«Чистая страна»: экологические кейсы крупных компаний

На Международном экологическом форуме были представлены новые форматы реализации экологических стратегий государства и бизнеса.

Экология становится всеобъемлющим понятием, охватывающим практически все сферы деятельности человека. Сегодня это жизненный принцип. Именно поэтому вне экологической повестки невозможно рассматривать ни жизненные, ни бизнес-процессы.

Одной из больших тем повестки международного форума-выставки «Чистая страна», который прошел в Москве с 16 по 18 марта, стала дискуссия по поводу перехода предприятий к формуле «безопасно и экологично».

В целом форум «Чистая страна» был посвящен подведению итогов реализации всех направлений национального проекта «Экология» за 2020 год. Эксперты в области охраны окружающей среды, общественники, представители федеральных ведомств и бизнес-сообществ обсудили будущее нацпроекта «Экология», законодательные инициативы, новейшие технологии и разработки, которые уже сегодня можно внедрять для защиты природы.

Пожалуй, одной из наиболее актуальных и практически ценных в плане реальных кейсов стала сессия «Техногенные катастрофы, ликвидация накопленного вреда. Как этого избежать в будущем». Именно здесь был осмыслен опыт компаний, столкнувшихся с нивелированием экологических проблем, большинство которых обусловлены промышленным наследием, требующим многомиллиардных вложений для глобальной модернизации. Несмотря на то что бесшовный переход к «зеленой» экономике в промышленности по определению невозможен, крупные компании поделились опытом внедрения новых технологий как в производственном «перевооружении», так и в ликвидации негативных экологических последствий.

По словам модератора дискуссии, первого заместителя председателя Общественного совета при Минприроды РФ Александра Закондырина, техногенные аварии стали актуальной проблемой, а ликвидация их последствий — серьезным вызовом для конкретных хозяйствующих субъектов и руководства регионов.

Из практического опыта работы по ликвидации последствий и реабилитации экосистемы пострадавших регионов необходимо сделать системные выводы», — подчеркнул спикер.

Среди острых вопросов, нуждающихся в скорейшем решении, участники сессии обозначили создание современной комплексной системы экологического мониторинга, способной в режиме онлайн фиксировать происходящие процессы и оперативно информировать власти о возникающих угрозах. Причем в мониторинге нуждаются не только собственно промышленные объекты, но и природные факторы, сказывающиеся на их деятельности. Яркий пример — ситуация с разливом дизтоплива на Норильской ТЭЦ-3, когда причиной инцидента стали в том числе климатические изменения.

Произошедшее в Норильске указало на скрытые проблемы. В первую очередь это контроль над состоянием вечной мерзлоты в Арктике. Именно поэтому компания со своей стороны внедряет систему мониторинга зданий и сооружений в условиях вечной мерзлоты. Для этих целей расширен и модернизирован Центр диагностики и геокриологическая лаборатория Заполярного филиала», — сообщил Андрей Грачев, вице-президент «Норникеля».

Топ-менеджер компании подчеркнул, что мониторинг климатических изменений будет производиться самыми передовыми методами с использованием спутниковых изображений.

Безусловно, совершенствуя экологические меры, бизнесу необходимо действовать в плотной связке с научным сообществом. Так, для мониторинга устойчивости зданий и промышленных объектов в условиях климатических изменений в Арктике «Норникель» заключил соглашение о сотрудничестве с Московским научно-исследовательским центром «Строительство», в рамках которого запланирована совместная опытно-исследовательская работа.

Это большая системная работа, которая, по нашему мнению, требует более пристального внимания, в том числе на государственном уровне», — подчеркнул г-н Грачев.

В целом на повышение промышленной безопасности объектов инфраструктуры Норильского промышленного района компания выделит 100 млрд рублей.

Также представитель «Норникеля» рассказал о тех беспрецедентных мерах, которые были предприняты компанией для ликвидации последствий разлива дизтоплива.

На примере аварии на Таймыре хочу отметить, что информация об аварийном разливе дизельного топлива, которая была налажена после 31 мая, помогла максимально эффективно нарастить силы и средства в зоне аварии буквально со всей страны. Как итог — операция по локализации пятна и удалению нефтепродукта с поверхности реки была весьма результативна», — отметил Алексей Книжников, руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF Россия.

Еще одной ключевой дискуссией форума стало обсуждение взаимодействия с общественностью при проведении крупных экологических проектов.

Необходимо придерживаться принципа тесного взаимодействия с общественностью на всем жизненном цикле экологического проекта — от нулевой точки. На самом старте в обязательном порядке обсуждать с общественностью, какие подходы мы видим на данном объекте, чего от нас ждут. Взаимодействовать с представителями общественных формаций, которые способны дать полезные советы, как лучше работать на территории», — отметил Максим Корольков, первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «ФЭО».

В свою очередь Алексей Грачев поделился опытом формирования новых стандартов отношений с местными сообществами в российской Арктике.

По словам вице-президента, «Норникель» значительно расширил сферу взаимодействия и совершенствует формат взаимоотношений с коренными народами, не ограничиваясь только социальными и благотворительными проектами, конкурсными программами. Речь идет о совместном планировании развития инфраструктуры, промыслов и экономики общин КМНС, создании новых производств, обеспечивающих более высокую прибавочную стоимость, планировании пути на рынок.

После происшествия на ТЭЦ-3 в Норильске компания не ограничилась прямыми адресными выплатами возмещения ущерба традиционному природопользованию 50 общинам и семьям КМНС в объеме порядка 175 млн рублей.

«Норникель» совместно с общинами разработал и приступил к реализации пятилетней программы помощи и развития КМНС — на сумму порядка 2 млрд рублей, которая предусматривает мероприятия по повышению качества жизни в поселках и развитию промыслов общин: строительство 18 жилых домов (за три года) и домов культуры в поселках Усть-Авам и Волочанка, приобретение цехов по переработке рыбы и оленины, морозильных камер, оборудования для выделки шкур и производства сувениров, изучение и постановку на учет рыбных ресурсов боковых водоемов реки Пясина для передачи квот общинам, создание туристского визит-центра в поселке Усть-Авам.

Работы начнутся уже в текущем году», — заявил вице-президент компании.

Для взаимодействия с коренным населением Арктики при руководителе Заполярного дивизиона «Норникеля» создается Координационный совет общин КМНС, ведущих хозяйственную деятельность в районе реки Пясина и Авамской тундры. В совет войдут представители более 50 хозяйствующих субъектов КМНС (семей, крестьянско-фермерских хозяйств, предпринимателей) и среди них — главы 36 крупнейших общин КМНС Авамской тундры и Норило-Пясинской водной системы. К участию в работе Координационного совета также будут приглашены представители региональных и муниципальных властей. Для ежедневного взаимодействия в структуре Заполярного филиала компании создан отдел по работе с КМНС.