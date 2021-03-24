РУСАЛ: «экономическая турбулентность» не помешала взлететь

Несмотря на коронавирус и связанные с ним последствия для экономики: остановка производств по всему миру, колебание цен на рынках сырья, — РУСАЛ закончил 2020 год с хорошим финансовым результатом.

Компания выполнила все свои обязательства: перед поставщиками сырья и заказчиками металла, перед сотрудниками и органами государственной власти. Речь идет о выполнении социальных и экологических программ. Также взяла на себя ряд дополнительных задач по созданию комфортной среды в городах присутствия предприятий РУСАЛа и защите жителей от коронавирусной инфекции и ее последствий.

Как складывался год

Первые месяцы пандемии, фактическая остановка производств во всем мире вызвала резкое снижение цен на металлы и приостановила их отгрузку. Однако уже во второй половине года экономика начала быстро восстанавливаться, и преимущество оказалось на стороне тех производителей металла, которые не прекращали производство и поддерживали товарные запасы в ключевых пунктах отгрузки.

Как сообщается в отчете компании, выручка РУСАЛа сократилась на 11,8 % по сравнению с 2019 годом — до $8566 млн. Это связано со снижением цены на алюминий на LME. Аналитики компании отмечают, что в 2019 году цена на металл была завышена искусственно — мерами регулирования рынка. В 2020 году РУСАЛ сделал ставку на увеличение объема продаж сплавов, а не первичного металла, увеличив отгрузку продукции с добавленной стоимостью (ПДС) на 11,3 % — до 1722 тыс. тонн. Таким образом, доля продаж ПДС в 2020 году составила 44 % (37 % годом ранее). Кроме того, предложив рынку ассортимент сплавов различного назначения, компания расширила и диверсифицировала клиентскую базу. А благодаря грамотному менеджменту и системе управления затратами РУСАЛ снизил себестоимость тонны продукции на 7,1 % — до $1512 ($1627 в 2019 году). Снижение стоимости ресурсов, коснувшееся всех рынков без исключения, позволило компании закупать сырье дешевле.

В итоге, несмотря на все негативные эффекты пандемии, РУСАЛ завершил год с прибылью на уровне $759 млн.

«2020 год показал, что, несмотря на новые вызовы и рыночную турбулентность, РУСАЛ неуклонно следовал своим стратегическим целям и добился высоких результатов. В течение года мы смогли укрепить позиции в ключевых для нас сегментах: автомобилестроении, строительстве, упаковке — продвигая наш флагманский низкоуглеродный бренд ALLOW как среди существующих, так и среди новых покупателей. Разработка инноваций и внедрение технологических достижений остаются важнейшим приоритетом компании. РУСАЛ стал первым производителем алюминия, который не только разработал, но и успешно внедрил в опытно-промышленное производство революционную технологию — электролизер с инертным анодом. В сочетании с возобновляемой гидроэнергетикой технология инертного анода обеспечивает максимально низкий углеродный след первичного металла, способствуя созданию более устойчивой и экологичной экономики», — отметил, подводя итоги года, генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Экология в приоритете

Именно внедрение экологичных методов производства помогло РУСАЛу уверенно пройти через период экономической турбулентности. Несколько лет назад, ставя перед заводами задачу по снижению воздействия на окружающую среду, основатель РУСАЛа Олег Дерипаска отмечал и тот факт, что экологичное производство способно дать еще и экономические эффекты. Трудный год показал, что это именно так.

Главные итоги работы РУСАЛа в Красноярске — это перевод Красноярского алюминиевого завода на технологию «Экологический Содерберг», переход на экологичный пек для производства подштырьвой анодной массы и модернизация парка спецтехники. Все это в совокупности позволяет предприятию достигнуть контрольных показателей в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», согласно которому завод должен к 2024 году снизить объемы вредных выбросов, в первую очередь бенз(а)пирена.

Технология «Экологический Содерберг» — это глубокая модернизация электролизеров, благодаря чему меняется способ загрузки глинозема и методы контроля выплавки алюминия, «ванны» становятся максимально герметичными, смонтировано дополнительное газоудаление, а значит, снижаются и выбросы вредных веществ. Промышленные испытания этой технологии начались на КрАЗе еще в 2009 году, и только после того как предприятие получило заключение, что «Экологический Содерберг» имеет такую же эффективность, как и наиболее современная сейчас технология обожженных анодов, РУСАЛ начал ее внедрение. В довесок к глубокой модернизации электролизеров компания обновила парк спецтехники, которая помогает загружать глинозем в «ванну» и проводит иные манипуляции. Новые машины маневренные и быстрые, и скорость их работы также сокращает время разгерметизации электролизера. Благодаря этому комплексу мер выбросы снизились на 10 %.

Следующая задача — поработать конкретно с бенз(а)пиреном, задачу по его снижению не менее чем на 60 % поставил ранее основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Это больше, чем требуется по нормативам, установленным государством. Один из шагов — переход на экологичный пек. Это новое сырье для производства подштырьевой анодной массы, которое содержит значительно меньше смол и полиароматических веществ. Как объяснял глава компании Евгений Никитин, сырье более дорогое, но и эффективность его использования значительно выше. Кроме того, сейчас на КрАЗе проходит испытания опытная установка по улавливанию и нейтрализации бенз(а)пирена во время выполнения операции перестановки анодных штырей. Она принудительно улавливает отходящие анодные газы и направляет их на газоочистные установки.

Достичь поставленной цели — снижения выбросов бенз(а)пирена на 60 % — предприятие намерено к 2024 году. Всего за последние 16 лет, с начала программы экологической модернизации, завод сократил суммарные выбросы на 39 %, а выбросы фторидов — на 76 %.

Дальнейшие планы предприятия связаны с промышленным внедрением технологии инертного анода: пока эту задачу не удалось решить никому из производителей алюминия. КрАЗ — единственное производство в мире, где электролизер на инертных анодах работает в опытном режиме. Более того, испытания показали, какие элементы технологии требуют доработки, и сейчас на заводе запущен в тестовую эксплуатацию новый, более совершенный агрегат.

Борьба с COVID-19

2020 год существенно расширил значение слова «безопасность», выдвинув на первый план заботу о здоровье людей. Как отмечал глава компании Евгений Никитин, грамотные санитарно-эпидемические меры и жесткие стандарты медицинской безопасности, которые были в кратчайшие сроки внедрены на предприятиях, обеспечили их бесперебойную работу. Но помимо заботы о сотрудниках компания взяла на себя дополнительные обязательства. С первых дней пандемии металлурги включились в работу по обеспечению ковидных госпиталей и других медицинских учреждений необходимыми медикаментами, оборудованием и расходными материалами. В начале пандемии медикам остро не хватало средств защиты — масок и костюмов. Коллективы больниц, в связи с пандемией перешедшие на «осадное положение», с радостью принимали помощь в виде продуктов, горячих обедов — организация круглосуточной работы в красной зоне и быта врачей потребовала времени.

Кроме того, РУСАЛ выступил инвестором строительства медицинских центров в регионах присутствия компании, чтобы максимально обеспечить доступность медицинской помощи. В Красноярском крае центры расположились в Ачинском и Богучанском районах. Клиники полностью укомплектованы оборудованием ведущих мировых производителей: это аппараты ИВЛ, УЗИ, КТ, лаборатория функциональной диагностики. А на прилегающей территории размещена вся необходимая инфраструктура: кислородная станция, мойка для дезинфекции автомобилей скорой помощи и другие вспомогательные объекты. Каждый модульный корпус рассчитан на 60 пациентов, но при необходимости может вместить 90 больных. О необходимости появления современных многофункциональных медучреждений и поддержки региональной медицины говорил общественный деятель Олег Дерипаска еще в первую волну пандемии.

В строительство и оснащение этих двух центров РУСАЛ вложил около миллиарда рублей.

По мере стабилизации эпидемиологической обстановки клиники будут перепрофилированы в диагностические центры: там будут развивать отделения пульмонологии, кардиологии, неврологии и реабилитации.