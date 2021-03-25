Экологи зафиксировали снижение выбросов в Красноярске

Такую тенденцию эксперты отмечают уже несколько лет. Примечательно, что максимальное загрязнение отмечается совсем не около крупных промышленных предприятий.

С 2015 года по 2019-й выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Красноярском крае снизились на 8,3%. Об этом рассказал глава регионального Министерства экологии и рационального природопользования Павел Борзых на круглом столе, который проводился в пресс-центре газеты «Наш Красноярский край».

По его словам, в 2020 году также была отмечена позитивная тенденция в этом отношении: значения 15 из 22 отслеживаемых показателей уменьшилось по отношению к 2019-му.

Самым грязным по наблюдениям научной сети КНЦ СО РАН районом Красноярска и окрестностей оказался поселок Солонцы, а вовсе не территории, прилегающие к промышленным предприятиям. Об этом сообщил профессор института экологии и географии СФУ, ведущий научный сотрудник Института вычислительного моделирования СО РАН Валерий Заворуев. Он связывает это с тем, что в Солонцах чрезвычайно велика доля печного отопления.

Примерно о том же заявил председатель краевого отделения российской экологической партии «Зеленые» Сергей Шахматов, отметивший, что наибольшие загрязнения созданные общественниками посты наблюдений фиксируют именно в зимние месяцы. А основатель экологического проекта «Красноярск. Небо» Игорь Шпехт, обратил внимание на сильное загрязнение приземного слоя на улице Железнодорожников, где много малых предприятий и гаражных массивов, которые также отапливаются не самым экологичным углем.

Переход на автоматизированные котлы, пеллеты и прочее подобное мог бы ощутимо улучшить экологическую обстановку в таких районах», — отметил Шпехт.

Итогом встречи стало решение о возможном объединении государственные и общественных систем мониторинга окружающей среды. По мнению Павла Борзых, это позволило бы полнее видеть картину загрязнения и находить его источники, а также информировать жителей края об актуальном состоянии экологии в местах их проживания.