Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.03
75,75
89,25
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Каждый третий легковой автомобиль в Красноярске — «пруль»

Каждый третий легковой автомобиль в Красноярске — «пруль»
Иллюстрация: drive2.ru

В России около 8% легковых автомобилей имеет правое расположение руля, что составляет в натуральном выражении свыше 3 млн транспортных средств, — сообщает «Автостат».

#НОВОСТИ

Первое место

Больше всего таких машин зарегистрировано во Владивостоке — 256 тыс. штук. Исторически так сложилось, что именно сюда ввозились праворульные автомобили из соседней Японии.

Второе место

в рейтинге занимает Новосибирск с 144 тыс. «прулей».

Третье место

Замыкает тройку призеров Хабаровск — 111 тыс. штук.

В остальных городах страны количество «праворулек» меньше 100 тыс. единиц.

Однако Красноярск занимает прочное четвертое место в ТОП-10 городов по числу «прулей»:

  • Красноярск (93,7 тыс.);
  • Иркутск (75,7 тыс.);
  • Уссурийск (65,8 тыс.);
  • Находка (65,4 тыс.);
  • Петропавловск-Камчатский (58,1 тыс.);
  • Омск (54,7 тыс.);  
  • Чита (50,4 тыс.).

В городах с количеством «прулей» менее 50 тыс. экземпляров наибольшая часть автопарка наблюдается в Находке – 86,8% парка с правым рулем, во Владивостоке (82,8%), Уссурийске (81,6%), в Хабаровске (71,5%).

Примерно каждый второй автомобиль имеет правое расположение руля в Петропавловске-Камчатском (54,4%) и Чите (50,3%).

В Иркутске (38,4%), Новосибирске (32,4%) и Красноярске (29,1%) – это практически каждый третий автомобиль, а в Омске – только каждый шестой (16,7%).

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Аэрофлот» напрямую полетит из Красноярска в Симферополь«Аэрофлот» напрямую полетит из Красноярска в Симферополь
  • Разложить по кирпичикам: красноярцев научат правильно планировать постройку домаРазложить по кирпичикам: красноярцев научат правильно планировать постройку дома
  • «КрасАвиа» полетит из Красноярска в еще три сибирских города«КрасАвиа» полетит из Красноярска в еще три сибирских города
  • Снова: банк намерен обанкротить «Бархатовскую птицефабрику»Снова: банк намерен обанкротить «Бархатовскую птицефабрику»
  • Экологи зафиксировали снижение выбросов в КрасноярскеЭкологи зафиксировали снижение выбросов в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.