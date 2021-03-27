Каждый третий легковой автомобиль в Красноярске — «пруль»

В России около 8% легковых автомобилей имеет правое расположение руля, что составляет в натуральном выражении свыше 3 млн транспортных средств, — сообщает «Автостат».

Первое место

Больше всего таких машин зарегистрировано во Владивостоке — 256 тыс. штук. Исторически так сложилось, что именно сюда ввозились праворульные автомобили из соседней Японии.

Второе место

в рейтинге занимает Новосибирск с 144 тыс. «прулей».

Третье место

Замыкает тройку призеров Хабаровск — 111 тыс. штук.

В остальных городах страны количество «праворулек» меньше 100 тыс. единиц.

Однако Красноярск занимает прочное четвертое место в ТОП-10 городов по числу «прулей»:

Красноярск (93,7 тыс.);

Иркутск (75,7 тыс.);

Уссурийск (65,8 тыс.);

Находка (65,4 тыс.);

Петропавловск-Камчатский (58,1 тыс.);

Омск (54,7 тыс.);

Чита (50,4 тыс.).

В городах с количеством «прулей» менее 50 тыс. экземпляров наибольшая часть автопарка наблюдается в Находке – 86,8% парка с правым рулем, во Владивостоке (82,8%), Уссурийске (81,6%), в Хабаровске (71,5%).

Примерно каждый второй автомобиль имеет правое расположение руля в Петропавловске-Камчатском (54,4%) и Чите (50,3%).

В Иркутске (38,4%), Новосибирске (32,4%) и Красноярске (29,1%) – это практически каждый третий автомобиль, а в Омске – только каждый шестой (16,7%).