К 2030 году «Норникель» снизит вредные выбросы до 1%

Помимо многомиллиардных вложений в экологию, «зеленая повестка» становится частью операционной работы компании.

Мир стремительно меняется, а вместе с ним тренды глобальной экономики. Сегодня компании — это не просто механизм производства товаров, услуг и прибыли. От бизнеса ждут ответственного отношения к своим сотрудникам, населению, бережного отношения к окружающей среде.

В деловых кругах набирает обороты индекс ESG (environmental – экология, social – социальное развитие, governance – корпоративное управление), свидетельствующий об устойчивом развитии компаний. Можно сказать, что этот подход, закрепляет экологию бизнеса в самом широком понимании в качестве ключевого принципа и ценностных ориентиров. В результате все больше инвесторов принимая решения о вложениях, проверят бизнес на соответствие критериям ESG. Какова стратегия компании? Как предприятие выстраивает кадровую политику и формирует корпоративную культуру? Насколько заботится об экологии? Индекс позволяет ответить на все эти вопросы и понять, является ли компания лидером устойчивого развития.

Милленеалы выбирают экологичных

Быть экологичным — выгодно и необходимо. Так, ведущие мировые банки (HSBC, Raiffeisen) отказываются кредитовать угольные проекты, а крупным нефтяным компаниям приходится делать разворот в сторону возобновляемых источников энергии. Во всем мире корпорации инвестируют в технологии, позволяющие сократить выбросы парниковых газов, в альтернативные источники энергии, системы энергосбережения, водородные технологии и т.д. По данным Bloomberg, в 2020 г. рекордные $ 17 млрд были вложены в стартапы в области климатических технологий. Ведь популярность инвестиций в ESG резко возросла на фоне опасений по поводу изменения климата, а также по мере роста количества инвесторов среди миллениалов.

В декабре 2020 года был закрыт устаревший плавительный цех в Никеле, а на днях компания «Норникель» полностью остановила работу металлургического цеха Кольской ГМК в Мончегорске. Ранее он являлся крупнейшим источником выбросов диоксида серы на мончегорской промплощадке. Четыре года по «экологическим соображениям» был закрыт старейший Никелевый завод в Норильске. По словам Андрея Бугрова, акцент на экологизацию для компании не просто модный мировой тренд, о котором необходимо периодически упоминать, но стратегия развития, выраженная в конкретных проектах и планомерной работе.

Мир вокруг нас изменился, это факт. В экономическую жизнь сегодня активно включается молодое поколение, и у этих людей уже другие ценности. Они предпочитают устраиваться на работу в те компании, которые занимаются природоохранной деятельностью. Более того, они желают сами участвовать в мероприятиях по охране окружающей среды и, соответственно, улучшению качества жизни, — говорит Андрей Бугров, старший вице-президент компании «Норникель».

«Зеленая» стратегия

Топ-менеджер компании подчеркивает, что сегодня «Норникель» вплотную приступил к работе над стратегией в области изменения климата и вопросов сохранения окружающей среды.

Стратегия будет включать в себя конкретные предложения в сфере экологии, которые компания будет реализовывать, меры по снижению рисков, связанных с производством, воздействием на водные ресурсы, почву, а также биоразнообразие. В течение пяти лет компания должна стать «зеленой», — заявляет г-н Бугров.

Возможно для кого-то горно-металлургическое производство и «зеленая экономика» не пересекающиеся величины. Однако еще несколько лет назад мало кто верил, что «Норникель» закроет никелевый завод в Норильске. Это случилось в 2016 году, потому что производство являлось одним из основных источников загрязнения атмосферы города, выбрасывая почти 400 тысяч тонн диоксида серы в год.

Это было беспрецедентное решение для компании, потребовавшее немалых финансовых ресурсов. Для работников предприятия была создана специальная программа. Кто-то прошел переобучение и перешел на работу в другие подразделения компании. Те, кто принял решение прекратить трудовую деятельность, получили все предусмотренные законом выплаты и переехали на материк», — рассказывает представитель компании.

И добавляет, что в планах «Норникеля» уже к 2025 году сократить выбросы в атмосферу диоксида серы на 90 процентов, а к 2030 году – на 99 процентов.

В этом смысле прогресс на стороне бизнеса. Современные технологии позволяют проводить утилизацию диоксида серы с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком. Конечный инертный материал – гипс.

По словам старшего президента «Норникеля», «Серный проект» – самый большой и значимый экологический проект компании:

На его реализацию «Норникель» выделил фантастическую сумму – 3,6 миллиарда долларов. Программа не приводит к увеличению производства, средства относятся к издержкам компании. Прекращение выбросов в атмосферу 1 миллиона 800 тысяч тонн серы ежегодно нацелено на общественное благо и служит очередным доказательством социальной и экологической ответственности «Норникеля». Компания на своем официальном сайте регулярно сообщает о том, на какой стадии находится строительство цехов. «Норникель» настроен кардинально изменить экологическую ситуацию».

Финансирование и делегирование

В целом затраты «Норникеля» на превращение в «зеленую» компанию определены планом развития до 2030 года. Вся инвестиционная программа на эти десять лет составляет $ 27 млрд, включая модернизацию и внедрение наиболее доступных чистых технологий. Из этих средств $ 5,5 млрд пойдут непосредственно на экологические проекты.

Для максимальной эффективности на пути экологиизации, компания изменила структуру управления. С 1 марта операционная деятельность «Норникеля» сосредоточена в трех дивизионах. Это сделано, в том числе, с целью усиления дисциплины управления рисками в области промышленной безопасности и экологии.

Качество автоматизации информационных потоков, цифровизации бизнес-процессов, позволили делегировать на уровне производственных площадок трех дивизионов – Норильского, Кольского и Забайкальского – большую полноту в принятии решений. А за главным офисом остаются вопросы стратегического развития. Для дивизионов это создает большую самостоятельность в принятии решений, большую оперативность, лучшее понимание того, что требуется в конкретный момент предприятию», — поясняет Андрей Бугров.

Изменить мировоззрение

Компания планирует реализацию экологической стратегии в партнерстве со всеми группами заинтересованных лиц — жители города, федеральные и региональные органы исполнительной власти, НКО, экологические организации и так далее.

Со всеми группами компания находится в заинтересованном диалоге. Открытость, прозрачность этих отношений и есть залог доверия. Его надо подкреплять конкретными делами. И в этом отношении, я считаю, закрытие завода в Норильске и производства в Мончегорске — показательный пример, который демонстрирует экологическую и социальную ответственность компании. При том что параллельно с этим разрабатывался «Серный проект», — отмечает г-н Бугров.

Топ-менеджер подчеркивает, что при практике широко партнерства, реализация стратегии – это все-таки ответственность «Норникеля».