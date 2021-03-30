В 2020 году мы дважды стали первопроходцами

В течение 2020 года ДК постоянно освещал коронакризисную повестку. С первых дней пандемии мы не просто отслеживали самочувствие бизнеса, но и старались быть максимально полезными аудитории.

Мы рассказывали о мерах поддержки и их пошаговом применении. Запускали кроссинговые цепочки «бизнес — бизнесу». Собирали коллекцию антикризисных лайфхаков от предпринимателей.

Именно на площадке «ДК» появился первый в Красноярске онлайн-проект предпринимательской поддержки — «Кросс-консалтинг для бизнеса». Он стартовал 27 апреля 2020 года, в разгар жесткого локдауна, и стал площадкой, где предприниматели обменивались коронакризисным опытом перезагрузки бизнес-процессов, а также оперативно доносили сигналы тревоги и предложения по расширению перечня антикризисных мер до власти. Реализованный на самой демократичной платформе — в ZOOM, кросс-консалтинг шел в прямой трансляции в официальном аккаунте издания в Facebook, затем размещались видео- и печатная версии события.

В каждом кросс-консалтинге (начиная с апреля издание «Деловой квартал» организовало 5 выходов) принимали участие 10 спикеров. В первую очередь издание приглашало к дискуссии собственников бизнеса, пострадавших от пандемии, а также тех, кто запускал направления и технологии, помогающие адаптироваться к новой реальности. Также в каждом выпуске кросс-консалтинга обязательно участвовали представители власти и общественных организаций, защищающих интересы предпринимателей, — депутаты Госдумы и Законодательного собрания края, министры регионального правительства и руководители ведомств администрации краевого центра, бизнес-омбудсмен, лидеры мнений. Помимо этого в рубрике «5 минут пользы» выступали эксперты, помогающие предпринимателям разобраться в мерах поддержки, технологиях удаленной работы и других актуальных в моменте вопросах.

Кросс-консалтинг помог объединить бизнес в сложной экономической и эпидемиологической обстановке, показать варианты не только выживания, но и развития. Но самое главное — прозвучавшие во время эфиров предложения бизнеса были оперативно донесены до власти и вошли в региональные антикризисные пакеты мер. В частности, выделение льгот не по основному, а по фактическому ОКВЭД и расширение перечня отраслей организациями в сфере дополнительного образования, видеопроизводства, деятельности общественных организаций и др.

После объявления жесткого локдауна весной прошлого года ряд печатных изданий — в первую очередь глянец — взяли тайм-аут и не выходили вплоть до сентября. Однако мы сразу решили, что будем выпускать журнал все это время. Во-первых, мы не зависим от распространения через точки общепита, учреждения частной медицины и спорта — журнал доставляется адресно, руководителям и собственникам бизнеса. Во-вторых, экономия на выпуске печатного издания — не те косты, которые следует резать издательскому бизнесу. Это как выбивать у себя фундамент из-под ног.

Тот же самый вопрос — быть или не быть — встал перед «ДК» и в октябре, когда бушевала вторая волна эпидемии. На этот раз речь шла о проведении премии «Человек года». В тех условиях аудитория бы поняла и отмену, и перенос. Но мы рискнули, понимая, что во времена тотальной неопределенности как никогда нужна площадка, объединяющая бизнес. И снова мы стали первопроходцами, опробовав в Красноярске гибридный формат мероприятия. Церемония вручения премии состоялась и стала глотком воздуха, событием, которое запомнили надолго. В масках, с рассадкой через одного, мы все-таки собрали победителей, партнеров и друзей издания, и люди буквально обнимали друг друга глазами. При этом расширенная онлайн-трансляция позволила впервые наблюдать за церемонией в реальном времени более широкой ауди-тории.

Год пандемии стал для издания непростым, настоящим испытанием на стойкость. Но команда продемонстрировала новый уровень сплоченности и преданности ключевым ценностям «ДК»: быть полезными бизнесу на 100 процентов и объединять, несмотря на пандемию, кризисы, принимать вызовы времени и отвечать на них новыми решениями, быть маяком, освещая экономическую повестку и жизнь бизнес-сообщества города.