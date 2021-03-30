«Норникель» расширил инвестиционную стратегию на ближайшие 10 лет

До 2030 года «Норникель» намерен вложить в развитие около 2 триллионов рублей ($27 миллиардов долларов). Среди ключевых направлений – комплексная экологическая программа.

Внедрение «зеленых» технологий, строительство новых добывающих, обогатительных и металлургических мощностей, модернизация энергетической инфраструктуры и комплексное обновление производственных фондов разбиты на два этапа: 2021-2025 годы реализации с объемом инвестиций около 1,3 трлн руб. (около $17 млрд) и 2026-2030 годы с объемом инвестиций около 0,7 трлн руб. (около $ 9 млрд). В частности, в Норильском промышленном районе планируется увеличить добычу руды до 30-32 млн тонн в год, а также снизить выбросы диоксида серы в 20 раз. Также в целом компания должна нарастить производство металлов на 30-40% в никелевом эквиваленте, это касается и норильской площадки, и мощностей, расположенных на Кольском полуострове. Так, в Норильске будет построена новая обогатительная фабрика мощностью 11-14 млн тонн руды в год, ее планируют вводить в эксплуатацию очередями после 2025 года. При этом, отмечают в компании, реконструкция и ремонт действующей фабрики будут продолжены: это необходимо с точки зрения повышения промышленной безопасности. На это направление в программе зарезервировано порядка 700 млрд рублей. Однако в «Норникеле» заявляют, что готовы выделить дополнительные средства там, где они необходимы для повышения экологической и промышленной безопасности.

В частности, в Норильском промышленном районе будет реализован ряд экологических проектов: сбор отходов и рекультивация земель, строительство новых очистных сооружений, применение новых технических решений, а также устранение загрязнений, вызванных экологическими происшествиями, и обеспечение безопасной эксплуатации хвостохранилищ.

Летом компания планирует принять инвестиционное решение по строительству третьего плавильного агрегата на Надеждинском металлургическом заводе на 850 тыс. тонн, что увеличит мощность предприятия на треть. Как отмечает старший вице-президент - руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами «Норникеля» Сергей Дубовицкий, запуск полностью проработан в плане применения «зеленых» технологий: это часть «серного проекта» - комплекса мер, направленных на радикальное снижение выбросов диоксида серы. Новые технологии позволяют не только улавливать максимум вредных веществ, но и перерабатывать их в серную кислоту, тем самым снижая объем «хвостов».

Кроме того «Норникель» готовит строительство нового газопровода «Пелятка – Мессояха», таким образом газ станет резервным топливом для норильских ТЭЦ и даст возможность уйти от хранения больших объемов дизельного топлива. Это и повысит надежность энергоснабжения, и значительно снизит экологические риски.

В целом объем инвестиционной программы увеличивается в два раза по сравнению с последними годами.

Наша программа сбалансирована с точки зрения производственно-индустриальной логики. То есть мы понимаем, как по всем переделам мы выйдем на растущее, экологически чистое и безопасное производство. Программа приобретает конкретные очертания и конвертируется в проекты, которые уже запускаются или готовятся. У нас гораздо большая степень уверенности, что за этими крупными цифрами стоят конкретные объекты, тонны, километры и киловатты», - подчеркнул Сергей Дубовицкий.

Топ-менеджеры считают, что необходимо пересмотреть финансовую модель распределения дивидендов, чтобы сохранить устойчивость и лидерские позиции на рынке. Поэтому Совету директоров было предложено рассмотреть распределение свободного денежного потока (EBITDA минус капитальные вложения, налоги и процентные расходы) среди акционеров.

Мы рассчитываем на взвешенную позицию акционеров, которая, по нашему убеждению, позволит не только сохранить инвестиционную привлекательность Норникеля, но и поддержать его положение лидера в части социальной ответственности среди российский добывающих компаний», - отметил старший вице-президент, финансовый директор Сергей Малышев.

По мнению топ-менеджеров «Норникеля», диапазон 50-75% от свободного денежного потока (FCF) позволит обеспечить устойчивую финансовую модель в долгосрочной перспективе.