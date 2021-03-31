Леди в бизнесе: фотопроект центра «Мой бизнес»

Успешно руководить, быть экспертом в своем деле, творить то, что приносит радость другим. При этом всегда быть красивыми, нежными, любящими — все это умеют героини фотопроекта центра «Мой бизнес».

Элла Мингазиева, гинекологическая клиника «РашЭл»

Открыв в 2014 году гинекологическую клинику, Элла Мингазиева реализовала свою давнюю мечту.

«Так получилось, что, окончив мединститут, я не работала врачом, а занималась правовыми вопросами, и очень хотела вернуться в отрасль. Если ты не можешь практиковать — открой клинику. В конце концов, каждый должен делать то, что умеет. Врач должен заниматься пациентами, повышать свою квалификацию, не всякий практик, может, и хочет заниматься административной работой. а у меня здорово получается разбираться с документами, лицензиями. Так что я сейчас делаю то, что умею, в той сфере, которую люблю».

Надежда Целуковская, компания «Кондитерские Технологии»

Пряники «Контех» едят не только в России — от Омска до Владивостока, но и в Казахстане и Монголии.

«Женское предпринимательство часто рассматривается как «доходное хобби», но вообще путь предпринимателя — это тяжелый труд, а для женщины он сопровождается еще и необходимостью принимать невыгодные личные решения. Меньше времени проводить с детьми, жертвовать какими-то своими интересами. Придут ли лавры, на старте бизнеса сказать трудно, но если набраться терпения и выдержки, это поможет проложить путь к успеху».

Анастасия Глазова, итальянский ресторан «A.Roma»

С 2015 по 2017 год Анастасия обучалась в Международном университете Джелато в г. Болонья, а уже через год они с мужем первые за Уралом запустили производство настоящего итальянского мороженого.

«Бизнес для меня — это возможность реализовать свой творческий потенциал, чувствовать себя важной и нужной в этом мире, делать счастливыми не только наших гостей, но и сотрудников. Бизнес дарит мне тысячу поводов для благодарности! За каждый прекрасный день, людей, события!»

Светлана Корчагина, компания «Сибирь без границ»

В этом году компания наладила поставки в Европу, в Словакию, ведутся переговоры с дилерами в других странах.

«Сибирь без границ» для меня — это движение вперед. Главная задача — показать миру наши качественные сибирские продукты. Мы много работали с предпринимателями, которые занимаются дикоросами, и, понимая, какой отличный продукт они делают, решили заняться экспортом. Хотя выход на зарубежные рынки — это долгий и трудный процесс».

Наталья Андросова, агроферма «Нектар»

Сейчас агроферма «Нектар» — это более 200 наименований продукции: мед, конфитюры, варенья, напитки, масла и многое другое, собственный товарный знак.

«Для меня бизнес прежде всего семейное дело. Поиск новых идей, любовь к своему делу и старательный труд. Недаром слоган нашей компании гласит: «Сделано с любовью и сибирским характером».

Людмила Кондратьева и Наталья Терехова, компания «Проростки»

Людмила и Наталья с 2010 года производят проростки, гранолу, микрозелень, соки, сухие завтраки, шоколад и маринады из проростков и уже успешно тиражировали свои технологии в другие города.

«Бизнес наш близок, наверное, каждой женщине, которая когда-нибудь что-то выращивала. Только в производственных масштабах это гораздо ответственнее. Но проект, который приносит пользу и удовольствие, стоит времени и усилий».

Анна Русских, проект «Привет, логопед!»

Анна Русских — логопед-дефектолог. Еще студенткой в 2014 году Анна разработала игру, направленную на запуск речи у неговорящих детей, а в 2019 году ее приложение «Привет, логопед!», которое помогает «разговорить» детей в раннем возрасте, начало работать по всему миру.

По словам Анны, женщина в бизнесе — та, которая умеет создавать смыслы. И воплощать их в жизнь.

Евгения Коровина, украшения ручной работы «Natura»

Экологичные украшения из дерева в 2019 году были представлены на международной ювелирной выставке BIJORHCA в Париже и на трейд-шоу FASHION WORLD TOKYO.

«Когда бизнес завязан на творческом процессе, быть предпринимателем вдвойне интересно: постоянно создавать что-то новое, красивое и нужное людям, пробовать, переживать, ошибаться, выяснять, почему что-то не сработало, находить новые подходы, радоваться довольным клиентам».

Эрика Мухина, компания «Охота и рыбалка Сибири»

С 2008 года продает лодочные моторы, лодки, снегоходы, рыболовные, туристические и спортивные товары оптом и в розницу по всему Красноярскому краю.

«Человек никогда не узнает, на что он способен в бизнесе, пока не рискнет открыть свое дело. Я верю, что если подходить к делу с оптимизмом, любая цель и задача может быть выполнена. Залог успеха для женщины-предпринимателя — это предприимчивость, умение быстро подстраиваться под изменения на рынке, вера в себя, упорство и ответственное отношение к делу».

Александра Бекарева, мыловар

Сувенирное мыло ручной работы от Александры Бекаревой — это продукт, наполненный любовью

и творчеством. В год творческая мастерская Александры изготавливает более 4 тыс. штук.

«Быть женщиной-предпринимателем — это круто. Свобода, самореализация для женщины — это важная сторона жизни, поэтому для меня это мечта, которая воплотилась в реальность!»

Екатерина Вербицкая, компания «Деревянный стиль»

Первые сувениры и подарки из дерева Екатерина Вербицкая с мужем начали делать в своем гараже, первыми их оценили друзья семьи. Сейчас в ассортименте компании появились именные линейки и вкладыши, детские ночники, развивающие игрушки, бизиборды, а также сувениры и бизнес-подарки.

«В семейном бизнесе я отвечаю за идеи, маркетинг и стратегию. Скажу банальную вещь, но это работает в любом начинании: главное условие успеха — любовь к своему делу и усердная работа».

Ирина Бондарь, «Медовая компания»

Проект по производству уникальных продуктов из сибирского сырья Ирина запустила 20 лет назад. Сейчас «Дары Сибири» — лидер рынка.

«У женщин свой подход к бизнесу, более чувственный, психологический, да простят меня мужчины, более ответственный. В современном мире, когда у женщин устроен быт и подросли детки, ничто не мешает заниматься любимым делом, ставшим своим бизнесом».