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СГК снизила производство электроэнергии и объем выбросов

СГК снизила производство электроэнергии и объем выбросов
Иллюстрация: sibgenco.online

Больше всего за последние пять лет сократились выбросы на предприятиях компании в Красноярском крае. В числе причин энергетики называют модернизацию оборудования и снижение выработки электричества.

#НОВОСТИ

Как сообщают в компании, объем выбросов с 2016 года на предприятиях, расположенных в Красноярском крае, снизился на 30%. За этот же период выработка электроэнергии упала на 17,3%, но производство тепла осталось на том же уровне. В СГК отмечают, что снижение коснулось всех типов загрязняющих веществ. В целом по компании суммарные выбросы твердых веществ снизились в 2020 году на 15,5% к 2019 году, а по сравнению с 2016-м — на 27,3%. На 14,1% за 2020 год и на 23,5% за 5 лет сократились выбросы диоксида серы. Выбросы оксида углерода в 2020 году снизились на 10% по отношению к 2019 году и на 29,6% по отношению к 2016 году. Выделилось меньше и оксидов азота — на 5,8% и на 14% соответственно.

В числе мероприятий, позволяющих достичь такого эффекта, называют не только модернизацию оборудования и использование угля с меньшими зольностью и серностью, но и замену тепловых сетей. Ожидается, что к 2024 году – это контрольная дата программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» - объемы загрязнения в Красноярске снизятся еще за счет модернизации газоочистного оборудования на Красноярской ТЭЦ-1. Здесь в декабре 2020 года введен в эксплуатацию первый электрофильтр с эффективностью более 99%, к концу 2024 года все имеющиеся на станции батарейные циклонные ускорители будут заменены на такие агрегаты.

 

Автор: Петр Савельев
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