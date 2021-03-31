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Россети намерены взыскать с Республики Алтай почти миллиард рублей

Россети намерены взыскать с Республики Алтай почти миллиард рублей
Автор фото: Ashraf Chemban. Иллюстрация: pixabay.com

Речь идет о задолженности за транзит электроэнергии через территорию Алтайского края, она копилась с 2014 года. Впрочем, электросетевая компания взыскивает лишь часть средств.

#НОВОСТИ

Общий долг Горного Алтая перед Россети Сибирь превышает миллиард рублей, сообщает ТАСС. Компания же обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с Минфина Республики Алтай задолженности за период с 2014 по 2018 год. Это порядка 900 миллионов рублей.

Задолженность сформировалась в результате изменения тарифных отношений. До 2016 года стоимость транзита электроэнергии в Республику Алтай через территорию Алтайского края оплачивали потребители края. В 2016 году суд исключил эти средства из структуры тарифа «Алтайэнерго». Однако и в тариф для потребителей Республики Алтай они включены не были, а правительство республики пообещало компенсировать эти средства из бюджета.

Директор «Алтайэнерго» Николай Пантелеев пояснил СМИ, что расходы на транзит составляют от 160 до 200 млн рублей в год, сейчас задолженность Республики Алтай перед компанией составляет 1 млрд 100 млн.

Тарифы на электроэнергию для населения в республике – одни из самых высоких в стране: 5,36 рубля за киловатт-час для домов, оборудованных газовыми плитами, и 3,92 рубля за киловатт-час для домов с электроплитами и жилья, расположенного в сельской местности. Поэтому нежелание руководства региона включать в него еще и стоимость транзита очевидно. Бюджет Республики Алтай на 2021 год составляет чуть более 25 млрд рублей, при этом собственные доходы бюджета – немногим более 7 млрд рублей, остальные средства – трансферты из федерального бюджета. Надо полагать, что и покрытие долга возможно только за счет помощи казны.

 

Автор: Наталья Кобец
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