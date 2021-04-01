Городской капитал: как Красноярск жил и развивался в 2020-м

Пандемия внесла серьезные изменения в социально-экономическое самочувствие российских городов, и Красноярск не стал исключением.

Продолжительный локдаун пошатнул отдельные отрасли экономики, а необходимость незапланированной ранее финансовой поддержки — региональные и муниципальные бюджеты. Однако накопленный запас прочности и заданное Красноярску ускорение помогли не только пройти сложный этап без фатальных последствий, но и продолжить развитие.

«Все в дом»

Основой развития любого города являются его финансы. Красноярску в 2020-м пришлось в этом плане довольно непросто: мало того что год начался с дефицита бюджета в 1,3 млрд рублей, так еще и из-за пандемии снизилось поступление налогов с предприятий малого и среднего бизнеса. Все это заставило муниципальные власти искать нестандартные решения. И они были найдены. Как пример, размещение на Московской бирже облигационного займа.

В России всего шесть муниципальных образований используют этот инструмент заимствований. И то, что спрос на красноярские облигации превысил предложение, говорит о высокой финансовой устойчивости города, — подчеркнул мэр Красноярска Сергей Ерёмин, выступая перед депутатами Горсовета с докладом об итогах развития города в 2020 году.

Также велась активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов. В итоге их объем увеличился на 3,7 млрд рублей, то есть практически в два раза. Плюс к этому удалось на 1,5 млрд рублей сократить муниципальный долг.

Начиная 2020 год с дефицитного бюджета, нам — администрации Красноярска и Горсовету — удалось в итоге переломить ситуацию и выйти в профицит. Тенденция продолжилась и в 2021-м — принят бюджет с профицитом около 450 млн рублей, — подчеркивает депутат Горсовета Павел Павелко.

Как отметил в своем докладе Сергей Ерёмин, новая экономическая реальность побудила власти и горожан по-новому взглянуть на ряд общегородских ценностей. И речь идет не только о финансовой составляющей, но и о других важных аспектах городской жизни.

Прожитый и пережитый 2020-й многому нас научил, многое заставил переосмыслить. В том числе и отношение к такому понятию, как городской капитал. Это как с квартирой: купил диван — это твой капитал, сделал ремонт — капитал, приобрел технику — тоже капитал. Работает простой житейский принцип — все в дом. И здесь то же самое, только в масштабах города, — сказал Сергей Ерёмин.

Градообразующий элемент

Одним из важнейших направлений развития Красноярска уже несколько лет является укрепление отрасли образования. Речь идет в первую очередь о детсадах, школах, дополнительном образовании, которые как раз входят в сферу ответственности муниципалитета. Сергей Ерёмин называет образовательную сферу градообразующей, что подтверждается бюджетными вливаниями, которые не снижались в сложном 2020 году. Одним из важнейших направлений развития Красноярска уже несколько лет является укрепление отрасли образования. Речь идет в первую очередь о детсадах, школах, дополнительном образовании, которые как раз входят в сферу ответственности муниципалитета. Сергей Ерёмин называет образовательную сферу градообразующей, что подтверждается бюджетными вливаниями, которые не снижались в сложном 2020 году.

Так, в рамках нацпроекта «Демография» в Красноярске за год было построено пять детских садов. Их общая вместимость составляет 1330 мест. Первых маленьких красноярцев они примут уже в апреле 2021-го. Также началось строительство детсадов в микрорайоне «Тихие Зори» и на улице 8 Марта (на территории бывшей воинской части). Оба летсада на 270 мест каждый.

Перечень красноярских школ также расширился: по нацпроекту «Образование» новые образовательные учреждения появились в микрорайоне «Слобода Весны» и на Пашенном. Активно строится школа в микрорайоне Бугач.

Крайне важно, что город наконец-то обратил внимание на школы, которые были построены в советское время. Они остро нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Решение вопроса потребует колоссального объема финансирования. Город, даже при участии края, его не вытянет. Будем выходить на федеральный уровень, так как задача поставлена, и надо ее решать, — говорит депутат Горсовета Оксана Ларионова.

Благоустройство: от «точек» к кольцам

Несмотря на то что весной 2020 года были объявлены строгие эпидемиологические ограничения, в Красноярске не свернули программы благоустройства и продолжили создавать современные и комфортные общественные пространства, места отдыха горожан. Только по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Красноярске облагородили 20 парков и скверов, а также 61 двор. Еще ряд территорий благоустроили в партнерстве с частным бизнесом. Несмотря на то что весной 2020 года были объявлены строгие эпидемиологические ограничения, в Красноярске не свернули программы благоустройства и продолжили создавать современные и комфортные общественные пространства, места отдыха горожан. Только по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Красноярске облагородили 20 парков и скверов, а также 61 двор. Еще ряд территорий благоустроили в партнерстве с частным бизнесом.

Более того, город ушел от точечной тактики благоустройства. Теперь парки и скверы рассматриваются как части более масштабных проектов — парковых колец, объединяющих общественные пространства города в единые комплексы. Одно из таких — центральное парковое кольцо — уже практически сформировано.

Особое внимание в 2020 году было уделено благоустройству правобережья Красноярска.

Исторически левобережная часть города доминировала в плане благоустройства, но в прошлом году мы начали сокращать сложившийся диспаритет развития, — говорит Сергей Ерёмин.

Речь идет о благоустройстве Ярыгинской набережной, променада на Красрабе, преображении двух скверов в Черемушках. Принятая стратегия набирает обороты. Так, продолжится развитие правобережной набережной — теперь в работу возьмут участок за ТЦ «Красноярье».

Не остались без внимания и дороги. Пожалуй, самым масштабным проектом 2020 года в этой сфере стало завершение капитального ремонта ул. Ястынской с устройством ливневой канализации. В рамках проекта «Улицы Победы» обновили 28 объектов инфраструктуры. С нуля построили улично-дорожную сеть вокруг 10-го микрорайона Солонцы-2 и начали возводить виадук через Северное шоссе, который является, по сути, первой смычкой Солнечного с основной частью города. Завершили строительство пешеходного моста через Николаевский проспект. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 18 улиц.

Очень важно, что все эти объекты строились и реконструировались с учетом повышения доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Если раньше приходилось доказывать необходимость подобных проектных решений, то теперь это базовые части любого объекта инфраструктуры, — отмечает депутат Горсовета Наталья Каптелинина.

Экологический приоритет по-прежнему остается принципиальной позицией администрации Красноярска. Именно в 2020 году стартовала десятилетняя программа модернизации теплосетей, в рамках которой уже заменено почти 35 км труб. Продолжается закрытие малых котельных, что снижает загрязнение атмосферного воздуха в городе. Совершенствуется общественный транспорт. Сформирован собственный питомник в районе Овинного — выращенные здесь деревья и кустарники будут использоваться для озеленения Красноярска. Вот далеко не полный перечень того, что сделано за один только год.

Благоустройство города сейчас в приоритете, и результаты уже видны. Это непростая работа, в которой нужно учитывать множество особенностей районов города, но настрой у мэра серьезный, и можно верить, что эти идеи воплотятся в жизнь, — считает депутат Горсовета Елена Южакова.

Наталия Фирюлина,

председатель Красноярского городского Совета депутатов: председатель Красноярского городского Совета депутатов: — Успех команды во многом зависит от личности ее руководителя, и Сергей Ерёмин в прошлом году проявил себя как целеустремленный, грамотный и амбициозный мэр. Это очень хорошо для Красноярска, поскольку позволяет сохранять ускоренный темп развития, к которому горожане уже привыкли и которого ждут от властей.

Слово за горожанами

Развитие Красноярска возможно только при деятельном участии горожан. Без обсуждения с жителями не обходится ни один проект. В дискуссиях рождаются идеи разного уровня: от благоустройства камерного сквера до глобальных общегородских проектов. Для Сергея Ерёмина это вопрос принципиальный. «Мы работаем для людей», — это кредо, которое он исповедует с первого дня на посту главы города. В 2020 году система коммуникаций и взаимодействия с горожанами прошла испытание локдауном и показала свою жизнеспособность.

Поддержка инициатив активных, неравнодушных горожан — это то, на что мэр делает особый упор при управлении городом. Так, в 2020-м стартовал новый конкурс «Лучшая концепция озеленения»: жители почти 50 дворов Красноярска получили по 100 тыс. рублей на воплощение своих идей. В рамках конкурса «Самый благоустроенный район» и программы «Инициативное бюджетирование» в городе появились четыре благоустроенные территории — например, тренажерный зал под открытым небом в сквере Победителей.

Поддерживались народные проекты и в других сферах жизни города. Для их обсуждения и реализации в Красноярске открыли Ресурсный центр поддержки общественных инициатив, работа которого строится на грантовой основе. Для упрощения работы над проектами был создан инвестиционный комитет, представляющий собой единую точку входа инвесторов в обсуждаемые проекты.

Многие красноярцы оценили готовность власти к диалогу с обществом и живой отклик на нетривиальные инициативы групп активистов. В ряду прочего это свидетельствует, насколько охотно люди откликнулись на призыв поддержать Красноярск в борьбе за звание «Город трудовой доблести», которое вручается за вклад в победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

— Это звание не дает каких-либо преференций, но наш долг — сделать все от нас зависящее, чтобы отдать дань памяти и благодарности нашим героям труда. И это наш капитал, который заключается в сохранении истории города, его идентичности, — уверен Сергей Ерёмин.

Как подтверждение важности исторического наследия Красноярска в 2020 году в бюджете города даже предусмотрели средства на подготовку к 400-летию столицы края.

Все эти достижения 2020 года были бы невозможны без убежденности мэра и его команды: Красноярск — наш дом, и только мы должны делать его более комфортным, удобным, красивым, столичным.