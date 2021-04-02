Наталья Штрайн: Британские школы развивают желание учиться

Основатель компании Paradise Наталья Штрайн — о том, как образование в Великобритании дает детям главные навыки мира будущего: желание постоянно учиться и умение быть счастливым.

Наталья Штрайн — основатель российско-британской компании Paradise. Встав у истоков зарубежного образования, Paradise с 1996 года одной из первых не только в Красноярске, но и в России, дала возможность российским школьникам отправиться на учебу в Великобританию и Швейцарию. За 25 лет работы компания сначала вышла на федеральный уровень, а затем на международный, открыв филиал в Лондоне, где сейчас живет и сама Наталья. Сегодня в числе клиентов Paradise семьи, чьи фамилии появляются на страницах Forbes, директора и партнеры швейцарских банков, представители «Газпрома» и Голливуда, китайские бизнесмены, девелоперы Монако, нефтяные магнаты Нигерии. И, конечно, многие известные семьи Красноярска и края. Наталья Штрайн признается: «Подобрать «свою» школу для каждого ребенка — это искусство. Важно не просто быть специалистом по британскому образованию, но и разбираться в современных тенденциях отрасли знаний».

Британское среднее образование зародилось в VI веке, когда короли начали открывать школы для бедных — в стране есть школы с тысячелетней историей. Взяв лучшее из ушедших эпох, британские школы регулярно сбрасывают устаревшие установки и уверенно готовят детей к эре искусственного интеллекта.

— Британская система базируется на трех китах: высоких академических показателях, раскрытии всех талантов ребенка за счет специальных программ, а также трепетной заботе о детях и чутком отношении к ним. Именно поэтому британская система является главным образовательным магнитом для элиты мира.

Ключевой момент: благодаря прочному фундаменту и гибкости, образование в Британии успевает за скоростями, до которых сегодня разогнался мир. «Сейчас то самое время, когда настоящее прямо на наших глазах превращается в будущее», — сказал Айзек Азимов. Человечество впервые вступает в мир сосуществования с искусственным разумом. Набирающие темп революции в био- и информационных технологиях отвергают подходы к образованию, принятые в XX веке: они не в состоянии подготовить детей к успешной жизни в грядущие десятилетия. Через 30 лет исчезнет 70 % современных профессий. Никто не знает, как изменится жизнь, когда нынешний 10–15-летний ребенок будет на пике карьеры. Но не готовиться к этому нельзя!

Как специалист по британскому среднему образованию, какие современные тенденции выделите как ключевые?

— Первое: «Учитель не конкурент Google». Функция учителя изменилась, а зубрежка больше не актуальна. Учитель становится наставником, обучающим думать и критически смотреть на вещи путем дискуссии в классе. Полученные через договоренности, списывания или удачу школьные оценки, якобы ведущие к поступлению в вуз, на самом деле ведут в тупик.

Тенденция вторая: «Навыки и стремление все время учиться важнее диплома». «Корочка» утрачивает свое значение: без реальных навыков она никому не нужна. А навыки приобретаются именно на этапе школы, вуз лишь вишенка на уже испеченном торте. Некоторые талантливые дети из британских школ больше не идут в университет. Их сразу со школьной скамьи принимают на работу Boeing, Jaguar, BBC.

Знания в негуманитарных областях слишком быстро устаревают, поэтому и нужно постоянно учиться. Главное, что развивают британские школы, — умение и желание учиться. После выхода из школы это выльется в стремление ставить собственные образовательные цели. Ведь скоро постоянное повышение квалификации и необходимость полностью переучиваться несколько раз за жизнь станут новой нормой. Что будут делать те, для кого сама мысль об обучении как процессе ненавистна?

«Только счастливый ученик может добиться успеха» — важный тренд. Современная школа должна создавать атмосферу психологической безопасности уважения учителя к ученику и, как следствие, ученика к учителю, а также уважение учеников друг к другу. На первое место выходят креатив и командная работа — ученик завоевывает уважение сверстников и учителей своими идеями и вкладом в общее дело. Собственно, понятие успеха тоже изменилось: это удовлетворенность своей жизнью, банальное счастье.

Четвертое: «Такое понятие, как «уклоны», ушло в прошлое». Во всех британских школах детям дают установку: можно научиться всему, чему захотите. Самое лучшее среднее образование в мире предлагает целостный подход. Чтобы ребенок сам нашел себя, необходимо развивать все его стороны. В XXI веке развитый ребенок — и швец, и жнец, и на дуде игрец. Даже если сын — математический гений, это не значит, что природа одарила его лишь магией чисел. Одной математикой нынче сыт не будешь: прогрессом рулит соединение наук. Об этом пишет Forbes и твердит Сколково.

В Гарвард, например, не попадешь, даже если ты вторая Софья Ковалевская. В Америке учеба — это важно, но вторично. На первом плане социальная вовлеченность и особые внеклассные достижения: поступил на биохим, но при этом входишь в первую сотню теннисистов мира среди юниоров? Грезишь медициной, но победил в краевом конкурсе концертных пианистов? Добро пожаловать!

Как такую кардинальную смену парадигмы воспринимают родители?

— Вопрос в том, какие родители. Родителям из СНГ это чуждо, непонятно. Но именно перемена в наше время становится единственной константой. Любая британская школа предложит в изобилии музыку, искусство, спорт. И еще штук пятьдесят клубов в придачу: от детской модели ООН до ювелирного дела.

Музыка — это интеллектуальная активность мозга, она идет рука об руку с математикой. До 14 лет в музыку вовлекают всех вне зависимости от способностей. В обыкновенной школе на 400 детей может приходиться до 350 индивидуальных уроков игры на инструментах в неделю. В любой школе Британии 50–80 % детей будут играть как минимум на одном инструменте, из них от силы 2 % станут профи. Но слышали бы вы, как играют сложнейшие симфонии будущие астрофизики!

Спорт — важная часть воспитательного процесса. Британские школы — про победу. Победу без бахвальства и поражение без истерик. Спорт — это обучение держать удар. Ударов, как известно, у жизни за пазухой в изобилии, и ей неважно, врач ты или экономист. Каждый триместр ребята пробуют новый спорт — соревнования проходят еженедельно и для всех уровней подготовки. Для талантливых спортсменов, особенно из российских регионов, попадание в британскую школу означает быстрый выход на международный уровень и стипендию в Лиге плюща.

Ежегодно все школы ставят несколько спектаклей почти профессионального уровня. Театр освобождает от страха публичного выступления и повышает самооценку. Изобразительное искусство в Англии — это не академический рисунок, а креатив. Во взрослой жизни этот навык сослужит добрую службу: будет генерировать творческие решения тысяч повседневных дилемм.

Важно, чтобы ребенок вышел из школы, и четко зная, чем хочет заняться, и с интеллектуально-спортивной страстью. Ведь жизнь — она не только про работу!

При обилии информации образование за рубежом для многих родителей — это все еще terra incognita. Как разобраться в теме?

— В Британии много школ-пансионов, более 500, и 99 % из них отличные. Здесь школы не ранжируются по принципу «хорошая — плохая»: в Британии школы подбирают, как лекарство или как платье. Она должна идеально подходить конкретному ребенку. Неудачи случаются именно по причине неверно подобранных школ — они натирают, как малые ботинки, или вызывают аллергию, как неверно прописанная микстура.

Нельзя подбирать школу по совету друзей и тем более по отзывам в Интернете. Только профи — тот, кто занимается исключительно этим направлением в образовании! Чем больше опыт эксперта, тем лучше. Профессионал не только подберет для каждого ребенка его школу, но и всегда предоставит десятки отзывов родителей, которым можно позвонить.

Поделитесь историями успеха школьников из Красноярска, которым образование в Британии дало старт в большой мир.

— Мой собственный сын, Стас Катаев, учился в гимназии «Универс», где его однажды назвали дебилом и предложили обучаться дома. А учитель химии на родительском собрании сообщила мне в лицо: «Катаев? Так он же неадекватный!» Мой мальчик не отличался прилежанием и стремился максимум времени проводить за видеоиграми. Новая модель iPhone привлекала его гораздо больше, чем учеба, а гимназия навесила на него ярлык «гуманитарий».

В британской школе за 2,5 года ребенок вышел на уровень профессионального художника. Стал префектом, регбистом и начал играть на фортепиано. Но поступил на компьютерные науки! Неожиданно возникла любовь к высшей математике и физике. Cardiff University, один из 24 самых престижных вузов группы Russell, он окончил с отличием! Это сложно даже для носителей языка, а Стас начал учиться в Британии в 15 лет, и не с самым лучшим английским. Причина в мотивации и привитой в школе самодисциплине. Сейчас он работает и на 100 % сам себя содержит.

Еще один красноярец подает документы в Оксфорд, а это возможно только с оценками выше, чем «отлично». «Отлично» — это 7, а у нашего мальчика 8 и 9! Такие только у 2 % детей. Очень вдохновляющий пример девочки, которая поступила в британскую школу в 10 лет. Сейчас британский University of Bath, лидирующий вуз по направлению архитектуры, предложил ей место. За годы учебы она стала чемпионом Великобритании по теннису — при школе была теннисная академия, сдала профессиональный экзамен по тромбону, а ее рисунок победил в национальном конкурсе. Это лишь несколько историй успеха из множества. Абсолютно каждый ребенок с любым уровнем английского может поступить в британскую школу и добиться высоких результатов!

Российско-британская образовательная компания Paradise

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