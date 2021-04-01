Переселение из непригодного жилья в Сибири провалено

Счетная палата РФ заявила, что программа переселения жителей из непригодного жилья в СФО и ДВО в 2020 году освоена на 28%.

СП проанализировало меры для завершения переселения граждан из непригодного для проживания жилья, созданного в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока, — сообщает РИА Новости.

В целом по итогам анализа Счетная палата отметила крайне низкую результативность выполнения мероприятий по переселению граждан: исполнение расходов федерального бюджета составило 136,7 млн рублей, или 28% предусмотренного объема. Из планируемых к обеспечению в 2020 году жильем 259 семей фактически обеспечена только 71 семья, или 27%», - говорится в отчете.

На ближайшие три года программой предусмотрено 1,5 млрд рублей на переселение граждан. При этом бюджет снова сверстан без четких критериев и без оценки реальной потребности субъектов в средствах.

В итоге, выделенные бюджетные средства остаются невостребованными. Например, по Якутии, Красноярскому краю и Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре первоначальный объем субсидий был сокращен на 330 млн рублей, или на 94%.

Аналитики Счетной палаты предложили скомпоновать программу переселения с более масштабным национальным проектом «Жилье и городская среда» и решить проблемы, связанные как со статистикой, так и с пробелами в законодательной базе, препятствующие реализации проекта — это:

отсутствие исчерпывающих критериев отнесения непригодных строений к числу подлежащих расселению и сносу,

несоответствие количества нуждающихся в переселении граждан (852 семьи) показателям госпрограммы «Жилище» (9,28 тыс. семей) и предварительным результатам проведенной регионами в 2020 году инвентаризации (20,1 тыс. семей),

отсутствие законодательного определения понятия «помещение, непригодное для проживания».