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Задержанного в Геленджике Константина Егорова допрашивают правоохранительные органы

Задержанного в Геленджике Константина Егорова допрашивают правоохранительные органы
Иллюстрация: Оперативная съемка

Предметом допроса является дело об мошенничестве в особо крупном размере, связанное с закупкой медоборудования для краевой больницы в Красноярске.

#НОВОСТИ

О том, что г-н Егоров доставлен в Красноярск и идут допросы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также информационное агентство отмечает, что мера пресечения в отношении Константина Егорова еще не определена — вопрос в стадии решения.

Напомним, 3 апреля 2021 года красноярский предприниматель, сын известного застройщика Владимира Егорова был задержан представителями ФСБ и СК в аэропорту Геленджика. Оперативные съемки появились в СМИ.

Отметим, Егором-младший проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере в ходе закупки дорогостоящего медицинского оборудования для нового хирургического корпуса Красноярской краевой больницы. Корпус строился к Универсиаде, согласно конкурсной документации, компания не только возводила стены, но занималась приобретением медоборудования. В начале января текущего года в рамках расследования был задержан Сергей Вакуленко, возглавляющий субподрядную компанию, которая непосредственно приобретала медицинскую технику. Компания нарушила условия госконтракта и поставила более дешевое и менее качественное оборудование в больницу. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). По версии следствия, при поставках медицинского оборудования в рамках контракта было похищено около 112 млн рублей. В этом же время прошли обыски в доме Константина Егорова.

Дополним, строительство и комплектация оборудованием нового хирургического комплекса была изначально профинансирована из бюджета края на 3, 77 млрд руб. В конкурсе выиграла компания «Сибиряк». Однако к строительству удалось приступить лишь семь месяцев спустя из-за судов с ранее выигравшими претендентами, обратившимися в антимонопольную службу. В процессе строительства, размер финансовых вложений вырос до 4,11 млрд рублей.

Помимо хирургического корпуса «Сибиряк» выиграл и другие крупные объекты Универсиады —  спорткомплексы «Сопка» и «Радуга», развязку в створе Волочаевской и др. В целом на подготовку Красноярска к Универсиаде было потрачено 80 млрд рублей. Более половины — 50 млрд рублей — средства федерального бюджета. Остальные траты легли на краевой бюджет. Поскольку изначально запланированные расходы несколько раз выросли в ходе подготовки, доля софинансирования региона увеличилась с 20% до 40%. края увеличилась из изначально запланированных 20% до 40%.

Автор: Петр Савельев
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