Факторинг как инструмент развития бизнеса

Факторинг оказался особенно востребованным у поставщиков продуктов питания, товаров первой необходимости и ритейла, позволив бизнесу во время пандемии обеспечить бесперебойные цепочки поставок.

По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), 2020 год показал рост спроса на факторинговые услуги почти на 40 %.

Одним из крупнейших игроков на рынке стал ПСБ, заняв по итогам 2020 года, по данным АФК, четвертое место в ТОП-5 рейтинга факторинговых компаний России. Одним из крупнейших игроков на рынке стал ПСБ, заняв по итогам 2020 года, по данным АФК, четвертое место в ТОП-5 рейтинга факторинговых компаний России.

Востребованность банковского факторинга вышла на новый уровень в условиях пандемии, выросло число активных клиентов. Наибольший спрос на услугу наблюдался у поставщиков продуктов питания и товаров первой необходимости. Первая категория клиентов в период ажиотажного спроса увеличивала складские запасы, чтобы избежать дефицита, а непродовольственный ритейл, столкнувшись с дефицитом клиентов, недополучил выручку и, соответственно, столкнулся со сложностями в поддержании операционной работы и оплаты по кредитным обязательствам. Обратились к факторинговым услугам и те, кто ранее интерес к ним не проявлял: производственная сфера, предприятия общепита и бытовых услуг.

Факторинг — это краткосрочное финансирование, привязанное к текущему объему продаж, поэтому услуга доступна и выгодна многим представителям бизнеса. В изменившихся условиях факторинг стал оптимальным вариантом проведения сделок, так как позволяет избежать пауз, разрывов в выручке. Банк берет на себя обязательства покупателя и выплачивает деньги вместо него», — комментирует заместитель регионального директора ПСБ в Красноярске Елена Светличная.

ПСБ одним из первых запустил услугу онлайн-факторинга с автоматическим принятием решения. В банке широко используется система электронного документооборота по факторингу, а также высокотехнологичная система дистанционного обслуживания «Факторинг Ф1», благодаря чему бизнес может оперативно получить необходимое финансирование с принятием решения всего за 2 часа.

Онлайн-факторинг в адрес федеральных торговых сетей, ориентированных на поставщиков групп компаний «Ашан», «Дикси», «Лента», «Леруа Мерлен», «Метро Cash&Carry», «Монетка», «О’КЕЙ», «Тандер», «Х5 Retail Group», «Гиперглобус», «Billa», позволяет дистанционно получить решение на выделение лимита. Для рассмотрения необходимо всего два документа: договор с сетью и согласие на обработку персональных данных и данных БКИ. Кроме того, это продукт без поручительства и залога, сумма лимита — до 250 млн рублей.

Лимиты по факторингу не идут в учет статей баланса, что позволяет улучшить инвестиционную привлекательность бизнеса. Воспользоваться онлайн-факторингом могут представители МСБ, а также корпоративный бизнес. Лимит для малого и среднего бизнеса — 250 млн рублей», — отмечает Елена Светличная.

Для поставщиков дебиторов, входящих в «ТОП-600» и работающих в рамках 223-ФЗ, ПСБ запустил онлайн-факторинг «Без бумаг» для нефтегазовой и металлургической отраслей, в частности, для поставщиков ГК «Роснефть», «Лукойл», «ММК», «Газпромнефть» и АО «Мессояханефтегаз». Договор факторинга бессрочный. Клиент, имея заключенный договор и установленный лимит, может в любой момент воспользоваться финансированием, тем самым обеспечивая себе оперативную поддержку для развития бизнеса.

Успешный опыт онлайн-факторинга в ритейле позволил запустить услугу и за пределами этой сферы. Она достаточно быстро стала востребованной у поставщиков нефтегазовой и металлургической отрасли», — отмечает Елена Светличная.

В ПСБ отмечают, что у клиентов больше всего востребован факторинг с правом регресса. Поставщик, отгрузив товар, предоставляет в банк документы и незамедлительно получает финансирование; остаток суммы за вычетом комиссионного вознаграждения банк перечисляет на счет поставщика, после того как дебитор расплатится за товар.

Факторинг с правом регресса популярен у российских компаний благодаря низкой стоимости по сравнению с другими видами факторинга, а риск полной или частичной неоплаты поставок дебитором поставщик принимает на себя, — уточняет Елена. — От клиента требуется минимальный пакет документов, банк в свою очередь финансирует без залога с дальнейшей возможностью увеличения лимита по мере роста продаж и устанавливает льготный период ожидания без штрафов в 45 календарных дней».

Если необходимо финансирование до 100 % от уступленного денежного требования, то ПСБ готов предложить безрегрессный факторинг. Поскольку риск в данном случае для банка выше, то и сама услуга дороже по сравнению с регрессным факторингом. Выбрав этот продукт, клиент страхуется от кредитного и ликвидного рисков, а банк со своей стороны осуществляет комплексную проверку дебиторов.

В случаях, когда покупателю необходима отсрочка платежа или когда покупателю она уже предоставлена, но его не устраивают ее условия, целесообразно использовать реверсивный факторинг. Реверсивный факторинг позволяет закрыть кассовые разрывы и застраховать риски благодаря получению «кредитного плеча» в виде гарантированной отсрочки платежа без предоставления залогового обеспечения либо коммерческого кредита.

Взаимодействие участников сделки в рамках реверсивного факторинга осуществляется по следующей схеме и с условиями. Товар поставляется на условиях отсрочки платежа сроком до 120 дней по контракту. Между поставщиком, покупателем и банком заключается сделка, покупатель оплачивает комиссию, банк финансирует поставщика в объеме до 100 %. В установленные сроки покупатель вносит плату за поставленный товар, оплачивает комиссию за коммерческий кредит (дополнительную отсрочку), который банк может предоставить при необходимости. Реверсивный факторинг позволяет увеличить товарооборот за счет улучшения коммерческих условий, повышения конкурентоспособности и выхода на новые рынки, получить скидки от поставщиков», — уточняет Елена.

Рост факторингового портфеля в ПСБ объясняют масштабной цифровизацией бизнеса, расширением продуктовой линейки, а также преимуществами, которыми обладает факторинг:

клиент оперативно получает значительные финансовые средства взамен на переуступку банку своей дебиторской задолженности;

банк не требует залог, что выгодно малому и среднему бизнесу, у которого обычно существует недостаток залогового обеспечения;

дебиторам клиента не нужно открывать в банке расчетные счета;

клиент при факторинговом обслуживании не становится должником банка, такими должниками становятся его бывшие кредиторы;

клиент существенно снижает свои риски: кредитные, валютные и иные, так как их теперь берет на себя банк;

клиенту нет необходимости брать кредит и погашать его с процентами.