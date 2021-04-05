Красноярцы возвращаются в офисы, но хотят на удаленку

Как выяснила служба исследований портала по поиску работы и сотрудников hh.ru совместно с WeWork, получив опыт удаленной работы, красноярцы стали предпочитать гибридный формат.

Выяснилось, что половина жителей Красноярского края, которые год назад ушли на «удаленку», в марте этого года вернулись в офисы, из них 38% работают в офисе полную рабочую неделю, еще 13% вышли на гибридный формат, то есть работают несколько дней удаленно и несколько дней в офисе, а еще 10% по-прежнему работают из дома.

Среди тех, кто вернулся в офисы на полную рабочую неделю, больше всего сотрудников из профсфер «наука, образование», «строительство, недвижимость» и юристов. На гибридный график чаще всего переходят топ-менеджеры, специалисты по маркетингу, рекламе и PR, а также сотрудники hr-служб. А на «удаленке» остаются работать в подавляющем большинстве специалисты из сферы информационных технологий.

В основном, сотрудники, которые частично или полностью вернулись в офисы, считают, что их продуктивность не изменилась (63%), еще 17% говорят о том, что они стали работать лучше, и 12%, наоборот, считают, что их результативность снизилась после отказа от удаленного режима работы.

Из тех, кто пока остается работать из дома, только 3% хотели бы вернуться в привычный формат на полную рабочую неделю, еще 26% готовы к работе в гибридном графике, но большая часть таких сотрудников из Красноярского края заявили о том, что они не желают возвращаться обратно в офисы (66%), а в среднем по России подобных «невозвращенцев» 59%.

При оценке гибридного формата работы, большинство сотрудников оптимальным считают режим 2-3 дня в офисе, остальное – работа из дома (73%), еще 20% придерживаются мнения, что в офисе нужно проводить 4-5 дней, 6% за один день в неделю, и 1% респондентов считают, что можно бывать в офисе реже одного раза в неделю.

Те, у кого есть опыт дистанционной работы, главными ее недостатками считают отсутствие общения и совместной работы с коллегами, а также проблему с разделением личного и рабочего времени (по 47%). Кроме того, назывались такие причины, как сложность в концентрации на рабочих задачах, отсутствие вдохновения и креативности, малоподвижность, фактор быта, когда отвлекает семья или домашние дела» - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

Личное общение с коллегами, по мнению красноярцев, самый подходящий формат для генерации идей и принятия решений (50%), возможность для полноценного контроля качества результатов (41%) и только при личном взаимодействии можно организовать по-настоящему командную работу (40%).

В то же время количество вакансий с возможностью удаленной работы выросло незначительно. В 2020 году доля таких предложений составляла 2%, в первом квартале этого года доля вакансий для удаленных сотрудников стала чуть выше, 3%, и чаще всего дистанционную работу предлагают, как и год назад, IT-специалистам, а также сотрудникам продаж и административному персоналу.

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