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Красноярск сохранил место в рейтинге комфорта городской среды

Красноярск сохранил место в рейтинге комфорта городской среды
Иллюстрация: gelio.livejournal.com

По ее качеству Красноярск уверенно обошел два других сибирских миллионника, но смешался с менее крупными населенными пунктами, получившими столь же высокие оценки

#НОВОСТИ
По итогу 2020 года Красноярск вошел в список городов России с благоприятной городской средой. К такому выводу пришел Минстрой РФ, основываясь на показателях индекса качества городской среды, который рассчитывают специалисты ведомства.
 
Согласно опубликованным данным, Красноярск в прошлом году набрал 181 балл — восьмой результат среди 15 миллионников страны и первый среди таких городов в Сибири (у Новосибирска 166 баллов, а у Омска 113 баллов). К тому же, это больше чем в среднем по стране — 177 баллов.
 
Красноярск сохранил место в рейтинге комфорта городской среды 1
 
Правда, это (результат Красноярска) минимальный показатель, при котором городскую среду в этом году считали комфортной. Среди крупных городов (от 250 тысяч до 1 млн человек) такой же результат у Астрахани, Волжского, Кемерово, Улан-Удэ, Читы и Якутска. Самыми же комфортными среди таких населенных пунктов в СФО оказались Барнаул и Иркутск, набравшие по 182 балла.
 
Примечательно, что в 2019 году индекс качества городской среды Красноярска также оценивался на 181 балл, с которыми город занимал то же восьмое место среди городов населением свыше 1 миллиона. В 2018-м же его рейтинг был чуть выше — 189 баллов и шестое место.
 
Всего Минстрой проранжировал таким образом 1 116 российских городов - в 33,6% из них городскую среду оценили как комфортную.
Автор: Евгений Волошинский
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