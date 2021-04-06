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Музей GEOS покажет астролябию и расскажет про «федоровский столик»

Музей GEOS покажет астролябию и расскажет про «федоровский столик»
Иллюстрация: музей GEOS

В музее геологии Центральной Сибири открылась новая выставка «Особая порода». Экспозиция приурочена ко Дню геолога и рассказывает, что это за профессия и почему мы сталкиваемся с ней каждый день.

#НОВОСТИ

На выставке представлены различные предметы обихода полевых условий жизни геологов, инструменты, аппаратура, реквизиты, экипировка и, конечно, образцы полезных ископаемых. Гости музея узнают, как выглядит поляризационный микроскоп, что такое аттенюатор и что нивелирует нивелир, а также о том, что никогда не забудет настоящий геолог, когда идет в маршрут.

Экспозиция рассказывает обо всем спектре геологических профессий: геофизики, геохимики, минералоги, петрографы, термобарогеохимики, кристаллографы, гидрогеологи, палеонтологи и многие другие… Специалисты музея GEOS надеются, что после выставки те, кто не определился еще с выбором будущей профессии, загорятся желанием стать кем-нибудь из этого многочисленного списка.

Как геолог-палеонтолог с 37-летним стажем, могу сказать: геология — это не только профессия и образ жизни, это определенное состояние души, - считает Ольга Якунина, заведующая выставочным отделом музея геологии Центральной Сибири. - Я рада, что сегодня возобновляется интерес к этой специальности, что она выходит на новые уровни своего развития благодаря техническому прогрессу. Еще даже десять лет назад, работая «в поле», мне трудно было представить те условия, в которых и с которыми геологи работают сегодня. Компьютеры, дроны, МРТ — все это позволяет совершать потрясающие открытия. И я верю, что лучшее — впереди!

Выставка работает до 30 апреля, вход бесплатный. Музей геологии Центральной Сибири ждет вас ежедневно на Мира, 55 с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, в воскресенье — с 11.00 до 16.00. Посещение музея – только в масках.

 

Автор: Петр Савельев
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