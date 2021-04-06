Музей GEOS покажет астролябию и расскажет про «федоровский столик»

В музее геологии Центральной Сибири открылась новая выставка «Особая порода». Экспозиция приурочена ко Дню геолога и рассказывает, что это за профессия и почему мы сталкиваемся с ней каждый день.

На выставке представлены различные предметы обихода полевых условий жизни геологов, инструменты, аппаратура, реквизиты, экипировка и, конечно, образцы полезных ископаемых. Гости музея узнают, как выглядит поляризационный микроскоп, что такое аттенюатор и что нивелирует нивелир, а также о том, что никогда не забудет настоящий геолог, когда идет в маршрут.

Экспозиция рассказывает обо всем спектре геологических профессий: геофизики, геохимики, минералоги, петрографы, термобарогеохимики, кристаллографы, гидрогеологи, палеонтологи и многие другие… Специалисты музея GEOS надеются, что после выставки те, кто не определился еще с выбором будущей профессии, загорятся желанием стать кем-нибудь из этого многочисленного списка.

Как геолог-палеонтолог с 37-летним стажем, могу сказать: геология — это не только профессия и образ жизни, это определенное состояние души, - считает Ольга Якунина, заведующая выставочным отделом музея геологии Центральной Сибири. - Я рада, что сегодня возобновляется интерес к этой специальности, что она выходит на новые уровни своего развития благодаря техническому прогрессу. Еще даже десять лет назад, работая «в поле», мне трудно было представить те условия, в которых и с которыми геологи работают сегодня. Компьютеры, дроны, МРТ — все это позволяет совершать потрясающие открытия. И я верю, что лучшее — впереди!

Выставка работает до 30 апреля, вход бесплатный. Музей геологии Центральной Сибири ждет вас ежедневно на Мира, 55 с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, в воскресенье — с 11.00 до 16.00. Посещение музея – только в масках.