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Аграриям Красноярского края помогли с покупкой семян, удобрений и топлива

Аграриям Красноярского края помогли с покупкой семян, удобрений и топлива
Иллюстрация: pixabay.com

В бюджете на эти цели заложено почти полмиллиарда рублей. Большая часть этих денег сельхозпроизводителями уже получена. За год АПК края получит более 6 млрд рублей на развитие и поддержку.

#НОВОСТИ
В 2021 году на компенсацию затрат на проведение аграриями сезонных полевых работ в бюджете Красноярского края предусмотрено свыше 440 млн рублей, из которых 357 млн ими уже получены. Об этом рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.
 
Благодаря этим деньгам краевые сельхозпроизводители на сегодня полностью обеспечены семенами, на 87,4% выполнен план по приобретению удобрений, а готовность техники составляет 87%. Что же касается топлива, то соляркой аграрии обеспечены на 50% от необходимого, а бензином — на 22%. Закупка продолжается.
Госпомощь получили 422 субъекта агропромышленного комплекса, из них 382 — малые хозяйства. На погектарную поддержку претендуют еще 102 сельхозпроизводителя края», — говорит глава краевого Минсельхоза Леонид Шорохов.
Обратится за компенсацией сельхозпроизводители края могут до сентября этого года.
 
В целом на господдержку АПК в Красноярском крае в 2021 года планируют потратить почти 6,3 млрд рублей. На 2 апреля из этих денег аграриям уже перечислено около 1,8 млрд рублей, из которых 241 млн рублей — средства федерального бюджета, а остальное — краевого.
Автор: Евгений Волошинский
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