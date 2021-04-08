«Красноярский цемент» не распыляется

Крупнейший в регионе завод по производству цемента за пять лет снизил выбросы твердых веществ (пыли) более чем втрое, доказав, что производство цемента может быть чистым.

В 2017 году на Красноярском экономическом форуме активно обсуждалась экологическая ответственность бизнеса. Ее практическим воплощением стала Экологическая хартия о взаимодействии между властью и бизнесом. Документ подписали компании, способные публично декларировать готовность к реализации масштабных экологических историй.

Хартия разительно отличалась от прежних документов экологического характера, поскольку компании не просто заявили о намерении, но и приложили перечень конкретных мероприятий, требующих немалых усилий — производственных и финансовых. На территории Красноярского края работают сотни производств, однако подписи поставили руководители только пяти компаний. Среди них ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»).

В режиме самоконтроля

«Красноярский цемент» — один из крупнейших заводов цементной промышленности края с богатой историей. Первая технологическая линия введена в эксплуатацию в 1944 году. Производственная мощность предприятия — 1,1 млн тонн в год, выпуск цемента ведется мокрым способом, в качестве технологического топлива используется смесь тощего и длиннопламенного углей в соотношении 1:1.

В апреле 2004 года предприятие вошло в состав холдинговой компании «Сибирский цемент». C этого момента началась масштабная реконструкция производства. Целью модернизации было не только увеличение производительности оборудования, но и снижение воздействия на окружающую природную среду.

В настоящее время все организованные источники выбросов на производстве оснащены газоочистными установками, эффективность которых строго отслеживается в соответствии с планом-графиком экоаналитического контроля в рамках производственного экологического контроля (ПЭК)», — рассказывает Владимир Афанасин, управляющий директор ООО «Красноярский цемент».

Эффективность работы газоочистных установок составляет от 99,6 % до 99,9 %. Высокие показатели — следствие реализации проектов по установке нового оборудования с последующей поддержкой его паспортных характеристик.

Предприятие ведет четкий самоконтроль и постоянно проверяет качество атмосферного воздуха в точках на границах санитарно-защитной зоны и в зоне жилой застройки. По результатам замеров в 2020 году ни в одной из них не было зафиксировано превышение по содержанию пыли. Данные, полученные специалистами завода, подтверждаются замерами, проводимыми независимой лабораторией «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» совместно с надзорными органами. Согласно официальным данным краевого министерства экологии, доля «Красноярского цемента» составила всего около 2 % всех выбросов от стационарных источников Красноярска в 2019 году.

Экологическая ответственность бизнеса — это системная, ресурсозатратная работа. Так, комплекс мероприятий инвестиционной программы предприятия c 2017 по 2021 год профинансирован в размере 800 млн рублей. Среди масштабных проектов — строительство дымовой трубы, техническое перевооружение вращающейся печи № 5, установка нового электрофильтра на печь № 5 и автоматизация учета и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Все они были заявлены при подписании Экологической хартии в 2017 году и Экологического соглашения в 2019 году на КЭФ. Холдинг и завод выполнили обещанное в полном объеме.

На высоте

Каждый из проектов — сложный, поэтапный производственный процесс с использованием современного оборудования и новейших технологий. 130-метровая труба заменила три прежние, не превышавшие 80 м. Высотность позволила улучшить условия рассеивания загрязняющих веществ и снизить приземные концентрации.

По словам Владимира Афанасина, ввод в эксплуатацию электрофильтра ELEX швейцарского производства на вращающейся печи обжига № 5 стал главным событием для Красноярского цементного завода в 2020 году. Стоимость масштабного инвестиционного проекта — около 223 млн рублей. Новое оборудование позволит улучшить степень очистки отходящих газов агрегата от неорганической пыли и повысить уровень экологической безопасности производства в целом.

Печь № 5 — самая мощная на Красноярском цемзаводе. Она имеет длину 150 м, диаметр 4 м, производительность 35 т/час, причем на ней единственной мы можем выпускать клинкер как для цементов общестроительных марок, так и для тампонажных, которые используются для цементирования нефтяных скважин», — отмечает управляющий директор.

Перевооружение печи № 5 началось в 2019 году. Процесс включал разделение тракта приготовления форсуночного топлива, установку современной многоканальной горелки PyroJet и рукавного фильтра Scheuch на угольную мельницу. В результате увеличилась полнота сжигания топлива, снизился его расход и, соответственно, уменьшилось количество выбросов. Новая форсунка способна работать не только на угле, но и на других видах топлива, в том числе альтернативном, например, на RDF-топливе, полученном путем переработки твердых бытовых отходов.

Работы по модернизации на печи №5 в 2020 году велись уже с учетом новых правил и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Специалисты компании ELEX вели дистанционный шефмонтаж, контролируя правильность выполнения этапов монтажа с помощью средств фото- и видеофиксации, а для проведения пусконаладочных работ приехали на завод и работали с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. В итоге ни пандемия, ни экономический спад в стране не смогли помешать «Сибирскому цементу» реализовать планы по повышению экологической безопасности красноярского актива, — отмечает Владимир Афанасин.

Маршрут построен

И движение по «экологическому маршруту» продолжается. В июле текущего года намечен ввод в эксплуатацию автоматической системы контроля выбросов на базе газоаналитического комплекса Gasmet II финского производства. Она предназначена для непрерывного мониторинга выбросов и контроля технологических процессов. Комплекс работает на основе ИК-Фурье спектроскопии с использованием метода горячей экстракции: проба анализируется горячая (более 180оС) и влажная, что исключает потерю пробы и изменение состава измеряемых веществ в воде.

Газоаналитический комплекс уже установлен на новой трубе и работает в тестовом режиме, передавая данные на промышленный компьютер. Для определения погрешности системы специалистами ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д. И. Менделеева» проведены комплексные испытания, которые помогут выбрать тип средства измерения в соответствии с требованиями законодательства РФ. После выполнения данного этапа последуют приемка и ввод автоматической измерительной системы в эксплуатацию с проведением процедуры первичной поверки. Стоимость инвестиционного проекта — порядка 28 млн рублей.

Кроме того, запланировано техническое перевооружение системы аспирации отделения первичного дробления известняка цеха «Горный». Затраты составят около 25 млн рублей.

В дальнейшем предстоит модернизация вращающихся печей № 3 и 4 с заменой электрофильтров на современные, аналогичные тому, что установили на печи № 5. На эти цели, по предварительным расчетам, понадобится 800 млн рублей.

Также на заводе продолжается строительство нового отделения цеха «Помол». Современная цементная мельница замк-нутого цикла помола с сепаратором производительностью 100 тонн в час позволит не только выпускать продукцию, превосходящую по качественным характеристикам цементы, произведенные в открытом цикле помола, но и вывести из эксплуатации пять старых мельниц, тем самым сократив количество источников выбросов.