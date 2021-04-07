Красноярский край попал в антилидеры по загрязнению воздуха

Вместе с ним в первой семерке по итогу 2020 года оказались еще два региона Сибирского федерального округа. Однако до абсолютного лидера им, даже вместе взятым, далеко.

За 2020 в Красноярском крае 10 раз фиксировалось минимум десятикратное превышение предельно допустимой концентрации одного или нескольких загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (высокое загрязнение воздуха). Об этом сообщил « Коммерсантъ » со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По приведенным данным, с такой частотой выявления случаев высокого загрязнения воздуха, край попал в семерку регионов лидирующих по этому показателю. Также в их числе оказались Иркутская область и Хакасия, в которых такое загрязнение отмечалось в прошедшем году пять раз.

Какие конкретно места заняли эти территории в списке FinExpertiz’ы, издание не указывает, но добавляет, что лидером рейтинга стала Самарская область — 147 раз за год. В целом же по стране за 2020 год высокое загрязнение воздуха фиксировалось 243 раза, что почти в четыре раза больше, чем в 2019-м.

Добавим, что, по данным той же FinExpertiz’ы, к концу 2020 года промышленными предприятиями Красноярского края было произведено почти 7,7 млн тонн загрязняющих веществ, из которых в атмосферу же из них попало более 2,4 млн тонн — это соответственно третий и первый результат по стране.