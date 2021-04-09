Виктор Зубарев: главная задача — возобновить рост доходов населения

Удалось ли эффективно поддержать бизнес и какие первоочередные задачи теперь стоят перед государством, «Деловой квартал» спросил у координатора общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в СФО, депутата Госдумы Виктора Зубарева.

Администрирование без «метаний»

Насколько меры господдержки соответствовали реальным потребностям предпринимателей?

— Пандемия пришла в Россию с задержкой, поэтому у нас была возможность оценить опыт стран, которые столкнулись с проблемой первыми. На всех уровнях власти и в бизнес-сообществе уже к марту было понимание степени угрозы и перечень отраслей, по которым коронавирус ударит в первую очередь. Таким образом, подготовленные весной прошлого года пакеты мер поддержки сработали действенно: были снижены налоговые ставки, а некоторые виды налогов и взносов и вовсе отменены до конца года, в разы меньше стала стоимость патентов для предпринимателей, появилась возможность брать льготные кредиты на финансирование фонда оплаты труда.

В Красноярском крае мерами поддержки воспользовались тысячи организаций, во многих случаях помощь позволила предприятиям малого и среднего бизнеса остаться на плаву. В течение 2020 года и уже в этом году антикризисные меры расширялись, добавлялись новые категории получателей господдержки. Власть реагировала на реальные запросы бизнеса, отслеживала эффективность оказываемой помощи.

Другое дело, что кризис, который накрыл не только нас, но и всю планету, оказался одним из глубочайших за все последние десятилетия. Не только из-за пандемии, но и потому, что вскрылись серьезные структурные проблемы мировой экономики. Нашей стране благодаря своевременной реакции президента, правительства, Федерального Собрания, бизнес-сообщества удалось избежать самых негативных сценариев. Но потери очень существенные. Ущерб, нанесенный малому и среднему бизнесу страны в прошлом году, оценивается в триллион рублей. Учитывая все последствия и тот факт, что пандемия продолжается, сумма урона гораздо выше. Сегодня около 80 % предпринимателей в стране оценивают свое финансовое положение как неблагоприятное.

При этом есть отрасли, которые на фоне пандемии только выиграли. Это производство медицинского оборудования, фармацевтика, различная доставка товаров, IT-сфера. В целом нам удалось решить и такую важную социальную задачу, как сохранение рабочих мест: по статистике, уровень безработицы сейчас начал снижаться. В том числе и потому, что часть тех, кто раньше работал «в тени», легализовались, чтобы получать господдержку.

Говоря о роли государства, — в условиях падения экономики бюджетные расходы страны не сокращались, а только увеличивались.

Ситуация постоянно менялась. Насколько гибко вела себя власть в отношении с бизнесом, удавалось ли адаптировать меры поддержки в условиях «идеального шторма»?

— Мы говорим о процессе, в котором были задействованы сотни тысяч и даже миллионы предприятий. Для того чтобы проадминистрировать все виды поддержки, нам нельзя было допустить метания из стороны в сторону, постоянно меняя курс. Надо было играть по понятным и простым правилам, чтобы максимальное число предпринимателей воспользовались антикризисной помощью. Да, в чем-то государство выбрало излишне незамысловатый путь, оказывая поддержку конкретным отраслям, где-то оставляя без внимания пострадавшие от кризиса предприятия только потому, что по виду своей деятельности они уже не попадали в перечень. Да, в идеальном варианте, чтобы учесть всех, кто реально пострадал, нужно было помогать не отраслям в целом, а требовать у каждого предприятия бухгалтерскую отчетность и изучать ее. Но ушло бы слишком много времени, а действовать надо было без промедления.

Очень серьезную поддержку получил строительный комплекс, который является системообразующим для экономики. Однако механизм субсидирования ипотечных кредитов, поддержавший высокий спрос на новостройки, мог быть проработан более эффективно. Во многом правы и представители индустрии общепита, когда говорят о том, что государство, предоставляя помощь, одновременно вводило излишние ограничения. Общепит, как и туристическая отрасль, пострадал сильнее всего. Но это были вынужденные меры, направленные на защиту жизни и здоровья наших сограждан.

Психологический перелом

Каковы были основные вызовы, которые пандемия поставила перед властями?

— Я повторюсь, что задачей номер один для государства было сохранение рабочих мест. Надо было обеспечить людей хотя бы минимальными доходами, перевести их на удаленку там, где это возможно, обеспечить безопасную работу на предприятиях, которые нельзя остановить по технологическим причинам. И это удалось сделать.

Вторая серьезнейшая проблема — падение платежеспособного спроса. Многие россияне из-за пандемии примерно на треть сократили свои расходы. Люди экономят на продуктах, одежде, медицине. Кто-то потерял работу, другие просто затянули пояса. Снижение трат негативно сказывается на всей экономике. Особенно в сфере малого и среднего бизнеса. И это одна из самых главных задач государства на сегодня — нам нужно возобновить рост доходов населения.

Могу отметить и еще одно негативное явление, которое развилось именно на фоне пандемии: бизнес, стремясь оптимизировать расходы на штат, склоняет работников к переходу в статус самозанятых. А это потери для бюджета в виде налогов, да и для самого работника не лучший вариант.

Cистема господдержки пострадавших в пандемию предпринимателей вышла на пик функционала?

— Самым значимым моментом был старт мер государственной поддержки, когда президент четко пояснил: государство окажет помощь всем пострадавшим отраслям и не просто сохранит, а еще и нарастит социальные обязательства перед населением. Это само по себе уже обозначило тот курс, по которому страна будет выходить из пандемического кризиса. Бизнес услышал для себя, что будут снижены или временно отменены налоги и взносы, выданы льготные кредиты, население тоже осознало, что государство рядом, оно поможет, никого не бросит. Это был важный психологический перелом, потому что до этого момента людям не хватало элементарной уверенности в завтрашнем дне, и они ее получили.

Вышла ли сейчас господдержка на пик? Трудно сказать. Даже сейчас, когда в мире уже есть несколько эффективных вакцин, специалисты не могут спрогнозировать, как будет развиваться пандемия. Придут ли новые штаммы, будут ли люди болеть повторно, придет ли третья волна, четвертая? Возможно, от государства потребуется немало усилий, чтобы твердо поставить экономику страны на рельсы восстановления. Посмотрите, как предпринимаются попытки перезапустить экономику в тех же Соединенных Штатах, однако пока не получается. И виноват в этом не только коронавирус, но и назревшие проблемы глобальной экономики.

Смог бы бизнес выжить без господдержки?

— Потери были бы куда более серьезными. Спад экономики более чем на 5 %, волна банкротства, сокращение рабочих мест, безработица и так далее. Господдержка сыграла огромную роль: и те меры, которые предпринимались на федеральном уровне, и те, которые разработали регионы. Красноярский край, кстати, оказался среди наиболее эффективных именно в деле поддержки предприятий и инвестклимата в целом. Конкретно наш регион, учитывая все те крупномасштабные проекты, которые запланированы на ближайшие годы, может чувствовать себя более уверенно, нежели другие субъекты Федерации.

Курс на оживление

Какими будут основные вызовы года? Как, по вашему мнению, будут меняться инструменты поддержки, на чем в первую очередь будут сосредоточены усилия власти?

— Российская экономика выдержала испытание пандемией, она показала свою высокую устойчивость. Но негативные факторы сохраняются. Спрос на товары, упавший в разгар пандемии, так и не восстановился. Выручка упала у четырех из пяти предприятий, многие из предпринимателей заявляют о готовности закрыться. Так что вне всякого сомнения, пока длится пандемия, меры поддержки бизнеса должны сохраняться. Иначе мы потеряем то, что с таким трудом сберегли в прошлом году. Именно поэтому по поручению президента сегодня запускается новая программа льготных кредитов для работодателей, направленная на сохранение рабочих мест, продлеваются те программы, которые действовали ранее. Желательно эти меры наращивать и расширять, возможно, выделяя даже невозвратные средства на поддержание бизнеса, если по-другому предприятию не выжить.

Стоит обратить внимание и на запуск новых масштабных инфраструктурных проектов. Это окажет позитивное влияние на производство и на рынок труда, обеспечит рост покупательской способности. Необходимо вкладываться и в высокоинтеллектуальные разработки и технологии, которые могут дать хорошую отдачу и обеспечить рост.

Уже в этом году мы должны начать восстановление туристической отрасли и всех сопутствующих сфер. Если, конечно, позволит эпидемическая ситуация. И здесь мы должны максимально стимулировать индивидуальных предпринимателей и самозанятых, потому что сфера гостеприимства, общепита, сервиса — это то самое направление, где важен контакт человека с человеком. Надо обозначить бизнесу приоритетные ориентиры и возможности для развития, и в самое короткое время экономика начнет оживать.

Евгений Волошинский