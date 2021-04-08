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Центробанк задумался о «зеленой» ипотеке

Центробанк задумался о «зеленой» ипотеке
Автор фото: S. Hermann & F. Richter. Иллюстрация: pixabay.com

Банк России планирует вывести на рынок новый ипотечный кредит. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая на XVI международном финансовом форуме НФА.

#НОВОСТИ

Как сообщают «Ведомости», регулятор расценивает это как возможность для граждан поучаствовать в ответственном инвестировании, а «зеленая ипотека» станет одним из инструментов.

Изменение условий жизни граждан невозможно без жилищного вопроса, поэтому дома, квартиры тоже должны строиться по-другому, из других материалов», - заявил Швецов.

По его словам, Центробанк намерен уже в этом году разработать критерии «зеленых» квартир, чтобы строители начали перестраивать свои бизнес-процессы. А затем уже будут разрабатываться правила «зеленой» ипотеки.

Очевидно, что «зеленая» ипотека будет содержать определенные преимущества, как и другие льготные программы. Думаю также, что Банк России учтет ошибки проекта льготной ипотеки, которая была призвана поддержать спрос на жилье, но вместо этого во многих регионах взвинтила цены. В любом случае, это продолжает тренд на новостройки и показывает, что государство заинтересовано в новом качестве жилья», - считает риелтор Илья Ермилов.

Рассуждая о потенциальной востребованности «зеленой» ипотеки, эксперты, опрошенные DK.ru, делают оговорку, что окончательно это станет понятно только после публикации условий продукта. Хотя само его появление – хороший тренд.

Такое решение точно будет выгодно как самим застройщикам, так и потребителю. Застройщика это будет стимулировать выпускать более экологичный и энергоэффективный продукт. Потребителя – выбирать более энергоэффективное жилье за счет сниженной ипотечной ставки. Мы давно взяли курс на «зеленое строительство» и энергоэффективность. В настоящее время значительная часть стандартов «зеленого строительства» у нас применяется: это и подземный паркинг, который существенно уменьшает автомобильные выбросы от прогрева, и энергосберегающие лифты, и светодиодные источники света, ориентированные на уровень естественной освещенности и датчики движения. И конечно же, на энергоэффективность дома влияет толщина внешних кирпичных стен, которая в наших домах почти один метр. Все это позволяет нашим домам получать наивысший класс энергоэффективности - от А+ до А++», - отмечает директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан» Ирина Одинец.

 

Автор: Наталья Кобец
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