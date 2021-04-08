Центробанк задумался о «зеленой» ипотеке
Банк России планирует вывести на рынок новый ипотечный кредит. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая на XVI международном финансовом форуме НФА.
Как сообщают «Ведомости», регулятор расценивает это как возможность для граждан поучаствовать в ответственном инвестировании, а «зеленая ипотека» станет одним из инструментов.
Изменение условий жизни граждан невозможно без жилищного вопроса, поэтому дома, квартиры тоже должны строиться по-другому, из других материалов», - заявил Швецов.
По его словам, Центробанк намерен уже в этом году разработать критерии «зеленых» квартир, чтобы строители начали перестраивать свои бизнес-процессы. А затем уже будут разрабатываться правила «зеленой» ипотеки.
Очевидно, что «зеленая» ипотека будет содержать определенные преимущества, как и другие льготные программы. Думаю также, что Банк России учтет ошибки проекта льготной ипотеки, которая была призвана поддержать спрос на жилье, но вместо этого во многих регионах взвинтила цены. В любом случае, это продолжает тренд на новостройки и показывает, что государство заинтересовано в новом качестве жилья», - считает риелтор Илья Ермилов.
Рассуждая о потенциальной востребованности «зеленой» ипотеки, эксперты, опрошенные DK.ru, делают оговорку, что окончательно это станет понятно только после публикации условий продукта. Хотя само его появление – хороший тренд.
Такое решение точно будет выгодно как самим застройщикам, так и потребителю. Застройщика это будет стимулировать выпускать более экологичный и энергоэффективный продукт. Потребителя – выбирать более энергоэффективное жилье за счет сниженной ипотечной ставки. Мы давно взяли курс на «зеленое строительство» и энергоэффективность. В настоящее время значительная часть стандартов «зеленого строительства» у нас применяется: это и подземный паркинг, который существенно уменьшает автомобильные выбросы от прогрева, и энергосберегающие лифты, и светодиодные источники света, ориентированные на уровень естественной освещенности и датчики движения. И конечно же, на энергоэффективность дома влияет толщина внешних кирпичных стен, которая в наших домах почти один метр. Все это позволяет нашим домам получать наивысший класс энергоэффективности - от А+ до А++», - отмечает директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан» Ирина Одинец.