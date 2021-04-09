Шахту в Норильске планируют оснастить подземным «автонавигатором»

Хорошие сотрудники — выполняют KPI компании, сотрудники, о которых мечтают собственники и руководители — думают о том, как сделать компанию эффективней.

К такому выводу пришли аналитики в сфере HR, проведя социсследование, куда вошли представители крупных компаний России. Однако желание совершенствовать компанию, в которой ты работаешь, не приходит ниоткуда. Это результат большой системной работы кадрового менеджмента, создание условий для профессиональной инициативы, стимулирование «чувства ответственности» и профессионального роста внутри компании. Если компании создают особую кадровую «экологию», инициативы сотрудников становятся информационными поводами.

Так, например, на руднике «Комсомольский» создается первая в России система шахтной навигации. Авторами идеи стали сами сотрудники предприятия: таким образом они хотят сократить время простоя оборудования.

Навигация внутри шахты необходима для того, чтобы более точно координировать работу всех механизмов, ведь протяженность выработок на «Комсомольском» - более 450 километров! Внедрение подземного навигатора поможет, например, быстрее заправлять бурильные машины. Система подобно автомобильному навигатору будет выстраивать оптимальный маршрут заправщика к бурильщику, учитывая его точное местонахождение и возможные заторы.

Автором идеи стал исполняющий обязанности начальника бюро по повышению эффективности производства рудника «Комсомольский» Дмитрий Падучин. Свой проект он подал на постоянный конкурс производственных инициатив Заполярного филиала «Норникеля» и выиграл в номинации «ТОП-10 инициатив с экономическим эффектом не менее 100 тыс. рублей». По подсчетам экспертов, подземная навигация на 15% сократит простой оборудования, а значит, и повысит объем выработки руды. Над созданием системы уже работают специалисты «Комсомольского» и Цифровая лаборатория «Норникеля». Аналогов подземного навигатора в России пока еще нет.

Программа производственных инициатив стартовала в «Норникеле» в 2018 году, за это время от работников компании поступило почти 19 тысяч предложений, повышающих эффективность и качество работы. Авторы инициатив получили за них премии – в общей сложности, 13,1 млн рублей. Как отмечают в компании, общий экономический эффект по программе повышения эффективности, в которую в том числе входят производственные инициативы, оценивается примерно в 10 млрд рублей.