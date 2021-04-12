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Красноярскому краю стабилизировали кредитный рейтинг

Красноярскому краю стабилизировали кредитный рейтинг
Иллюстрация: pixabay.com

Летом прошлого года агентство Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу региона до негативного. Теперь его вернули в позицию «Стабильный». Повод: лучшие, чем ожидалось, доходы.

#НОВОСТИ
Международное агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Красноярского края на уровне BB+, но повысило прогноз по нему до «Стабильный», сообщает правительство Красноярского края.
 
Как сказано в отчете агентства, пересмотр прогноза стал следствием более лучших, чем ожидалось, финансовых результатов региона в 2020 году.
Это отражает его способность противостоять негативным экономическим последствиям, вызванным пандемией коронавируса», — сказано в документе.
По оценкам международных экспертов, Красноярский край обладает более мощным экономическим профилем, нежели Россия в целом. Показатели его ВРП на душу населения ($12 600 — данные Fitch) примерно вдвое выше медианного значения по стране. Это обепечивает краю крепкую налоговую базу.
 
Правда, в агентстве признаю, что что эта база является слишком концентрированной — большая часть налоговых доходов приходится на корпоративный подоходный налог, который в 2020 году из-за пандемии снизился на 18%.
Но это было почти полностью компенсировано увеличением межгосударственных трансфертов, что снизило волатильность собственных источников доходов региона», — отмечают в Fitch.
Также в агентстве обращают внимание на довольно низкую способность региона генерировать дополнительную прибыль в ответ на возможные экономические спады. Это является следствием того, основные налоговые полномочия находятся в руках федерального правительства. Региональная же власть может пересматривать ставки только по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и налогу на азартные игры, а это лишь 16% общих доходов Красноярского края в 2020 году.
 
Напомним, что в июне 2020 года Fitch пересмотрела прогноз по кредитному рейтингу Красноярского края сменив его на «Негативный». Причиной этого стало ожидание сокращения на 35% (по сравнению с 2019 годом) поступлений в бюджет налога на прибыль.
Автор: Евгений Волошинский
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