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Енисейская Сибирь наращивает потенциал

Енисейская Сибирь наращивает потенциал
Иллюстрация: Енисейская Сибирь

Енисейская Сибирь — комплексный инвестиционный проект (КИП) принципиально новой стратегии развития регионов России, в основе которого лежит объединение экономического потенциала территорий.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Енисейская Сибирь наращивает потенциал 1Красноярский край — 18 инвестпроектов

За три года с момента старта КИП расширился до 32 инвестпроектов, общие инвестиции в которые оцениваются свыше 1,9 трлн рублей. Об уже реализованных и предстоящих инициативах Енисейской Сибири — в материале «ДК».

На территории Красноярского края в рамках Енисейской Сибири в стадии реализации находятся 12 проектов, один проект — «Модернизация деревообрабатывающего производства» компании «ДОК «Енисей» — реализован. За прошедший с момента старта КИП период решен ряд существенных правовых, организационных и финансовых вопросов. 
 

Что сделано? 

Енисейская Сибирь наращивает потенциал 2По заявке Красноярского края правительством РФ создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина». В рамках ОЭЗ предполагается реализация проектов 6 якорных резидентов с общим объемом инвестиций 18,6 млрд рублей до 2030 года.
 
Енисейская Сибирь наращивает потенциал 3В рамках программы развития транспортной и магистральной инфраструктуры в 2020 году из средств федерального бюджета выделено 1,3 млрд рублей на завершение работ по строительству магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярск.
 
Енисейская Сибирь наращивает потенциал 4Для целей реализации проектов КИП «Енисейская Сибирь» в Красноярском крае приняты федеральные решения на год раньше начать строительство моста через реку Енисей в районе поселка Высокогорский. Строительство моста позволит обеспечить круглогодичное транспортное сообщение с Ангаро-Енисейским экономическим районом, что существенно повлияет на раскрытие его экономического потенциала. Заинтересованные в этом горнодобывающие и лесоперерабатывающие компании, такие как «Полюс», «Новоангарский обогатительный комбинат», «Сегежа групп», «Васильевский рудник», «Соврудник», ведут активную подготовку к реализации своих инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций в реализацию проектов Ангаро-Енисейского района составит более 206,25 млрд рублей.
 
Енисейская Сибирь наращивает потенциал 5Правительством края подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ПАО «Полюс» в рамках реализации проекта по увеличению добывающих и перерабатывающих мощностей месторождения Благодатное (ЗИФ-5). Проект включен в реестр региональных инвестиционных проектов, что открыло возможности для перехода к активной фазе реализации.
 
Енисейская Сибирь наращивает потенциал 6АО «Краслесинвест» завершены предпроектные работы по целлюлозному комбинату, проведен квалификационный отбор участников закупки с ограниченным участием на оказание услуг по разработке документации проекта. 
 
Енисейская Сибирь наращивает потенциал 7В рамках КИП «Енисейская Сибирь» на территорию Красноярского края привлечен новый для региона инвестор — ООО «Северная звезда». Инвестор реализует технически сложный проект по освоению угольного месторождения в Арктической зоне. За прошедший период решен большой объем задач, связанных с реализацией проекта: получены необходимые согласования и заключения экспертиз; проект получил статус резидента Арктической зоны России и претендует на дополнительные меры федеральной поддержки. Поданы документы для присвоения проекту статуса регионального инвестиционного проекта с целью получения льгот по налогу на прибыль и по НДПИ. 
 
Енисейская Сибирь наращивает потенциал 8Проект «Восток Ойл» — крупнейший в истории России инвестиционный проект в области нефтедобычи, реализуемый также в Арктической зоне края, который значительно усиливает КИП «Енисейская Сибирь». Ведется подготовительная работа к запуску проекта, в частности, идет проектирование объектов, решаются земельно-имущественные вопросы, проводятся необходимые согласовательные процедуры. Реализация проекта даст значительные социально-экономические эффекты для края, в том числе налоговые отчисления в бюджет региона и создание более 30 тыс. новых рабочих мест. 
 

Енисейская Сибирь наращивает потенциал 9Республика Хакасия — 11 инвестпроектов 

В ближайшее время количество проектов КИП «Енисейская Сибирь» на территории Республики Хакасия планируется расширить за счет инициатив в области  модернизации инженерной инфраструктуры и создания новых производственных мощностей.
 

Что сделано? 

Енисейская Сибирь наращивает потенциал 10Повышены производственные мощности разрезов Черногорский и Абаканский. Проект реализован компанией «СУЭК–Хакасия» с объемом инвестиций 1,1 млрд рублей на закупку оборудования.
 
 
Енисейская Сибирь наращивает потенциал 11Для реализации проекта «Увеличение пропускной способности участка Артышта — Междуреченск — Тайшет» на строительство участков дороги из резервного фонда выделены средства в размере 8,23 млрд рублей. АО «РЖД» ведет работу по строительству отдельных участков.
 
Енисейская Сибирь наращивает потенциал 12Документация по двум флагманским проектам республики — «Развитие участков Майрыхский и Бейский-Западный Бейского каменноугольного месторождения со строительством обогатительного комплекса» и «Строительство железнодорожного перехода от Бейского каменноугольного месторождения, станции Кирба со строительством железнодорожного моста через реку Абакан» — находится на государственной экспертизе. 
 
Енисейская Сибирь наращивает потенциал 13
 
Ведется строительство на отдельных участках дороги Абакан — Бийск.
 
 

Енисейская Сибирь наращивает потенциал 14

Республика Тыва — 11 инвестпроектов

Что сделано? 

 

Енисейская Сибирь наращивает потенциал 15В рамках инвестиционного проекта «Строительство железнодорожной линии Элегест — Кызыл — Курагино и освоение минерально-сырьевой базы Республики Тыва» проводится комплекс проектно-изыскательских работ, корректировка документации по планировке территории и выполнению иных работ, необходимых для создания объекта. 
 
Енисейская Сибирь наращивает потенциал 16По проекту создания трансграничного автомобильного коридора Красноярск — Абакан — Кызыл — Хандагайты — Улангом — Ховд — Урумчи ведется доработка документации. Дорабатываются финансово-экономические модели объектов таможенно-логистического терминала, склада временного хранения, гостиницы. Рассмотрение проекта на совещании рабочей группы Министерства финансов РФ по содействию реализации инвестиционных проектов запланировано в 2021 году. Параллельно идет работа по поиску потенциальных инвесторов на объекты проекта.
 
Енисейская Сибирь наращивает потенциал 17Получено положительное заключение на проектную документацию проекта строительства горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг. Министерством топлива и энергетики Республики Тыва и ООО «Голевская горнорудная компания» подписано соглашение на предоставление субсидии на технологическое присоединение к электрическим сетям. 
 
Енисейская Сибирь наращивает потенциал 18В рамках проекта разведки и добычи каменного угля Улуг-Хемского угольного бассейна в Республике Тыва выполнен комплекс геологоразведочных работ — в общей сложности пробурено 67 900 пог. м. Проведены исследования технологических свойств угля на нескольких участках. Утверждены постоянные разведочные кондиции и запасы угля в количестве 807 884 тыс. тонн. На сегодня проект внесен в список новых проектов для включения в КИП.
 
 
 
Старт: 2018 год (презентован на 15-м КЭФ)
Окончание: ориентировочно 2027 год
 
География: 
В основе проекта лежит не географическое, а экономическое объединение трех расположенных по енисейскому меридиану субъектов федерации — Красноярского края, Хакасии, Тувы. В совокупности эти регионы занимают более 15 % территории России. 
 
Преимущества: 
Макрорегион Енисейская Сибирь является ведущим экспортером цветных металлов: на него приходится почти 50 % экспорта алюминия; среди других развитых направлений — лесозаготовка. Важные нюансы — единый транспортный каркас и устойчивые экономические связи между входящими в Енисейский макрорегион субъектами.
 
«Узкие» места: 
Отдаленность территории макрорегиона от морских портов и низкая транспортная доступность. Это снижает конкурентоспособность и тормозит развитие экспортного потенциала. Решить проблему развития транспортной инфраструктуры, а также комплекс других подобных задач, и призван проект «Енисейская Сибирь». Он выступит единым центром принятия решений и скоординирует взаимодействие между субъектами, что в конечном итоге приведет к комплексному развитию макрорегиона.
 
Основные участники: 
ПАО «ГМК «Норильский никель», ОК РУСАЛ, группа СУЭК, «Роснефть», «Полюс».
 
Енисейская Сибирь наращивает потенциал 19
 

Проекты-локомотивы Енисейской Сибири

«Южный кластер»

Енисейская Сибирь наращивает потенциал 20
 
Одна из наиболее масштабных составляющих Енисейской Сибири — проект «Южный кластер», реализуемый АО «ГМК «Норильский никель». Он представляет собой комплекс долгосрочных инициатив, нацеленных на увеличение числа промышленных площадок в Красноярском крае. В течение 10 лет компания намерена инвестировать в проект около 110 млрд рублей, что позволит предприятию увеличить выпуск металлов платиновой группы на 20 %. «Южный кластер» в деталях — это освоение северной части месторождения «Норильск-1», развитие рудника «Заполярный» (мощность шахты будет увеличена с 1,2 млн до 2 млн тонн), карьера «Медвежий ручей» (предприятие может войти в ТОП-10 мировых производителей металлов платиновой группы), комплексная реконструкция Норильской обогатительной фабрики. 
 
Основные фонды «Южного кластера» по добыче и переработке будут обновлены на 80–90 %. Добыча первой руды намечена на 2021 год, а в 2024 году добывающие мощности должны достигнуть 6 млн тонн. Инвестиции в развитие горной добычи и модернизацию хвостового хозяйства составят около 70 млрд рублей. Затраты на модернизацию Норильской обогатительной фабрики оцениваются в 40 млрд рублей. 
 

«Технологическая долина: Красноярск и Саяногорск»

Енисейская Сибирь наращивает потенциал 21

«Технологическая долина» — совместный проект Алюминиевой ассоциации, компании РУСАЛ и правительства Красноярского края. Он предполагает создание комплекса современных предприятий по выпуску алюминиевой продукции высокого передела для авиационной и аэрокосмической промышленности, автомобильного производства и машиностроения, энергетики, строительства и других отраслей. Планируется, что новые производственные мощности расположатся в Красноярске и Хакасии, в непосредственной близости от Красноярского алюминиевого завода, Красноярского металлургического завода и Красноярской ГЭС. Проект планируется развивать в рамках особой экономической зоны с предоставлением льгот и преференций для инвесторов. Вложения в новые перерабатывающие производства составят более 26 млрд рублей. Проект позволит создать до 1200 рабочих мест. 

 

«Модернизация энергомощностей и оптимизация системы теплоснабжения города Красноярска»

Енисейская Сибирь наращивает потенциал 22

Проект предполагает обновление действующих предприятий СГК. В частности, комплексную модернизацию Красноярской ТЭЦ-1, расширение Красноярской ТЭЦ-3 с установкой второго современного энергоблока, а также замещение порядка 30 малых котельных. Вложения Сибирской генерирующей компании в реализацию инициатив могут составить до 50 млрд рублей. Горизонт возврата инвестиций оценивается минимум в 9 лет.
 

Развитие инфраструктуры Ангаро-Енисейского района

Енисейская Сибирь наращивает потенциал 23

Строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края — ключевой элемент еще одного проекта Енисейской Сибири: развития инфраструктуры и освоения ресурсной базы Ангаро-Енисейского экономического района. Строительство новой инфраструктуры, в первую очередь транспортной, позволит нарастить объемы золотодобычи, в том числе крупнейшего золотодобытчика России — компании «Полюс». Кроме этого, появление инфраструктуры станет импульсом для развития транспортных услуг, а также таких секторов, как строительство и торговля. Планируется, что реализация проекта повысит налоговые поступления в краевой бюджет до 15 млрд 
рублей в течение 10 лет. 
 

Международный логистический хаб

Енисейская Сибирь наращивает потенциал 24
 
Создание конкурентоспособной международной транспортно-логистической инфраструктуры — главная цель проекта «Международный транспортно-логистический хаб». На площади от 245 га до 350 га планируется построить до 830 тыс. кв. м сооружений — складских комплексов и сортировочного центра. Проект будет реализован на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка. При полномасштабном развитии международный транспортно-логистический хаб сможет обеспечивать ежегодный грузооборот в 800 тыс. тонн авиационных грузов и 165 тыс. контейнеров. Принципиальным условием для развития этого проекта станет мультимодальность. Два вида транспорта доступны для функционирования в хабе уже сейчас — это авиационная и автомобильная составляющие. Планируется также обеспечить железнодорожный доступ к территории хаба. 
 

Железная дорога Элегест — Кызыл — Курагино

Енисейская Сибирь наращивает потенциал 25

Еще один проект по развитию транспортной инфраструктуры макрорегиона Енисейская Сибирь — «Строительство железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино и освоение минерально-сырьевой базы Республики Тыва». Он предполагает строительство железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино протяженностью 410 км (пропускная способность — 15 млн тонн в год с возможностью увеличения до 27 млн тонн), горно-обогатительного комбината на Элегестском месторождении угля (мощность ГОК — 15 млн тонн концентрата коксующегося угля в год) и угольного портового терминала в Хабаровском крае (мощность — от 15 млн тонн в год). Оценочно, капитальные вложения в комплексный проект составят порядка 272 млрд рублей. Из них на строительство железной дороги — около 140 млрд рублей, горно-обогатительного комбината — около 110 млрд рублей, портового угольного терминала — 20,6 млрд рублей.
 

 

Автор: Петр Савельев
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