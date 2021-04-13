Енисейская Сибирь наращивает потенциал
Енисейская Сибирь — комплексный инвестиционный проект (КИП) принципиально новой стратегии развития регионов России, в основе которого лежит объединение экономического потенциала территорий.
Красноярский край — 18 инвестпроектов
За три года с момента старта КИП расширился до 32 инвестпроектов, общие инвестиции в которые оцениваются свыше 1,9 трлн рублей. Об уже реализованных и предстоящих инициативах Енисейской Сибири — в материале «ДК».
Что сделано?
Республика Хакасия — 11 инвестпроектов
Что сделано?
Республика Тыва — 11 инвестпроектов
Что сделано?
Проекты-локомотивы Енисейской Сибири
«Южный кластер»
«Технологическая долина: Красноярск и Саяногорск»
«Технологическая долина» — совместный проект Алюминиевой ассоциации, компании РУСАЛ и правительства Красноярского края. Он предполагает создание комплекса современных предприятий по выпуску алюминиевой продукции высокого передела для авиационной и аэрокосмической промышленности, автомобильного производства и машиностроения, энергетики, строительства и других отраслей. Планируется, что новые производственные мощности расположатся в Красноярске и Хакасии, в непосредственной близости от Красноярского алюминиевого завода, Красноярского металлургического завода и Красноярской ГЭС. Проект планируется развивать в рамках особой экономической зоны с предоставлением льгот и преференций для инвесторов. Вложения в новые перерабатывающие производства составят более 26 млрд рублей. Проект позволит создать до 1200 рабочих мест.
«Модернизация энергомощностей и оптимизация системы теплоснабжения города Красноярска»
Развитие инфраструктуры Ангаро-Енисейского района
Международный логистический хаб
Железная дорога Элегест — Кызыл — Курагино