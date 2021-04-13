Енисейская Сибирь наращивает потенциал

Енисейская Сибирь — комплексный инвестиционный проект (КИП) принципиально новой стратегии развития регионов России, в основе которого лежит объединение экономического потенциала территорий.

Красноярский край — 18 инвестпроектов

За три года с момента старта КИП расширился до 32 инвестпроектов, общие инвестиции в которые оцениваются свыше 1,9 трлн рублей. Об уже реализованных и предстоящих инициативах Енисейской Сибири — в материале «ДК».

На территории Красноярского края в рамках Енисейской Сибири в стадии реализации находятся 12 проектов, один проект — «Модернизация деревообрабатывающего производства» компании «ДОК «Енисей» — реализован. За прошедший с момента старта КИП период решен ряд существенных правовых, организационных и финансовых вопросов.

Что сделано?

По заявке Красноярского края правительством РФ создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина». В рамках ОЭЗ предполагается реализация проектов 6 якорных резидентов с общим объемом инвестиций 18,6 млрд рублей до 2030 года. По заявке Красноярского края правительством РФ создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина». В рамках ОЭЗ предполагается реализация проектов 6 якорных резидентов с общим объемом инвестиций 18,6 млрд рублей до 2030 года.

В рамках программы развития транспортной и магистральной инфраструктуры в 2020 году из средств федерального бюджета выделено 1,3 млрд рублей на завершение работ по строительству магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярск. В рамках программы развития транспортной и магистральной инфраструктуры в 2020 году из средств федерального бюджета выделено 1,3 млрд рублей на завершение работ по строительству магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярск.

Для целей реализации проектов КИП «Енисейская Сибирь» в Красноярском крае приняты федеральные решения на год раньше начать строительство моста через реку Енисей в районе поселка Высокогорский. Строительство моста позволит обеспечить круглогодичное транспортное сообщение с Ангаро-Енисейским экономическим районом, что существенно повлияет на раскрытие его экономического потенциала. Заинтересованные в этом горнодобывающие и лесоперерабатывающие компании, такие как «Полюс», «Новоангарский обогатительный комбинат», «Сегежа групп», «Васильевский рудник», «Соврудник», ведут активную подготовку к реализации своих инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций в реализацию проектов Ангаро-Енисейского района составит более 206,25 млрд рублей. Для целей реализации проектов КИП «Енисейская Сибирь» в Красноярском крае приняты федеральные решения на год раньше начать строительство моста через реку Енисей в районе поселка Высокогорский. Строительство моста позволит обеспечить круглогодичное транспортное сообщение с Ангаро-Енисейским экономическим районом, что существенно повлияет на раскрытие его экономического потенциала. Заинтересованные в этом горнодобывающие и лесоперерабатывающие компании, такие как «Полюс», «Новоангарский обогатительный комбинат», «Сегежа групп», «Васильевский рудник», «Соврудник», ведут активную подготовку к реализации своих инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций в реализацию проектов Ангаро-Енисейского района составит более 206,25 млрд рублей.

Правительством края подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ПАО «Полюс» в рамках реализации проекта по увеличению добывающих и перерабатывающих мощностей месторождения Благодатное (ЗИФ-5). Проект включен в реестр региональных инвестиционных проектов, что открыло возможности для перехода к активной фазе реализации. Правительством края подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ПАО «Полюс» в рамках реализации проекта по увеличению добывающих и перерабатывающих мощностей месторождения Благодатное (ЗИФ-5). Проект включен в реестр региональных инвестиционных проектов, что открыло возможности для перехода к активной фазе реализации.

АО «Краслесинвест» завершены предпроектные работы по целлюлозному комбинату, проведен квалификационный отбор участников закупки с ограниченным участием на оказание услуг по разработке документации проекта. АО «Краслесинвест» завершены предпроектные работы по целлюлозному комбинату, проведен квалификационный отбор участников закупки с ограниченным участием на оказание услуг по разработке документации проекта.

В рамках КИП «Енисейская Сибирь» на территорию Красноярского края привлечен новый для региона инвестор — ООО «Северная звезда». Инвестор реализует технически сложный проект по освоению угольного месторождения в Арктической зоне. За прошедший период решен большой объем задач, связанных с реализацией проекта: получены необходимые согласования и заключения экспертиз; проект получил статус резидента Арктической зоны России и претендует на дополнительные меры федеральной поддержки. Поданы документы для присвоения проекту статуса регионального инвестиционного проекта с целью получения льгот по налогу на прибыль и по НДПИ. В рамках КИП «Енисейская Сибирь» на территорию Красноярского края привлечен новый для региона инвестор — ООО «Северная звезда». Инвестор реализует технически сложный проект по освоению угольного месторождения в Арктической зоне. За прошедший период решен большой объем задач, связанных с реализацией проекта: получены необходимые согласования и заключения экспертиз; проект получил статус резидента Арктической зоны России и претендует на дополнительные меры федеральной поддержки. Поданы документы для присвоения проекту статуса регионального инвестиционного проекта с целью получения льгот по налогу на прибыль и по НДПИ.

Проект «Восток Ойл» — крупнейший в истории России инвестиционный проект в области нефтедобычи, реализуемый также в Арктической зоне края, который значительно усиливает КИП «Енисейская Сибирь». Ведется подготовительная работа к запуску проекта, в частности, идет проектирование объектов, решаются земельно-имущественные вопросы, проводятся необходимые согласовательные процедуры. Реализация проекта даст значительные социально-экономические эффекты для края, в том числе налоговые отчисления в бюджет региона и создание более 30 тыс. новых рабочих мест. Проект «Восток Ойл» — крупнейший в истории России инвестиционный проект в области нефтедобычи, реализуемый также в Арктической зоне края, который значительно усиливает КИП «Енисейская Сибирь». Ведется подготовительная работа к запуску проекта, в частности, идет проектирование объектов, решаются земельно-имущественные вопросы, проводятся необходимые согласовательные процедуры. Реализация проекта даст значительные социально-экономические эффекты для края, в том числе налоговые отчисления в бюджет региона и создание более 30 тыс. новых рабочих мест.

Республика Хакасия — 11 инвестпроектов

В ближайшее время количество проектов КИП «Енисейская Сибирь» на территории Республики Хакасия планируется расширить за счет инициатив в области модернизации инженерной инфраструктуры и создания новых производственных мощностей. Что сделано? Повышены производственные мощности разрезов Черногорский и Абаканский. Проект реализован компанией «СУЭК–Хакасия» с объемом инвестиций 1,1 млрд рублей на закупку оборудования. Повышены производственные мощности разрезов Черногорский и Абаканский. Проект реализован компанией «СУЭК–Хакасия» с объемом инвестиций 1,1 млрд рублей на закупку оборудования. Для реализации проекта «Увеличение пропускной способности участка Артышта — Междуреченск — Тайшет» на строительство участков дороги из резервного фонда выделены средства в размере 8,23 млрд рублей. АО «РЖД» ведет работу по строительству отдельных участков. Для реализации проекта «Увеличение пропускной способности участка Артышта — Междуреченск — Тайшет» на строительство участков дороги из резервного фонда выделены средства в размере 8,23 млрд рублей. АО «РЖД» ведет работу по строительству отдельных участков. Документация по двум флагманским проектам республики — «Развитие участков Майрыхский и Бейский-Западный Бейского каменноугольного месторождения со строительством обогатительного комплекса» и «Строительство железнодорожного перехода от Бейского каменноугольного месторождения, станции Кирба со строительством железнодорожного моста через реку Абакан» — находится на государственной экспертизе. Документация по двум флагманским проектам республики — «Развитие участков Майрыхский и Бейский-Западный Бейского каменноугольного месторождения со строительством обогатительного комплекса» и «Строительство железнодорожного перехода от Бейского каменноугольного месторождения, станции Кирба со строительством железнодорожного моста через реку Абакан» — находится на государственной экспертизе. Ведется строительство на отдельных участках дороги Абакан — Бийск. Республика Тыва — 11 инвестпроектов

Что сделано?

В рамках инвестиционного проекта «Строительство железнодорожной линии Элегест — Кызыл — Курагино и освоение минерально-сырьевой базы Республики Тыва» проводится комплекс проектно-изыскательских работ, корректировка документации по планировке территории и выполнению иных работ, необходимых для создания объекта. В рамках инвестиционного проекта «Строительство железнодорожной линии Элегест — Кызыл — Курагино и освоение минерально-сырьевой базы Республики Тыва» проводится комплекс проектно-изыскательских работ, корректировка документации по планировке территории и выполнению иных работ, необходимых для создания объекта.

По проекту создания трансграничного автомобильного коридора Красноярск — Абакан — Кызыл — Хандагайты — Улангом — Ховд — Урумчи ведется доработка документации. Дорабатываются финансово-экономические модели объектов таможенно-логистического терминала, склада временного хранения, гостиницы. Рассмотрение проекта на совещании рабочей группы Министерства финансов РФ по содействию реализации инвестиционных проектов запланировано в 2021 году. Параллельно идет работа по поиску потенциальных инвесторов на объекты проекта. По проекту создания трансграничного автомобильного коридора Красноярск — Абакан — Кызыл — Хандагайты — Улангом — Ховд — Урумчи ведется доработка документации. Дорабатываются финансово-экономические модели объектов таможенно-логистического терминала, склада временного хранения, гостиницы. Рассмотрение проекта на совещании рабочей группы Министерства финансов РФ по содействию реализации инвестиционных проектов запланировано в 2021 году. Параллельно идет работа по поиску потенциальных инвесторов на объекты проекта.

Получено положительное заключение на проектную документацию проекта строительства горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг. Министерством топлива и энергетики Республики Тыва и ООО «Голевская горнорудная компания» подписано соглашение на предоставление субсидии на технологическое присоединение к электрическим сетям. Получено положительное заключение на проектную документацию проекта строительства горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг. Министерством топлива и энергетики Республики Тыва и ООО «Голевская горнорудная компания» подписано соглашение на предоставление субсидии на технологическое присоединение к электрическим сетям.

В рамках проекта разведки и добычи каменного угля Улуг-Хемского угольного бассейна в Республике Тыва выполнен комплекс геологоразведочных работ — в общей сложности пробурено 67 900 пог. м. Проведены исследования технологических свойств угля на нескольких участках. Утверждены постоянные разведочные кондиции и запасы угля в количестве 807 884 тыс. тонн. На сегодня проект внесен в список новых проектов для включения в КИП. В рамках проекта разведки и добычи каменного угля Улуг-Хемского угольного бассейна в Республике Тыва выполнен комплекс геологоразведочных работ — в общей сложности пробурено 67 900 пог. м. Проведены исследования технологических свойств угля на нескольких участках. Утверждены постоянные разведочные кондиции и запасы угля в количестве 807 884 тыс. тонн. На сегодня проект внесен в список новых проектов для включения в КИП.

Старт: 2018 год (презентован на 15-м КЭФ) Окончание: ориентировочно 2027 год

География:

В основе проекта лежит не географическое, а экономическое объединение трех расположенных по енисейскому меридиану субъектов федерации — Красноярского края, Хакасии, Тувы. В совокупности эти регионы занимают более 15 % территории России.

Преимущества: Макрорегион Енисейская Сибирь является ведущим экспортером цветных металлов: на него приходится почти 50 % экспорта алюминия; среди других развитых направлений — лесозаготовка. Важные нюансы — единый транспортный каркас и устойчивые экономические связи между входящими в Енисейский макрорегион субъектами.

«Узкие» места: Отдаленность территории макрорегиона от морских портов и низкая транспортная доступность. Это снижает конкурентоспособность и тормозит развитие экспортного потенциала. Решить проблему развития транспортной инфраструктуры, а также комплекс других подобных задач, и призван проект «Енисейская Сибирь». Он выступит единым центром принятия решений и скоординирует взаимодействие между субъектами, что в конечном итоге приведет к комплексному развитию макрорегиона. Основные участники: ПАО «ГМК «Норильский никель», ОК РУСАЛ, группа СУЭК, «Роснефть», «Полюс».

Проекты-локомотивы Енисейской Сибири