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Музей GEOS покажет «Сюрприз из космоса»

Музей GEOS покажет «Сюрприз из космоса»
Иллюстрация: музей GEOS

В музее геологии Центральной Сибири на мини-экспозиции в честь Международного дня авиации и космонавтики и Года космоса можно посмотреть на метеориты, которым больше 15 миллионов лет.

#НОВОСТИ

В древние времена человек видел в них материальное воплощение небесных богов: на месте падения возводились культовые сооружения, из железных метеоритов изготавливались талисманы и амулеты.

В русских летописях падение космического тела впервые упоминается в Лаврентьевской летописи как наблюдение 1091 года: здесь метеорит сравнивается с небесным змеем, упавшим на землю и приведшим всех очевидцев в дикий ужас. А вот в 1772 году известный химик Лавуазье выступил против метеоритов, и последующие несколько десятилетий академия наук ставила на все сообщения об их падении резолюцию «Камни не могут падать с неба, поскольку на небе камней нет».

О множестве не менее логичных фактов расскажут экскурсоводы GEOS на компактной выставке о больших явлениях Вселенной. Как связаны СПИД и метеориты? Что общего между небесными гостями, Александром Македонским и Соломоном? Что такое астроблема и как она связана с пришельцами из космоса?

Выставка будет действовать с 12 апреля по 07 мая. Музей геологии Центральной Сибири ждет вас ежедневно на Мира, 55 с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, в воскресенье — с 11.00 до 16.00.  Посещение музея — только в масках.

 

Автор: Петр Савельев
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