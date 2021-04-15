«Капитаны» прокладывают курс

О главных инсайтах пандемийного времени и ожиданиях от новой реальности «ДК» рассказали «капитаны» крупнейших несырьевых бизнесов Красноярска.

Ринат Тухватулин,

генеральный директор компании «АЦ-Авангард» — официальный дилер марки Audi в Красноярском крае:

— Главный вывод 2020-го — не про бизнес, а про людей. Прошлый, совершенно дикий и сумасшедший год, наверное, как никогда раньше показал, какую огромную роль в устойчивости бизнеса играет человеческий капитал. Команда прошла проверку на прочность: сотрудники, которые с нами давно, не просто устойчивы морально, но и готовы к таким неординарным ситуациям, как прошлый год. Другой маркер года — эффективность. Эффективность процессов прежде всего. Расходы не надо сокращать, ими надо управлять! И не забывать, что сотрудничество с такой требовательной маркой, как Audi, накладывает на нас серьезные обязательства по поддержанию высочайших стандартов качества в работе с клиентами. Стал ли этот кризис потрясением лично для меня? Нет, помог опыт прошлых кризисов. Еще в марте понял, каким будет год, и все сложности перенес стоически.

Коронакризис, особенно для автомобильного бизнеса, стал идеальным штормом. Как бизнес, который плотно зависит от иностранных производителей, — а, к примеру, в Европе ситуация с пандемией была и остается достаточно тяжелой: в 2020 году дилеры довольно быстро столкнулись с серьезным дефицитом, который есть и по сей день. Работаем, стараясь извлекать максимальную прибыль из текущих реалий. Сейчас автомобильный рынок — это рынок продавцов, а не покупателей. Достаточно трудно дать прогноз, как долго это продолжится, но думаю, минимум до конца III квартала 2021 года. Такая ситуация позволяет торговать более маржинально и компенсировать слабые с точки зрения прибыльности предыдущие годы, но очевидно, это ненадолго.

Роман Гольдман,

генеральный директор Goldman Group:

— В 2020 году кратно возросла ценность такого управленческого скилла, как умение незамедлительно принимать качественные решения. Сужу по себе и по своему кругу общения в бизнесе. Те, кто не стал отсиживаться, а действительно предпринимал, остались в большом деле. Прежде всего это касается сферы общепита и развлечений. Так произошло и у нас: мы очень вовремя переформатировали колбасное производство в мясоконсервное. Быстрое воплощение этого бизнес-озарения позволило холдингу за год взломать устоявшийся рынок и начать самим задавать тренды его развития.

Goldman Group — многопрофильный холдинг с разноплановыми сферами деятельности, но главный тренд развития для всех сегментов бизнеса мы уловили давно и построили на нем нашу стратегию — это концентрация на маржинальности. Важно, что такой выбор подтверждается финансовыми результатами холдинга по МСФО за 2020 год: рост прибыли по всем направлениям бизнеса за счет снижения себестоимости продаж.

Анатолий Ващенко,

директор ресторанного холдинга Bellini group:

— Довольно продолжительное время я культивировал мысль о том, что было бы неплохо расстаться с делами, уйти в дауншифтинг, ничем не заниматься. Даже думал: а в какой стране мне бы хотелось ничем не заниматься на условной пенсии? Именно пандемия показала, насколько эта идея ложная. Ограничения, то самое «ничегонеделанье» меня очень дестабилизировали — вплоть до депрессии и дискомфорта, который ощущался физически. Это главный личный инсайт смутного времени: покой и дауншифтинг — не мой путь, по крайней мере, сейчас.

Инсайты в бизнесе достаточно банальны, но это их не обесценивает. Кризис — он действительно про возможности. Как минимум, возможности того, до чего не доходили руки. Внутренние преобразования в компании, ремонты в заведениях сделали то, что всегда откладывалось на потом. Кризис — это и возможность стать сильнее. Опыт, который не мог привидеться и в страшном сне, закалил настолько сильно, что даже не берусь предположить, что же может быть апокалиптичнее. Разве только солнце потухнет. Сакраментальная истина: все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Уверен, и это тяжелое время мы когда-нибудь вспомним со смехом.

Прогнозы — дело неблагодарное, поэтому скажу, скорее, о своей личной позиции. Будущее отрасли хотелось бы видеть в консервативном ключе, когда еда — это не просто базовая потребность, но еще и наслаждение. Не скажу, что рад столь сильному перекосу в сторону доставки: в большинстве случаев из формулы «наслаждение едой» она исключает «наслаждение». Доставка — важный сегмент бизнеса, и мы будем работать на этом поле. Но как ресторатор могу признаться: это не тот вектор, по которому хотелось бы развиваться. Классика ресторанного бизнеса, с его наслаждением едой, эмоциями от обеда с друзьями или семейного ужина, вдохновляет гораздо больше.

Василий Герман,

председатель совета директоров СХП «Дары Малиновки»:

— В России всегда было принято ругать власть, видеть в ней не союзника, а того, кто, скорее, вставит палки в колеса. 2020-й это представление перезагрузил: власть на высоком уровне сработала в интересах и населения, и бизнеса. Меры поддержи бизнеса были адекватными — многие сделали вывод, что с властью работать можно. Это один из важных инсайтов прошлого года.

Другое открытие — удаленка. Много говорили о ней, планировали встроить удаленку в наше завтра, но пандемия нас опередила. Главное открытие — в таком режиме работы очень много плюсов, от многоуровневого контроля до сокращения затрат. Выстраивать отношения с бизнес-партнерами тоже можно удаленно. В прошлом году мы онлайн поучаствовали в нескольких отраслевых конференциях и приросли десятком дальних контактов. Год был хорошим и в финансовом плане. Отчасти потому, что именно в пандемию сделали то, что в мирное время не было приоритетом. Например, запустили сайт и доставку собственной продукции.

Будущее отрасли, в которую мы, к слову, пришли всего 6 лет назад, связанно с технологиями и ростом спроса на качественную пищевую продукцию. Это то, что меняет этот рынок уже сегодня. Сам рынок растет: приходят инвесторы, новые игроки, появляются новые технологии. Уже сейчас сельское хозяйство встраивается в такие мировые тренды, как sustainable и экологичность, — к примеру, все больше молока продается не в пластике, а в стеклянной упаковке. Отрасль работает на удобство людей: такая семейная традиция, как посадка картофеля, уходит в прошлое. Сегодня в любой сети можно купить несколько сортов картошки — грязной, мытой, чищеной и даже нарезанной — кубиками или слайсами.

Отдельный большой тренд — технологии. Это и точное земледелие, когда поля детально обследуются на уклоны, плодородность почвы и ее химсостав. Сельхозтехника уже ездит с навигацией точностью до нескольких сантиметров — и стоит соответственно! В отрасли шутят, что раз цена Ferrari — 20 млн, а современного трактора — 30 млн., то трактористы — это самые завидные женихи.

Владимир Егоров,

генеральный директор УСК «Сибиряк»:

— Главный итог 2020-го — глобальное переосмысление ценностей и взглядов. Вижу это не только по себе, но и по многим людям. Это год, который отрезвил, развеял иллюзии: люди как будто заново родились и на многие вещи стали смотреть по-другому. Такой итог закономерен: когда понимаешь, что ничто не вечно и все может измениться в один момент, это сильно перенастраивает фокус. Думаю, этот опыт будет иметь немало долгосрочных последствий. Будут они со знаком плюс или минус, зависит от каждого конкретного человека и сделанных им выводов.

Строительная отрасль прошла пандемийный год с небольшими потерями. Помогли своевременные меры поддержки, что было абсолютно оправданным, учитывая, что на строительном комплексе держатся 40 с лишним отраслей. Из минусов года — просели объемы, из-за закрытых границ рынок испытывал дефицит рабочей силы. Сейчас отрасль постепенно входит в привычное русло, но впереди еще много работы. Сам рынок меняется: переход на эскроу-счета приводит к тому, что с рынка уходят небольшие застройщики. И это не только те, кто демпинговал, оставлял после себя обманутых дольщиков и дискредитировал весь рынок, но и небольшие добросовестные компании. Очевидно, что в перспективе трех-пяти лет рынок окончательно изменится и будет представлять собой не более 10 крупных игроков.

Актуальна и проблема, о которой я говорил не раз: региональных застройщиков «мерят» по Москве, что абсолютно неверно. При одинаковой себестоимости возведения жилья в Москве «квадрат» однокомнатной квартиры стоит 200 тыс., а в Красноярске — 70 тыс. Это большая, чреватая серьезными последствиями для отрасли ошибка. Если регионалы и дальше будут строить с минимальной или даже нулевой маржой, вопрос о том, стоит ли вообще заниматься таким бизнесом, встанет ребром.

Аркадий Гветадзе,

директор Красноярского филиала «БКС «Мир инвестиций»:

— Что будет с курсом доллара и евро в ближайшей и среднесрочной перспективах, стоит ли покупать валюту и когда именно, какие могут быть варианты инвестирования в валюте? — такие вопросы нам задают часто.

До конца весны мы ожидаем курс рубля к доллару в пределах 72–75, к евро — 87–91. Укрепление российской валюты к нижним границам этих диапазонов возможно при сохранении цен на нефть на уровне $65–70, а геополитических угроз — в сдержанном формате. Стратегически самыми подходящими моментами для покупки валют являются периоды укрепления к ним рубля. Вместе с тем сказать, в какой̆ именно день, месяц или время года покупать валюту, чтобы это было наиболее выгодно, практически невозможно. Можно лишь заметить, что ближе к концу каждого месяца рубль получает поддержку со стороны налогового периода, когда компании конвертируют валюту в рубли для осуществления налоговых платежей. При этом говорить, что в это время курс будет наиболее выгодным, безусловно, нельзя — на курс помимо этого фактора в моменте может влиять масса других факторов — цены на нефть, геополитика, действия регулятора и другое. В целом для системных накоплений оптимальный вариант — покупать валюту небольшими частями. Например, каждый месяц. В этом случае на длительном горизонте мы получим усредненный курс. Что касается способов покупки, то наиболее актуальный вариант — покупка непосредственно на бирже. В данном случае клиент будет нести минимальные издержки без поправок на аппетиты банков. Тем более, что открыть брокерский счет в наше время стало как никогда просто. К примеру, в нашей компании достаточно просто скачать приложение «БКС Мир инвестиций», пройти несколько простых шагов — и ваш счет готов к совершению торговых операций с валютой. Что же касается того, какую долю сбережений хранить в валюте, то тем, кто зарабатывает и тратит преимущественно в рублях, рекомендуется не менее 50 % держать в российских дензнаках, остальная часть может быть в валюте или же в валютных инструментах, например, в валютных облигациях или ETF.

Подготовили Наталья Повольнова, Юлия Чанчикова