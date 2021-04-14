Евгений Никитин: «По сути, это будут четыре новых завода»
Первое резонансное заявление на КЭФ — от РУСАЛа. Будут реконструированы четыре завода компании в Сибири.
Речь идет о практически полном обновлении алюминиевого производства на четырех ключевых Сибирских алюминиевых заводах -- Красноярском, Братском, Иркутском и Новокузнецком.
На всех четырех предприятиях будут построены электролизные цеха по самой современной и экологичной технологии обожженного анода. Для обеспечения заводов сырьем мы построили современную анодную фабрику в Тайшете и строим еще две – в Саяногорске и вторую очередь в Тайшете. Соответственно, со временем, по мере окончания строительства, большая часть производств с технологией Содерберг на БрАЗе, ИркАЗе и НкАЗе будет закрыта, а оставшаяся – полностью переведена на технологию ЭкоСодерберг. », — отметил г-н Никитин.
Фактически это означает демонтаж старых корпусов, построенных еще во времена СССР, и строительство новых цехов суммарной мощностью 1,4 млн т алюминия в год. Это более половины мощностей всех четырех заводов. В новых цехах будут установлены разработанные инженерами РУСАЛа электролизеры, работающие по технологии обожженного анода.
Предприятия выбирались по принципу экологической напряжённости. По сути, на месте старых заводов будут построены новые. Итог модернизации — снижение потребления электроэнергии и сокращение выбросов в атмосферу.
Так, на КРАЗе после реконструкции расход электроэнергии снизится на 16,5%, выброс фторидов - на 73%, а бензапирена - на 100%.
Программа стартует уже в этом году, завершить ее планируют в 2030 году. Компания пока не сообщает точную сумму инвестиций, необходимых для реализации проекта модернизации четырех производств. Однако гендиректор «Русала» подчеркнул, что компания надеется на участие государства в той или иной пропорции:
Мы очень рассчитываем, что государство поддержит эту программу и она, наряду со строительством в Сибири БЭМО и Тайшетского алюминиевого завода, созданием технологии инертного анода, войдет в современную историю Российской алюминиевой отрасли как новый прорывной этап, меняющий по сути парадигму взаимоотношений между обществом и бизнесом».
По словам Евгения Афанасьева, министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, объем инвестиций в проект приблизительно оценивается в 5-10 млрд долларов:
Мы надеемся, что проект будет востребован не только по экологической повестке, но и принесет дополнительные налоговые поступления в бюджет. Уже понятно, что реконструкция принесет 10 тыс. новых рабочих мест. Это очень важное мероприятие для края в рамках краевой кооперации, для предприятий, для загрузки существующих предприятий – машиностроения, металлообработки и иных предприятий, которые будут иметь возможность поставлять свою продукцию для компании Русал. Кроме этого мы видим здесь еще и определенный драйвер в части применения новых технологий. Это и сокращение вредных выбросов, и качество той продукции, которая будет выпускаться на таком современном оборудовании. По инвестиционной емкости проект соизмерим с теми экологическими проектами, которые уже реализуются на территории Красноярского края», — прокомментировал Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края».