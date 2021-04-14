Соглашение о создании туристического кластера на Таймыре подписано в первый день КЭФ. Как отметил губернатор края Александр Усс, это событие выделяется из череды традиционных для форума.

Туркластер «Затундра» откроет миру особенности природы Таймыра

Соглашение о создании туристического кластера на Таймыре подписано в первый день КЭФ. Как отметил губернатор Красноярского края Александр Усс, это событие выделяется из череды традиционных для форума.

Подписи под документом поставили первый заместитель губернатора края Юрий Лапшин, старший вице-президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин и генеральный директор компании «Васта Дискавери», которая и будет заниматься реализацией проекта, Сергей Бачин.

Глава региона Александр Усс поблагодарил участников подписания за инициативу по развитию туристического потенциала Арктики.

Плато Путорана — одно из самых красивых мест на планете. Появление рядом с ним современных объектов экотуризма не только привлечёт дополнительный туристический поток в Красноярский край, но и позволит сделать пребывание туристов там максимально бережливым по отношению к дикой природе. Кроме того, это совершенно по-иному откроет наш регион для путешественников со всего мира. Уверен, что реализация этого проекта станет большим шагом в развитии туристической инфраструктуры всего нашего севера. У меня нет сомнений в том, что обладая большим ресурсом и опытом, компания реализует проект на самом высоком уровне», — отметил Александр Усс.

Туристический проект «Затундра» подразумевает создание комплекса, который ежегодно будет принимать около 50 тыс. человек. Комплекс строится в непосредственной близости от плато Путорана, не затрагивая территорию заповедника. Он рассчитан как на туристов из других регионов России и зарубежных стран, так и на жителей Норильска. «Затундра» будет предлагать различные варианты отдыха — от программ выходного дня до индивидуальных дорогостоящих туров.

«Норникель» реализует амбициозную экологическую программу, в результате которой уже в ближайшие годы значительно снизится нагрузка на окружающую среду региона. Помимо экологии «Норникель» вкладывает значительные средства в комплексное обновление и развитие городской инфраструктуры, транспортной доступности региона, повышение качества жизни норильчан. Эти преобразования помогут не только сохранить хрупкую природу Арктики, сделать регион комфортным для проживания, но и развивать новые сферы экономики. Проект «Затундра» даст возможность норильчанам выбрать предложения выходного дня, или провести недельный отпуск на Таймыре, для гостей региона — доступ к комфортной туристической инфраструктуре и сервису, уникальным, безопасным маршрутам по северу Красноярского края«, — подчеркнул Николай Уткин.

Объем инвестиций со стороны компании составит порядка 20 млрд рублей.

Этот проект направлен на повышение конкурентоспособности всего региона на рынке внутреннего и въездного туризма, развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест, стимулирование смежных отраслей экономики для реализации долгосрочной стратегии сбалансированного развития Красноярского края и Норильска.

Реализация проекта „Затундра“ может стать для региона абсолютным прорывом с туристической точки зрения. Таймырский полуостров уникален по своему природному многообразию и обладает огромным туристическим потенциалом. Реализация нашего проекта позволит сделать доступным комфортный туризм в этом интереснейшем месте на карте России», - отметил Сергей Бачин.

Глава региона Александр Усс поблагодарил участников подписания за инициативу по развитию туристического потенциала Арктики.

«Плато Путорана — одно из самых красивых мест на планете. Появление рядом с ним современных объектов экотуризма не только привлечёт дополнительный туристический поток в Красноярский край, но и позволит сделать пребывание туристов там максимально бережливым по отношению к дикой природе. Кроме того, это совершенно по-иному откроет наш регион для путешественников со всего мира. Уверен, что реализация этого проекта станет большим шагом в развитии туристической инфраструктуры всего нашего севера. У меня нет сомнений в том, что обладая большим ресурсом и опытом, компания реализует проект на самом высоком уровне», — отметил Александр Усс.

Туристический проект «Затундра» подразумевает создание комплекса, который ежегодно будет принимать около 50 тыс. человек. Комплекс строится в непосредственной близости от плато Путорана, не затрагивая территорию заповедника. Он рассчитан как на туристов из других регионов России и зарубежных стран, так и на жителей Норильска. «Затундра» будет предлагать различные варианты отдыха — от программ выходного дня до индивидуальных дорогостоящих туров.

«Норникель» реализует амбициозную экологическую программу, в результате которой уже в ближайшие годы значительно снизится нагрузка на окружающую среду региона. Помимо экологии «Норникель» вкладывает значительные средства в комплексное обновление и развитие городской инфраструктуры, транспортной доступности региона, повышение качества жизни норильчан. Эти преобразования помогут не только сохранить хрупкую природу Арктики, сделать регион комфортным для проживания, но и развивать новые сферы экономики. Проект «Затундра» даст возможность норильчанам выбрать предложения выходного дня, или провести недельный отпуск на Таймыре, для гостей региона — доступ к комфортной туристической инфраструктуре и сервису, уникальным, безопасным маршрутам по северу Красноярского края«, — подчеркнул Николай Уткин.

Объем инвестиций со стороны компании составит порядка 20 млрд рублей.

Этот проект направлен на повышение конкурентоспособности всего региона на рынке внутреннего и въездного туризма, развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест, стимулирование смежных отраслей экономики для реализации долгосрочной стратегии сбалансированного развития Красноярского края и Норильска.

Как отметил Сергей Бачин: «Реализация проекта „Затундра“ может стать для региона абсолютным прорывом с туристической точки зрения. Таймырский полуостров уникален по своему природному многообразию и обладает огромным туристическим потенциалом. Реализация нашего проекта позволит сделать доступным комфортный туризм в этом интереснейшем месте на карте России»