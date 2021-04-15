Власть и бизнес должны стать социальными партнерами

Крупные компании в 2020 году активно помогали государственным институтам решать их актуальные социальные задачи. Это может стать началом нового подхода к взаимодействию между бизнесом и властью.

Дмитрий Пристансков, вице-президент «Норникеля»:

Прошлый год можно вполне считать эпохальным для крупного бизнеса. И дело не только в пандемии и поставленных ей вызовах, хотя связь с ними прямая. 2020-й, можно сказать, стал отправной точкой для построения нового диалога между бизнесом и властью. Когда регионы оказались недостаточно готовы к противодействию новой коронавирусной инфекции, именно бизнесмены пришли на помощь. Тот же «Норникель» вложил более 20 млрд рублей в инфраструктуру, необходимую для борьбы с ковидом. Причем помогали не только территориям ответственности — Московская, Тверская, Тульская и Ярославская области также получили поддержку компании. Власти в свою очередь тоже по-иному взглянули на бизнес и постепенно начинают видеть в нем не просто источник пополнения бюджета, но полноправного партнера в решении не только экономических, но и социальных задач.

Бизнес давно занимался этой темой. Но тут она заиграла по-новому. Дело в том, что власть, как административный аппарат, начала все отчетливее осознавать свои дефициты в решении социальных задач и формулировать запросы на сотрудничество. Коснулось это и экологии, поскольку она напрямую влияет на качество жизни людей. Крупные предприятия прекрасно понимают и принимают эту свою роль, осознавая, что это не менее важная задача, нежели получение прибыли.

Неслучайно, именно в 2020 году, тот же «Норникель» принял и начал реализовывать новую социально-экологическую стратегию развития. Общая ее инвестиционная емкость составляет более 2 трлн рублей. В частности, на снижение негативного воздействия на окружающую среду в ней заложено более 420 млрд; на модернизацию энергетической инфраструктуры, промбезопасность и охрану труда — более 305 млрд; около 100 млрд пойдет на обновление энергетического комплекса на Таймыре. Плюс к этому заключено четырехстороннее соглашение между компанией, федеральной, краевой и муниципальной властями о социально-экономическом развитии Норильска — а это еще более 80 млрд рублей, которые пойдут на обновление жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, реновацию жилья. Проекты, которые не вошли в это соглашение также не останутся без внимания — по решению президента «Норникеля» Владимира Потанина на них выделено дополнительно 150 млрд рублей. И это далеко не все.

Помимо планов и перспектив многое сделано уже сейчас: мы перестроили систему управления рисками, в том числе и при эксплуатации особо опасных объектов, модернизировали ряд топливных резервуаров, запустили системы мониторинга и опережающего контроля объектов, которые эксплуатируются в условиях вечной мерзлоты. Все это является частью глобального процесса социального инвестирования (ESG), которым «Норникель» занимается не первый год. И многие крупные предприятия идут по этому же пути.

Социальные инвестиции — это актуальная мировая повестка. И она активно обсуждается «деловой двадцаткой» [двадцать крупнейших компаний мира — прим. ред.], в которую входит и «Норникель». И основной вопрос здесь — построения эффективной системы управления ими. Дело в том, что инвесторы все чаще обращают внимание на то, насколько социально ответственным и «зеленым» является проект, в который они намереваются войти. Но проблема в том, что в рамках мирового стандарта сейчас нет единой системы отчетности в рамках ESG. А она очень нужна, ведь без нее не получится получить максимально достоверную информацию о ситуации. Мы очень надеемся, что этот вопрос найдет отражение в повестке октябрьской встречи G20.

Бизнес со своей стороны ждет от власти встречного партнерского движения в плане выработки новых механизмов взаимодействия. Например, для России сейчас наиболее актуальна тема налоговой стабильности. Дело в том, что инвестиционные циклы крупных предприятий исчисляются годами — например, в горной металлургии это 7-10 лет — и очень важно иметь возможность планировать свою деятельность на весь этот период, не опасаясь изменений в правилах игры. Только так — в сотрудничестве — можно реализовывать большие, знаковые проекты. А в перспективе и распространить партнерскую практику на работу с малым и средним бизнесом.