Красноярская железная дорога присоединилась к «Енисейской Сибири»

В ходе роад-шоу КИП «Енисейская Сибирь» на Красноярском экономическом форуме КрасЖД представила большой проект по увеличению пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет.

Таким образом южно-сибирское направление дороги получит дополнительный импульс к развитию. В рамках проекта планируются строительство новых вторых железнодорожных путей на однопутных участках, прокладка тоннелей, реконструкция искусственных сооружений, усиление устройств электроснабжения.

С вводом в эксплуатацию всех новых объектов данного участка в 2026 году, мы получим его высокую пропускную способность, сможем быстрее доставлять грузы и отправлять составы. Общий объем денежных средств, планируемых на реализацию проекта в 2021 году на КрасЖД составит 4,4 млрд руб.», – рассказал заместитель начальника Красноярской железной дороги по работе с органами власти Лев Ткачев.

Расширение южного хода Транссиба – через юг Красноярского края, Хакасию и Кемеровскую область – одна из стратегических задач железнодорожников. Параллельно с модернизацией железнодорожных линий они ведут и обновление подвижного состава. Сейчас Красноярска железная дорога эксплуатирует 600 магистральных электровозов. За последние два года в парке появилось 182 новых локомотива, которые способны везти тяжеловесные поезда массой свыше 7 тысяч тонн.

Кроме того, целый мероприятий реализуется железной дорогой в рамках проекта «Комплексного развития участка Междуреченск – Тайшет», который планируется завершить в 2021 году. Развитие участка продиктовано необходимостью увеличения пропускных способностей на стратегически важном железнодорожном направлении «Кузбасс – Дальневосточный транспортный узел».