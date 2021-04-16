Степан Солженицын: пандемия ускорила развитие энергетики

Итоги работы отрасли в пандемийный год стали одной из тем, обсуждавшихся в ходе Красноярского экономического форума. Как ни странно, главный результат – увеличение объема инвестиций.

Как отметил генеральный директор СУЭК и СГК Степан Солженицын, практически во всех регионах, где работает компания, в течение 2020 года были подписаны крупные инвестиционные соглашения, направленные на развитие отрасли и повышение надежности тепло- и электроснабжения. По мнению главы компании, сейчас особенно важно быстро реагировать на постоянно меняющиеся условия жизни.

Самое важное сейчас — это скорость. Здесь говорили про газификацию Красноярска, но её ждать много лет. При этом качество жизни нужно людям здесь и сейчас, важно, что можно сделать в этом, максимум в следующем году. Поэтому мы не только не остановили, но и ускорили выполнение наших инвестиционных проектов. Все они в той или иной степени имеют экологический эффект, сегодня мы не разделяем экологию и технологию, для нас — это одно и то же», — рассказал Степан Солженицын.

В качестве примера такой технологии он привел бездымное топливо, разработанное красноярскими учеными. По оценкам топ-менеджера, сейчас оно успешно конкурирует с углем, занимая порядка 10% местного рынка.

В Красноярском крае СГК сейчас реализует пять инвестиционных проектов общей стоимостью 61 млрд рублей, это глубокая модернизация системы теплоснабжения в Красноярске, Канске и реновация трех красноярских ТЭЦ по федеральной программе модернизации мощности.

Степан Солженицын отметил также, что вынужденный перевод сотрудников на удаленный режим работы не повлиял на результаты операционной деятельности компании. Более того, сейчас рассматривается вариант перевода части сотрудников (это, конечно, не касается оперативного персонала) в гибридный режим работы.