Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.04
76,98
92,23
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Степан Солженицын: пандемия ускорила развитие энергетики

Степан Солженицын: пандемия ускорила развитие энергетики
Иллюстрация: архив ДК

Итоги работы отрасли в пандемийный год стали одной из тем, обсуждавшихся в ходе Красноярского экономического форума. Как ни странно, главный результат – увеличение объема инвестиций.

#НОВОСТИ

Как отметил генеральный директор СУЭК и СГК Степан Солженицын, практически во всех регионах, где работает компания, в течение 2020 года были подписаны крупные инвестиционные соглашения, направленные на развитие отрасли и повышение надежности тепло- и электроснабжения. По мнению главы компании, сейчас особенно важно быстро реагировать на постоянно меняющиеся условия жизни.

Самое важное сейчас — это скорость. Здесь говорили про газификацию Красноярска, но её ждать много лет. При этом качество жизни нужно людям здесь и сейчас, важно, что можно сделать в этом, максимум в следующем году. Поэтому мы не только не остановили, но и ускорили выполнение наших инвестиционных проектов. Все они в той или иной степени имеют экологический эффект, сегодня мы не разделяем экологию и технологию, для нас — это одно и то же», — рассказал Степан Солженицын.

В качестве примера такой технологии он привел бездымное топливо, разработанное красноярскими учеными. По оценкам топ-менеджера, сейчас оно успешно конкурирует с углем, занимая порядка 10% местного рынка.

В Красноярском крае СГК сейчас реализует пять инвестиционных проектов общей стоимостью 61 млрд рублей, это глубокая модернизация системы теплоснабжения в Красноярске, Канске и реновация трех красноярских ТЭЦ по федеральной программе модернизации мощности.

Степан Солженицын отметил также, что вынужденный перевод сотрудников на удаленный режим работы не повлиял на результаты операционной деятельности компании. Более того, сейчас рассматривается вариант перевода части сотрудников (это, конечно, не касается оперативного персонала) в гибридный режим работы.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Конфетный период: головной офис Русала разместят в недострое «Краскона»Конфетный период: головной офис Русала разместят в недострое «Краскона»
  • Евгений Никитин: «По сути, это будут четыре новых завода»Евгений Никитин: «По сути, это будут четыре новых завода»
  • Александр Усс лично опроверг слухи об отставкеАлександр Усс лично опроверг слухи об отставке
  • На новую смотровую площадку Красноярска запустят канаткуНа новую смотровую площадку Красноярска запустят канатку
  • Россети и «Медведь Холдинг» займутся электрозарядной инфраструктурой в КрасноярскеРоссети и «Медведь Холдинг» займутся электрозарядной инфраструктурой в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.