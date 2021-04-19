Таймыр может стать модельной площадкой для практик по поддержке коренных народов Севера

Такое предложение прозвучало от депутата Заксобрания Валерия Вэнго в ходе тематической дискуссии на Красноярском экономическом форуме. «Норникель» уже заявил о готовности поддержать эту инициативу.

Как отметил вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев, у компании уже накоплен значительный опыт реализации различных программ поддержки и развития коренных малочисленных народов Севера, в том числе уникальные решения, которые могут быть применены в других территориях.

Например, есть народность энцы, их всего 278 человек, и у них исчезла письменность. Вместе с проектным офисом развития Арктики мы восстановили письменность, выпустили букварь, тематические рабочие тетради на энецком языке… И это тот опыт, который можно представлять в том числе и на международном уровне. И кстати, для того, чтобы сами члены общин могли рассказывать о практиках развития, мы при поддержке Федерального агентства по делам национальностей открываем на базе МГИМО «школу народной дипломатии», где будут обучаться представители КМНС», - рассказал Андрей Грачев.

Кроме того, с нынешнего года в Норильском индустриальном институте установлена квота – 20 представителей северных этносов будут обучаться бесплатно.

Вице-президент «Норникеля» подчеркивает: компания работает с представителями коренных северных народов уже много лет, сотрудничает со всеми 50-ю общинами, не деля их на крупные и малые, и всегда готова расширить круг взаимодействия.

Мы готовы вести диалог со всеми», - отметил Грачев.

Сейчас на Таймыре стартовала новая пятилетняя программа с бюджетом в два миллиарда рублей, где заложены самые разные мероприятия – от строительства дорог до развития благотворительных проектов.

Андрей Грачев полагает, что эта программа станет более эффективной, поскольку она во многом базируется на результатах этнологического исследования. Оно было проведено в том числе для того, чтобы максимально корректно и точно определить, сколько семей и в какой мере пострадало от разлива топлива в результате прошлогодней аварии на норильской ТЭЦ-3.

Исследование помогло нам определить 699 человек, которые реально понесли ущерб, и вместе с минэкономразвития мы определили суммы компенсаций, 177 миллионов уже выплатили», - уточнил Грачев.

Работу с общинами в компании рассматривают как практику социального инвестирования.