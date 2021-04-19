Товары в Красноярском крае стали дорожать быстрее

Ускорение инфляции стало следствием роста затрат производителей товаров, увеличения стоимости логистики и повышения активности потребителей. Замедлился рост цен только в сфере услуг.

Рост цен на товары в Красноярском крае ускорился на 0,2 процентных пункта. В результате годовая инфляция в марте 2021 года оказалась на уровне 5,5%, сообщили в региональном отделении Банка России.

Быстрее всего дорожало продовольствие — 7,8% в марте против 7,3% в феврале. Продуктовую инфляцию тянул вверх картофель, местные запасы которого закончились, уступив прилавки более дорогому импорту. Рост цен на ветпрепараты и оборудование подстегнул цены на мясо птицы. А вот свинина стала дорожать медленнее из-за существенного роста объемов производства в регионе.

Помидоры же и вовсе подешевели на фоне отмены запретов Россельхознадзора на поставки в России из Азербайджана и Узбекистана.

В непродовольственном сегменте цены также стали расти быстрее, но не столь ощутимо — 6,6% в марте 2021 года против 6,5% в феврале. Здесь активно дорожали:

мебель и стройматериалы — из-за начала сезона ремонтов;

бензин — из-за повышения ставок акциза и пересмотра параметров возвратного акциза (с демпфером);

газомоторное топливо — из-за высокого спроса на мировом рынке.

Цены же на одежду стали расти медленнее. Причина — низкий спрос на нее. Магазины даже сократили заказы новых коллекций, реализуя прошлогодние запасы с большими скидками.

Медленнее всего в марте дорожали услуги — рост цен здесь замедлился с 1,4% до 1,3%. Правда в некоторых сегментах он все же ускорился. Например, в гостиничном и ресторанном сегментах бизнеса. Примечательно, что в целом цены на туристические услуги продолжают снижаться, но уже не так быстро. В Центробанке видят причину этого в старте третьего этапа программы кэшбэка за путешествия по России.