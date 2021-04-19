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Товары в Красноярском крае стали дорожать быстрее

Товары в Красноярском крае стали дорожать быстрее
Иллюстрация: pixabay.com

Ускорение инфляции стало следствием роста затрат производителей товаров, увеличения стоимости логистики и повышения активности потребителей. Замедлился рост цен только в сфере услуг.

#НОВОСТИ
Рост цен на товары в Красноярском крае ускорился на 0,2 процентных пункта. В результате годовая инфляция в марте 2021 года оказалась на уровне 5,5%, сообщили в региональном отделении Банка России.
 
Быстрее всего дорожало продовольствие — 7,8% в марте против 7,3% в феврале. Продуктовую инфляцию тянул вверх картофель, местные запасы которого закончились, уступив прилавки более дорогому импорту. Рост цен на ветпрепараты и оборудование подстегнул цены на мясо птицы. А вот свинина стала дорожать медленнее из-за существенного роста объемов производства в регионе.
 
Помидоры же и вовсе подешевели на фоне отмены запретов Россельхознадзора на поставки в России из Азербайджана и Узбекистана.
 
В непродовольственном сегменте цены также стали расти быстрее, но не столь ощутимо — 6,6% в марте 2021 года против 6,5% в феврале. Здесь активно дорожали:
  • мебель и стройматериалы — из-за начала сезона ремонтов;
  • бензин — из-за повышения ставок акциза и пересмотра параметров возвратного акциза (с демпфером);
  • газомоторное топливо — из-за высокого спроса на мировом рынке.
Цены же на одежду стали расти медленнее. Причина — низкий спрос на нее. Магазины даже сократили заказы новых коллекций, реализуя прошлогодние запасы с большими скидками.
 
Медленнее всего в марте дорожали услуги — рост цен здесь замедлился с 1,4% до 1,3%. Правда в некоторых сегментах он все же ускорился. Например, в гостиничном и ресторанном сегментах бизнеса. Примечательно, что в целом цены на туристические услуги продолжают снижаться, но уже не так быстро. В Центробанке видят причину этого в старте третьего этапа программы кэшбэка за путешествия по России.
 
Товары в Красноярском крае стали дорожать быстрее 1
Инфляция в Красноярском крае хоть и ускорилась, но продолжает оставаться ниже, чем в Сибирском федеральном округе (5,7%) и России в целом (5,8%). С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России (порядка 4%) в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем», — говорит управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.
Автор: Евгений Волошинский
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