Проблему кадровой дискриминации старшего поколения обсудили в Красноярске

Общественная палата провела круглый стол по вопросу трудоустройства пенсионеров и предпенсионеров, где собрались представители бизнеса, агентства занятости населения и общественных организаций.

По данным Крайстата, уровень безработицы в крае в 2020 году вырос на 7,9% и составляет 113,2 тыс. человек. В этой ситуации наиболее уязвимой категорией работающих жителей края становятся пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Ситуация требует определенных шагов со стороны государства, которые бы сняли дискриминацию по возрасту, считают эксперты.

Людям старшего поколения всё труднее получить должность в компании. По словам специалистов, предприниматели не охотно берут на работу людей, которые либо уже вышли на заслуженный отдых, либо через пару лет пойдут на пенсию. Среди популярных причин для отказа — плохое владение цифровыми технологиями. Дискриминация по возрастному признаку — реальная проблема, которую почему-то замалчивают», — говорит председатель правления регионального отделения ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ Михаил Орда.

По словам члена Общественной палаты Геннадия Торгунакова, каждое второе объявление на сайтах, посвященных писку работы, содержит ограничение по возрасту — «не ниже 45 лет».

С одной стороны мы повышаем пенсионный возраст, с другой стороны толкаем людей предпенсионного возраста на биржу труда. Государство должно стать регулятором в этом вопросе. При этом не заставлять бизнес насильно принимать на работу людей в возрасте 50+, а стимулировать поддержкой, льготами, налогами».

Представители службы занятости Красноярска и края отметили, что ситуацию сильно усугубила пандемия — «удаленка» сделала владение цифровыми технологиями практически обязательным критерием даже в сферах. Которые ранее лишь косвенно соприкасались с интернет-технологиями.

Возрастной критерий появляется все чаще. Хотя это нарушение трудового законодательства. В решении о принятии того или иного кандидата на должность, мы не имеем права выставлять подобный фильтр. Однако даже если в объявлении ограничения, он может быть в головах руководителей или кадровиков компаний», — считает Наталья Сагитова, основатель рекрутингового агентства People.

По итогам круглого стола эксперты составили резолюцию, которую теперь направят в Правительство, Законодательное собрание, Горсовет и Государственную Думу. Среди предложений — ввести налоговые льготы для предпринимателей, которые берут на работу сотрудников 50+, индексация пенсий для работающих пенсионеров, а также поддержка самозанятых.