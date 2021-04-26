КЭФ умер, или Да здравствует КЭФ?

Вокруг Красноярского экономического форума всегда велась дискуссия о его полезности для региона. «Деловой квартал» спросил у предпринимателей о том, ощущают ли они пользу от КЭФ.

Анатолий Сергеев,

директор Ассоциации технологических компаний «ИТЭРА»:

КЭФ в этом году, честно признаться, опечалил. У форума отсутствовал стержень, не было какой-то ключевой задачи, вокруг которой строилась бы дискуссия. Пандемия этим стержнем стать не смогла, в этой теме не видна перспектива, а хочется уже думать о будущем. Ну и, конечно, огорчило, что властью и устроителями малый и средний бизнес видится лишь в качестве «прислуги» у крупного. Ни инфраструктура, ни условия развития нового промышленного уклада даже не обозначены.

Андрей Метцлер,

генеральный директор международного аэропорта Красноярск:

Красноярский экономический форум был и остается отличной площадкой, для того чтобы открыто заявить о своих проектах и получить обратную связь от участников разных уровней. В рамках этого КЭФ аэропорт Красноярск подписал два перспективных соглашения со Сбербанком и с Агентством труда и занятости, а также получил поддержку от правительства Российской Федерации и РЖД по вопросу строительства железнодорожной ветки, которая свяжет город с аэропортом.

Юлия Симбирева,

председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края:

Перестала посещать данное мероприятие два форума назад. Ранее участвовала ежегодно на протяжении семи лет. В этом году ограничилась участием в онлайн-мероприятии. С каждым годом содержательный уровень КЭФ падает. Снижается качество спикеров и участников. Динамика соответствует состоянию экономики края. Мероприятие необходимо переформатировать в региональную площадку диалога власти и бизнеса, с обсуждением и поиском решений реальных локальных проблем и задач.

Геннадий Торгунаков,

член Общественной палаты, директор издания «Деловой квартал» в Красноярске:

«Деловой квартал» является информационным партнером КЭФ на протяжении 15 лет, и для журналистов делового издания это важная площадка, дающая и инфоповоды, и пищу для размышлений. В то же время как предпринимателю мне не хватило внимания к МСП и новых подходов в этом вопросе. Набирает обороты тема «предпринимательства на пенсии», самозанятости в возрасте 45+ и 50+. Ни слова. Хотя много дискуссий посвящалось кадровому потенциалу региона.