Goldman Group приближается к старту посевной

На полях «АгроЭлиты», входящей в состав холдинга, вот-вот приступят к посеву. Агрономы заканчивают подготовку техники, семян и удобрений, формируют необходимый объем запасов ГСМ

Известный факт, что общая площадь полей Goldman Group превышает площадь Парижа. Однако добиться рекордных результатов позволяют вовсе не посевные объемы. Так, например, в этом году холдинг планирует засеять 11 000 га — лишь малую часть. Опытные аграрии знают, что такой подход является фактором успеха в зернопроизводстве.

Это принцип севооборота — один из главных в работе аграриев Goldman Group. Грамотный подход помогает получить нужное, а не большее количество зерна и масличных. Ведь в погоне за количеством есть риск остаться в убытке из-за нереализованных запасов, на посев которых были затрачены немалые ресурсы.

Посев и обработка — дело тонкое. И в холдинге его доверяют новейшим технологиям. Цифровое земледелие уже несколько лет практикуется «АгроЭлитой». Это дифференцированное внесение семян, а также биологических и химических удобрений. Оно производится на основании анализа почвы; далее данные передаются дронам, которые контролируют работу и своевременно информируют аграриев о текущем состоянии посевных площадей. Это позволяет не только добиться высоких результатов в урожайности, но и сэкономить — до 30% расходов на удобрения и топливо.

Напомним, уборочная кампания этого года принесла холдингу почетную награду — «Золотой колос России» за рекордную урожайность. Она составила 40,07 ц/га при средней урожайности в стране - 34,8 ц/га.

«АгроЭлита» фокусируется лишь на высокомаржинальных культурах. Это пшеница, ячмень и рапс, пользующиеся спросом как на собственном производстве — для изготовления комбикорма, так и у сторонних животноводческих и хлебопекарных предприятий России и ближнего зарубежья.

За ростом спроса вполне логично следует расширение. В планах холдинга масштабирование за счет планомерного расширения собственного земельного фонда — приобретения действующих посевных и обработки залежей. Ожидается, что в ближайшие три года посевная площадь увеличится до 30 000-35 000 га.