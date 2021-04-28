Ракурс экономической повестки КЭФ сместился внутрь страны

КЭФ-2021 можно со стопроцентной уверенностью назвать продуктом пандемии: главное деловое событие пришлось полностью переупаковать с учетом уроков коронавируса.

Но оказалось, что и фиджитал — внезапно модный термин, означающий сочетание офлайновых активностей и онлайна, имеет определенные преимущества. Теперь можно заполучить на площадку любого эксперта из любой точки мира, лишь бы у него был надежный Интернет. Если раньше неявка кого-то из министров или представителей финансово-промышленных групп автоматически несла в себе какой-то сигнал, то сейчас это означает только то, что по каким-то причинам человек не может потратить время на перелет, но вполне освоился в цифровом мире и готов поработать дистанционно.

И это не единственная постпандемийная тенденция. Главное, пожалуй, то, что международная повестка практически ушла из поля. Дискуссии были сосредоточены вокруг решения внутрироссийских, внутрисибирских и даже внутрикрасноярских проблем. Снижение углеродного следа, безусловно, тема глобальная, но мы обсудим, что можем сделать с этим, не выходя за границы страны. Освоение Арктики, конечно же, задача не только российская, но давайте поговорим о нашем Севере, и лучше предметно о красноярском — Таймыре и Эвенкии. Транспортная логистика в мире — это сейчас вопрос номер один: границы закрыты для туристов, но открыты для грузов, поэтому имеет смысл обсудить, как можно в новых условиях развивать красноярский аэропорт, а лучше — конгломерат аэропортов Енисейской Сибири.

В общем, коротко российский взгляд на экономику и пандемию можно сформулировать так: заграница нам не поможет. Теперь главный ресурс — это собственные силы.

В принципе, все, о чем говорилось на КЭФ-2021, имело отношение к Енисейской Сибири: модернизация имеющихся производств и строительство новых. Если есть ресурсная база, значит, необходима инфраструктура — энергетическая и транспортная. Нужны специалисты, и их надо обучить и нанять. Чтобы лучше конкурировать за привлечение кадров, надо создать им качественные условия для жизни, а они невозможны, если не будут учитываться современные экологические требования. Собственно, это основные темы форума, плюс вопросы освоения (бережного) Арктики и цифровизация, которую сейчас уже мало кто воспринимает как нечто, навязанное сверху государством. В результате пандемийных ограничений мы все по необходимости мигрировали в диджитал, и сейчас цифровизация стала скорее инициативой снизу, когда граждане требуют от государства скорейшей реализации программ цифрового развития и равного доступа к государственным и банковским услугам, медицине, образованию. И не только требуют, но и готовы предлагать. Так, итогом двух дней работы молодежной площадки «Поколение-2030» стали проекты по трем ключевым темам: «Цифровой бизнес», «Цифровое образование» и «Цифровой город».Это разработанные молодыми лидерами решения, которые могут быть внедрены в практику.

Если «молодежные» дни принято оценивать в проектах, то «взрослые» — все же в деньгах и славе. На нынешнем форуме было подписано более 20 соглашений, общий объем инвестиций по которым оценивается в 53,5 млрд рублей. Документы предполагают развитие в самых разных сферах: от создания сети электрозарядных станций и строительства завода по переработке зерна до крупных проектов освоения северных территорий края, причем не только промышленных. Один из них — это строительство добывающих и перерабатывающих мощностей компании Polymetal в Северо-Енисейском районе. Золотодобытчики несколько лет колебались в оценке запасов месторождения, но после дополнительной разведки приняли решение о скором начале разработки. Второй крупный северный проект — это туристический кластер «Затундра» на Таймыре, рядом с плато Путорана. Предполагается, что комплекс будет принимать порядка 50 тыс. туристов в год и сможет предложить самые разные возможности для отдыха — от дорогостоящих индивидуальных маршрутов до программ выходного дня, рассчитанных в том числе на норильчан. «Норникель» готов инвестировать в проект 20 млрд рублей.

Что же касается славы, то без громких заявлений не обошлось и в этот раз. Так, оценивая работу края в пандемийный период, губернатор Александр Усс назвал министра сельского хозяйства региона Леонида Шорохова лучшим профильным министром в стране. Факт в том, что регион, мягко говоря, с непростыми условиями для земледелия стал одним из лидеров российского АПК, достигнув космических результатов по урожайности зерновых культур (32 центнера с гектара — выше среднероссийского показателя) и оставив за собой первое место по производству рапса — порядка 10 % от всего урожая этой культуры в стране. Возможно, дело и в том, что Красноярский край пока единственный регион России, где разработан и уже 15 лет действует собственный закон о поддержке АПК, который регулярно актуализируется в зависимости от экономических задач.

Но еще более громкое заявление прозвучало от генерального директора РУСАЛа. Евгений Никитин анонсировал большой проект реконструкции четырех заводов компании — Красноярского, Братского, Иркутского и Новокузнецкого. Их переведут на технологию обожженных анодов, которая требует меньше электроэнергии и дает меньше выбросов. Фактически это означает снос и новое строительство: просто «заменить ванну» не получится. Заявление алюминиевой компании упомянул и президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию, уточнив, что проект будет реализован по программе госгарантий. Это ли не успех? Понятно, что такие проекты не возникают из воздуха и решения по ним не принимаются за считаные дни. Но в истории останется, что первое заявление было сделано на КЭФ.

Наталья Кобец