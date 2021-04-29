Учимся быть родителями. Как воспитать гражданина мира и не сойти с ума в чате класса

Умные, осознанные, смелые, готовые менять мир ради своих детей — именно такими качествами обладают современные родители. Они ищут лучшее, пробуют, создают собственные образовательные маршруты.

Сегодня в Красноярске формируется новое родительское сообщество. Это люди, которые изучают современные практики, являются экспертами в разных областях, обладают интересным опытом и готовы делиться им. Те самые осознанные родители.

II Международный форум семейных образовательных стратегий «108 родителей» стал местом притяжения единомышленников. Организатором мероприятия выступил образовательный центр «Умка» и его руководитель Татьяна Андреева.

Первый форум, состоявшийся в прошлом году, для «Умки» стал серьезным вызовом самим себе. И с амбициозной задачей команда центра справилась блестяще. В этом году результат даже превзошел ожидания. Два дня открытий, инсайтов, живых и честных обсуждений, встреч, впечатлений и знакомств. Более двухсот участников и яркие спикеры, среди которых не только красноярские эксперты, но и гости из других стран. Актуальные темы: «Здоровье», «Вызовы образования», «Дети и деньги», «Безопасная среда», «Семейные традиции», «Мужской разговор».

— Мы все разные, но объединяет нас то, что мы родители, — обратилась к участникам организатор форума Татьяна Андреева. — Все хотят для своих детей лучшего. Слоган мероприятия: «Все зависит от нас самих». Форум объединяет умных, осознанных, влиятельных родителей. Отмечу, что все практики и инструменты, которыми делятся эксперты, можно брать и сразу применять. Мы очень надеемся, что осознанных родителей и счастливых семей станет больше.

Участники форума получили уникальную возможность задать волнующие вопросы экспертам в неформальной обстановке. Так, Марина Чайка, кандидат педагогических наук, гостевой профессор государственного педагогического университета города Люцерн в Швейцарии, автор уникальных курсов по осознанному родительству, поделилась опытом того, как вырастить гражданина мира. Речь шла о воспитании человека, который, сохраняя свои традиции и уважение к корням, будет комфортно себя чувствовать в любой точке земного шара.

Почетным гостем мероприятия и спикером трека «Мужской разговор» стал мэр Красноярска Сергей Ерёмин. Как отец четырех дочерей, он рассказал о своем опыте родительства, жизни в пандемию и поделился главными принципами воспитания детей.

Локдаун мэр в полной мере испытал на себе и как руководитель, и как родитель школьников.

— Я тяжело переживал, когда пришлось закрывать наши школы, понимал, насколько будет сложно семьям и педагогам организовать учебный процесс, — рассказал Сергей Ерёмин. — Сейчас уже у всех нас есть необходимый опыт, а в начале были только вопросы. Лично для меня особенно сложным стал период, когда мы всей семьей ушли на карантин. Две недели в изоляции. Оказались как на подводной лодке, связи с внешним миром нет, а дети еще и учатся. Притирались пару дней, потом пришло понимание: выживем. В период пандемии мы соблюдали прежний распорядок, на дистанционные уроки дети собирались так же, как и на обычные.

Главный принцип, которого придерживается мэр в воспитании своих дочерей, — важно научить детей учиться. Как бы ни были заняты родители, нужно обязательно находить время для ежедневного общения. Сергей Ерёмин подчеркнул особую важность семейных традиций: именно они помогают разным поколениям лучше понимать друг друга.

Большой интерес вызвало выступление кандидата психологических наук, доцента СФУ Ксении Калиновской, с которой участники обсудили детскую и взрослую зависимость от социальных сетей. Тему площадки спикеру подсказали запросы, которые звучат на консультациях. Не только родители обеспокоены тем, что дети интересуются исключительно Tik-Tok. Подростков, например, волнует, какой контент выкладывают у себя на страницах мамы и папы. Но главная проблема в том, что у детей размыты границы между реальным и виртуальным миром. Все, что происходит в Сети, они воспринимают буквально и очень остро. Эксперт рассказала, почему не нужно демонизировать смартфон, и поделилась лайфхаками для родителей. Один из них: посмотрели вместе — сразу обсудите.

К сожалению, в любом коллективе возникают конфликты, а в подростковом особенно. Как отличить простую ссору от буллинга? Что делать, если ребенок стал жертвой травли и каким должен быть первый родительский шаг? На эти вопросы отвечала Наталья Пальчик, руководитель кризисного центра «Верба».

Геннадий Торгунаков, директор издания «Деловой квартал», стал спикером площадки «Этот безумный родительский чат». Тема весьма актуальная и даже острая. Редкая семья сегодня исключена из общения в мессенджерах. Среднестатистический родитель школьника состоит как минимум в трех чатах: класса, родителей класса, кружка или секции. В переписке ежедневно решается миллион различных вопросов: от важных организационных до личных перебранок. Сохранять нейтралитет и хладнокровие некоторым родителям достаточно сложно. А стоит ли вообще вступать в такие чаты?

Как отмечает Геннадий Торгунаков, для современного родителя, желающего быть в курсе жизни класса и ребенка, это необходимо. Вот только не нужно самому становиться источником лишней информации, а детали лучше обсуждать в личной переписке. Излишняя эмоциональность тоже мешает, а вот здоровое чувство юмора и мужская логика способны вовремя погасить начавшиеся споры.

В беседе с главой города Геннадий Григорьевич выступил инициатором проведения в Красноярске круглого стола по итогам форума. Речь идет о том, чтобы систематизировать и распространить лучшие практики и инструменты, предложенные экспертами.

Одним из спикеров мероприятия стала главный редактор «Делового квартала» Юлия Чанчикова с темой «Профессия — социальный брокер, или 100 друзей полезнее 100 учебников».