Пандемия проверила энергетиков на прочность

Надежность — один из ключевых параметров, по которому оценивается качество работы предприятий энергетики. В пандемийный год оно стало не «одним из», а главным.

Как обеспечить бесперебойное тепло- и энергоснабжение в условиях, когда необходимо до минимума сократить личные контакты, когда остановлены производства, закрыты границы – не только внешние, но и между регионами страны, нарушены цепочки поставок? Можно ли в таких условиях выполнять свои инвестиционные обязательства (и нужно ли)? Какие последствия пандемии энергетика уже ощутила на себе, а какие еще только начинает осознавать? Об этом на Красноярском экономическом форуме рассказывали представители Сибирской генерирующей компании.

Как отметил в ходе пленарного заседания генеральный директор СУЭК и СГК Степан Солженицын, главным фактором удержания надежности стала скорость реагирования на внешние вызовы. Гибкость в поиске решений для ежедневно меняющихся задач позволила компании выполнить все свои обязательства, в первую очередь инвестиционные программы. В 2020 году СГК планировала запустить и запустила, несмотря на пандемию, несколько крупных проектов в регионах присутствия. Так, например, в Красноярском крае сейчас реализуются пять инвестпроектов в общей сложности на 61 млрд рублей. К большой программе экологической модернизации ТЭЦ-1, которая реализуется уже третий год, добавились проекты по обновлению теплосетевой инфраструктуры в Красноярске и Канске, а также реновация красноярских ТЭЦ по федеральной программе модернизации мощности.

— Самое важное сейчас – это скорость. Газификацию Красноярска еще ждать много лет, при этом качество жизни нужно людям здесь и сейчас, важно, что можно сделать в этом максимум в следующем году. Поэтому мы не только не остановили, но и ускорили выполнение наших инвестиционных проектов, – рассказал Степан Солженицын.

Проекты модернизации теплосетей стартовали в середине года после нескольких месяцев карантина, и, по большому счету, компания начинала их «с открытыми глазами», уже понимая, где есть опасность срыва поставки труб и расходных материалов, как обеспечить безопасность своих сотрудников и работников подрядных организаций, где взять необходимых специалистов и как распределить их нагрузку. Проекты модернизации теплосетей стартовали в середине года после нескольких месяцев карантина, и, по большому счету, компания начинала их «с открытыми глазами», уже понимая, где есть опасность срыва поставки труб и расходных материалов, как обеспечить безопасность своих сотрудников и работников подрядных организаций, где взять необходимых специалистов и как распределить их нагрузку.

Последствия ограничений 2020 года скажутся на экономике предприятий энергетики в 2021 году: если в начале пандемии основную трудность представляла логистика: задерживались поставки уже законтрактованной продукции, то в нынешнем году главный вызов – это рост цен на все, от рабочих перчаток до высокотехнологичного оборудования. И этот вызов еще предстоит осмыслить.

Наибольший риск пандемийные ограничения создали для проекта экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-1, где в конце 2019 года приступили к подготовке к монтажу современных электрофильтров с эффективностью улавливания вредных веществ 99,7 %. Стало очевидно, что поставки оборудования срываются, и компании пришлось искать план Б. Проще всего оказалось наладить производство электрофильтров с нужными техническими характеристиками и, что немаловажно, нужных габаритов – у себя под боком, в Красноярском крае.

— Из-за сложностей с поставками, которые возникли во время пандемии, СГК приняла решение производить электрофильтры на предприятии «Горно-монтажное наладочное управление» в городе Назарово. С этой программой предприятие справляется, получило сертификат на изготовление и реализацию электрофильтров в российской Торгово-промышленной палате, – рассказал заместитель генерального директора – директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

Сейчас на ТЭЦ-1 уже введены в эксплуатацию два назаровских электрофильтра, а к концу года к ним добавятся еще три. Всего же к 2024 году станция будет оборудована четырнадцатью современными установками дымоочистки.

Успешный опыт сотрудничества с местным предприятием, можно сказать, вдохновил менеджмент СГК на поиски других эффективных технологий в своем регионе. В итоге компания значительно расширила пул поставщиков из числа предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в Сибири.

И, конечно, пандемия значительно ускорила развитие цифровых сервисов, помогающих передать показания приборов учета, оплатить счета и получить консультацию. В итоге в Красноярске доля пользователей мобильного приложения и личного кабинета на сайте СГК выросла с 54 % до 80 %, притом что количество абонентов на прямых договорах за год увеличилось с 290 тыс. до 420 тыс.

— Мы и раньше открыто рассказывали о своей деятельности, об экологических программах, о том, какие усилия прилагаем к снижению воздействия на окружающую среду. В период пандемии мы только усилили это направление работы, переведя его в онлайн: прямые эфиры в соцсетях, онлайн-прием граждан, – говорит заместитель технического директора по охране окружающей среды СГК Константин Кушнир.

Не в последнюю очередь благодаря открытой информационной политике компании тренд в экологической повестке сменился с поиска одного виноватого на изучение вклада каждого в загрязнение окружающей среды, считает Кушнир.

Степан Солженицын отмечает, что в компании не делят проекты на экономически эффективные, технологически эффективные и экологически эффективные. Уровень развития энергетики и принципы регулирования отрасли таковы, что невозможно быть экономичным, если при этом ты не используешь лучшие доступные технологии, а все инновационные решения направлены на снижение отходов и включение их в замкнутый оборотный цикл.

— Все наши инвестпроекты в той или иной степени имеют экологический эффект, сегодня мы не разделяем экологию и технологию, для нас это одно и то же, – подчеркнул Степан Солженицын, выступая на пленарном заседании КЭФ.