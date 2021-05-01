Облигационная балансировка бюджета

В 2020 году Красноярск впервые в новейшей истории выпустил муниципальные облигации. Цель – облегчить обслуживание муниципального долга и начать путь к его оптимизации.

Постановление о выпуске облигаций было подписано мэром Красноярска Сергеем Ерёминым 13 октября 2020 года. Однако, как рассказал «ДК» первый вице-мэр города Роман Одинцов, возглавляющий департамент финансов, работа в этом направлении началась примерно за полгода до этого события.

— Дело в том, что в последние годы муниципальный долг Красноярска ощутимо вырос. Большая его часть — примерно 90 % — приходилась на кредиты в коммерческих банках, а они дороги, — рассказывает он.

Одинцов признает, что часть скопившегося долга можно было бы закрыть бюджетными кредитами, которые весьма дешевы. Но именно их низкая ставка сыграла неприятную шутку с городской казной. Дело в том, что, имея в структуре муниципального долга такие вливания, привлекать банковские кредиты можно лишь по ставке, не превышающей ставку по бюджетным более чем на один процентный пункт.

— То есть максимальная ставка, по которой мы могли бы кредитоваться в банках, не должна была превышать 5,25 %, а таких на рынке сейчас нет, — говорит глава департамента финансов.

Полностью же отказаться от банковских заимствований город не мог, так как с помощью перекредитования под меньшие ставки (а они в тот период регулярно снижались) он уменьшал свои расходы на обслуживание муниципального долга. В итоге Красноярск полностью погасил все бюджетные кредиты, чтобы сохранить банковские.

— Полностью уйти в банковские кредиты мы тоже не могли, так как это сделало бы бюджет уязвимым, а обслуживание долга — слишком дорогим. Тогда-то и стали искать способ диверсифицировать долговые обязательства города, остановившись в итоге на облигациях, поскольку они дешевле кредитов и рассчитаны на более долгий срок, — рассказывает Одинцов.

Как уже отмечалось выше, от момента принятия решения до выпуска ценных бумаг прошло немногим более полугода. Т. е. работа началась еще до пандемии и сокращения доходов бюджета из-за налоговых (и не только) льгот бизнесу. Собственно, компенсаторные цели перед облигациями и не стояли.

Одной из важнейших задач пути к выпуску ценных бумаг, без решения которой было не обойтись, стало получение кредитного рейтинга. За этим обратились в агентство «Эксперт РА» (перечень рейтинговых агентств закреплен постановлением правительства РФ). По результатам экспертной оценки в феврале 2020 года городу присвоили рейтинг на уровне ruА — со стабильным прогнозом.

— Далее необходимо было утвердить предельный объем размещения ценных бумаг в бюджете города, подготовить необходимую нормативно-правовую базу и пройти процедуру государственной регистрации условий эмиссии ценных бумаг в Министерстве финансов РФ и еще целый ряд процедур, — рассказывает Роман Одинцов.

Когда все процедуры были пройдены, а условия соблюдены, бумаги выпустили и разместили на Московской бирже. Произошло это 22 октября 2020 года. По словам Одинцова, весь тираж был раскуплен в течение примерно 45 минут с момента начала торгов, а спрос превысил предложение.

— Общая стоимость выпущенных нами облигаций составляла 3 млрд рублей (3 млн штук номиналом 1 тыс. рублей), а к финалу торгов заявок на них было подано примерно на 4,3 млрд рублей. Это свидетельствует о том, что инвесторы, среди которых и физические лица, и финансовые институты, верят в экономику Красноярска, — говорит главный городской финансист.

Выигрыш от выпуска облигаций очевиден: на момент их размещения Красноярск мог кредитоваться в банках под 7–8 % годовых на 2–3 года, здесь же речь идет о 6,25 % на пять лет, а это при уровне муниципального долга в 10 млрд рублей весьма существенная разница.

Между тем делать облигации постоянным источником заимствований в мэрии пока не собираются. Основная причина в том, что облигации — крайне не гибкий инструмент.

— Если кредит ты можешь гасить в любой момент, когда у тебя есть возможность, то с облигациями так не выйдет. К тому же сейчас на их долю приходится примерно треть муниципального долга Красноярска, а это оптимальный вариант, — говорит Роман Одинцов.

По его словам, для полной оптимизации долговой нагрузки на бюджет необходимо также перераспределить оставшуюся ее часть между бюджетными и коммерческими кредитами примерно в равных пропорциях.

— Тогда бюджет станет устойчивее, а обслуживание долга не будет столь тяжелым бременем. Двигаться в этом направлении мы начнем уже в этом году. Да и в целом бюджет Красноярска развивается позитивно: если еще 5–7 лет назад его доходы были в пределах 25 млрд рублей, то сейчас уже почти 38 млрд — это очень хорошая динамика, — резюмирует Одинцов.

Евгений Волошинский