СБЕР: интеллектуальный и финансовый вклад

Уроки пандемии и конкретные инструменты для развития бизнеса в условиях меняющейся реальности — главная тема Красноярского форума. Это был удачный синтез дискуссий и проектной конкретизации.

Партнер развития

В 2021 году Сбер выступил не только финансовым, но и интеллектуальным парт-нером КЭФ, который впервые проходил в гибридном формате, объединив активности на онлайн- и офлайн-площадках. Кроме того, для проведения мероприятия Сбер организовал студию в Московском банке Сбербанка России, где принимал гостей для онлайн-трансляций. Совместно с организаторами форума партнерам удалось сделать дискуссионную площадку максимально удобной для работы со спикерами. В 2021 году Сбер выступил не только финансовым, но и интеллектуальным парт-нером КЭФ, который впервые проходил в гибридном формате, объединив активности на онлайн- и офлайн-площадках. Кроме того, для проведения мероприятия Сбер организовал студию в Московском банке Сбербанка России, где принимал гостей для онлайн-трансляций. Совместно с организаторами форума партнерам удалось сделать дискуссионную площадку максимально удобной для работы со спикерами.

На протяжении всего форума эксперты Сбера, имея огромный опыт в вопросах программы господдержки и предоставления инструментов и сервисов для бизнеса и населения, делились своей аналитикой и прогнозами. 15 топ-руководителей компании приняли участие в нескольких треках по самым актуальным вопросам.

— Мы сотрудничаем с Красноярским экономическим форумом на протяжении многих лет. Красноярский край не только один из самых крупных в стране, он очень значим и с точки зрения экономики, поскольку задает тренды, становится площадкой для апробации новых подходов и технологий. Интеллектуальное партнерство — большая ответственность, ведь, по сути, мы участвовали в глобальном осмыслении пандемийного опыта и формировали стратегии постпандейминого периода для всей страны. Наши эксперты участвовали практически во всех треках, связанных с развитием экономики, будь то цифровизация, кадровый потенциал, инвестиции, ипотека, кибербезопасность, проекты государственно-частного партнерства и многое другое. Это говорит о том, что Сбер действительно становится глобальной экосистемой для жизни и бизнеса. Мы все больше интегрированы в бизнес-процессы страны и жизненные стратегии людей, — комментирует Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка.

Дмитрий Солнцев,

управляющий Красноярским отделением Сбербанка: управляющий Красноярским отделением Сбербанка: — Меры поддержки, которые оказывал Сбер, стали прямым и позитивным влиянием на экономику. Они помогли бизнесу пережить тяжелые времена. Надо сказать, что в Красноярском крае, Хакасии и Тыве спрос на эти программы был очень высоким. В результате наш регион вошел в десятку крупнейших в России по объемам выданных кредитов в рамках господдержки.

На встрече с первым заместителем председателя правления Сбера Александром Ведяхиным губернатор Красноярского края Александр Усс отметил не только вклад банка в организацию и проведение КЭФ, но и деятельное участие в развитии экономики и социальных проектов региона.

— Выражаю благодарность за то, что Сбер уделяет особое внимание Красноярскому краю и развитию экономики региона, а также выделяет нашу территорию как приоритетную с точки зрения потенциала и перспектив инвестирования, — подчеркнул губернатор края.

Взлететь вместе

Поскольку КЭФ традиционно является площадкой для предъявления новых проектов и стратегий, представители Сбера подписали ряд важных соглашений.

Так, Сбер и СФУ заявили о старте нового этапа цифровой трансформации и подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровых технологий. Цель сотрудничества — поддержка цифровой трансформации университета, а также создание технологичной экосистемы учебного заведения с целью повышения комфорта и эффективности процесса обучения.

На территории СФУ появятся новые сервисы, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. Также в рамках соглашения предусмотрено создание на базе СФУ коворкинга для студентов и преподавателей, где будут организованы первоклассные обучающие проекты. Кроме того, СФУ будет предоставлен доступ к биб-лиотеке, виртуальной школе и учебным программам на базе корпоративного университета Сбербанка.

Соглашение с аэропортом Красноярск закрепило многолетнюю историю сотрудничества. Напомним, строительство нового терминала происходило при участии Сбера. Теперь банк предоставит финансовую поддержку инвестиционным проектам по расширению и развитию красноярского аэропорта, в том числе речь идет о создании грузового хаба.

Стратегии и инструменты

Одним из ключевых событий КЭФ стало обсуждение основных результатов инвестиционной стратегии регионов Енисейской Сибири, которая была разработана консалтинговой компанией Strategy Partners, входящей в экосистему Сбера.

Спикеры также представили на сессии ряд перспективных инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на территории Енисейской Сибири. В обсуждении приняли участие генеральный директор ООО «Национальные Экоотели Эссет Менеджмент» Михаил Ан, министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев, управляющий партнер Strategy Partners Александр Идрисов, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка Наталья Корнева и заместитель генерального директора АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Алексей Николаев.

— В 2020 году в течение полугода при поддержке Сбера мы реализовывали исследование инвестиционного потенциала Енисейской Сибири, анализировали возможности региона. Было изучено шесть отраслей, в каждой анализировались определенные ниши — таких ниш было выделено более ста. После детального рассмотрения были определены 24 потенциально интересных проекта. 12 проектов мы описали более детально, с ними на сегодняшний день работает Енисейская Сибирь, и ряд из них уже в процессе реализации, — рассказал Александр Идрисов, управляющий партнер Strategy Partners.

Он подчеркнул, что компанией была проведена системная работа, которая позволила серьезно усилить организационный процесс по привлечению инвесторов в проект.

Заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка Наталья Корнева отметила, что Сбер всегда был заинтересован в экономическом развитии регионов.

— Когда Сбер инициировал разработку стратегии развития Енисейской Сибири, мы ориентировались на такую цель, как повышение инвестиционного климата в регионах и, как следствие, рост экономики субъектов. На сегодняшний день проведена большая аналитическая и экспертная работа, в том числе по формированию инвестиционных ниш. Стратегия Енисейской Сибири, безусловно, станет фундаментом, который позволит развиваться всем трем субъектам. Мы ожидаем, что 2021–2022 гг. будут отмечены ростом числа проектов в регионах, — прокомментировала Наталья Корнева.