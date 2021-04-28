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РУСАЛ наращивает производство сплавов

РУСАЛ наращивает производство сплавов
Иллюстрация: пресс-служба РУСАЛа

Производство алюминия в первом квартале 2021 года снизилось, а вот сплавов - выросло. Также увеличилась их доля в объеме выпускаемой предприятиями РУСАЛа продукции.

#НОВОСТИ
Компания РУСАЛ подвела итоги работы в первом квартале 2021 года. Производство алюминия за этот период составило 932 тысячи тонн, что на 1,9% меньше, чем в четвертом квартале 2020-го и на 0,8% — чем годом ранее. Вместе с тем увеличилось производство сплавов, сообщили в пресс-службе компании.
 
Производственный фокус продолжил смещаться в сторону продукции с добавленной стоимостью (сплавы, упаковка, фольга и т.п.). Это результат последовательно реализуемой стратегии по наращиванию производства высокотехнологичной продукции, которая была инициирована несколько лет назад основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска. Так, по итогам первого квартала 2021 года фольги было выпущено на 6,7% больше, чем в январе-марте 2020 года (26,6 тысяч тонн), вторичных сплавов — на 194,4% (12 тысяч тонн), колесных дисков — на 23,6% (729 тысяч штук).
 
93% всего объема производства алюминия пришлось на предприятия, которые расположены в Сибири. В частности, на Красноярском алюминиевом заводе было произведено 253 тысячи тонн «крылатого» металла (-1,2% год к году).
 
В первом квартале 2021 года рынок алюминия (и изделий из него) продолжил активно восстанавливаться. Это сказалось на продажах компании, которые выросли на 5,3% год к году в алюминиевом дивизионе (до 962 тысяч тонн) и на 10,9% в подразделении ПДС (до 468 тысяч тонн). В итоге доля продукции с добавленной стоимостью в объемах продаж увеличилась с 46% до 49% год к году. Резкий рост спроса на алюминий и ожидания перебоев с поставками в краткосрочной и среднесрочной перспективе оказали существенное влияние на цену «крылатого» металла на Лондонской бирже (LME), которая к концу первого квартала 2021 года выросла до $2 300 за тонну против $1 500 за тонну годом ранее.
 
Основным рынком сбыта продукции РУСАЛа осталась Европа — на ее долю пришлось 42% проданной продукции. Далее идут страны Азии, которые за год ощутимо прибавили веса в географии продаж компании — с 15% до 26%. В России и странах СНГ было реализовано 24% продукции, в Америке — 8%.
Автор: Александр Вознесенский
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