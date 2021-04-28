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В Красноярске обновят «Северное сияние»

В Красноярске обновят «Северное сияние»
Иллюстрация: Kraskompas

В Красноярке реконструируют фонтан «Северное сияние» в микрорайоне «Солнечный».

#НОВОСТИ

Об этом заявил мэр Красноярска Сергей Еремин во время инспекции микрорайона.

Фонтан находится в сквере Ряузова. Работы по реконструкции уже стартовали.

Также будет поведено благоустройство сквера. Будут обновлены пешеходные дорожки, установят новые фонари, выставочные стенды, лавочки и урны. Как продвигается благоустройство — сегодня проинспектировал глава Красноярска Сергей Ерёмин.

Мы не будем подходить к благоустройству Солнечного по вторичному признаку. Мы уже три года пытаемся системно заниматься вопросами жизнедеятельности, функционирования, качества микрорайона. И вообще мы будем дальше находить ресурсы, чтобы микрорайон был самодостаточным», — подчеркнул мэр.

 

Автор: Петр Савельев
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