В Красноярске обновят «Северное сияние»
В Красноярке реконструируют фонтан «Северное сияние» в микрорайоне «Солнечный».
Об этом заявил мэр Красноярска Сергей Еремин во время инспекции микрорайона.
Фонтан находится в сквере Ряузова. Работы по реконструкции уже стартовали.
Также будет поведено благоустройство сквера. Будут обновлены пешеходные дорожки, установят новые фонари, выставочные стенды, лавочки и урны. Как продвигается благоустройство — сегодня проинспектировал глава Красноярска Сергей Ерёмин.
Мы не будем подходить к благоустройству Солнечного по вторичному признаку. Мы уже три года пытаемся системно заниматься вопросами жизнедеятельности, функционирования, качества микрорайона. И вообще мы будем дальше находить ресурсы, чтобы микрорайон был самодостаточным», — подчеркнул мэр.