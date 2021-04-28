В Красноярске обновят «Северное сияние»

В Красноярке реконструируют фонтан «Северное сияние» в микрорайоне «Солнечный».

Об этом заявил мэр Красноярска Сергей Еремин во время инспекции микрорайона.

Фонтан находится в сквере Ряузова. Работы по реконструкции уже стартовали.

Также будет поведено благоустройство сквера. Будут обновлены пешеходные дорожки, установят новые фонари, выставочные стенды, лавочки и урны. Как продвигается благоустройство — сегодня проинспектировал глава Красноярска Сергей Ерёмин.