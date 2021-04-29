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На решение проблемы обманутых дольщиков Красноярского края потратят 6 млрд рублей

На решение проблемы обманутых дольщиков Красноярского края потратят 6 млрд рублей
Иллюстрация: pixabay.com

Власти региона договорились с федеральным Фондом защиты прав дольщиков о совместной работе в этом направлении. Задачу собираются решить в горизонте двух лет.

#НОВОСТИ
Из бюджета Красноярского края и федеральной казны выделят 6 млрд рублей на решение проблемы обманутых дольщиков в регионе. Об этом рассказали в местном Министерстве строительства.
 
По данным ведомства, сейчас в крае зарегистрировано 68 проблемных домов, по которым в числе пострадавших числится 4 092 человека.
По 50-ти домам обязательства решить все вопросы взял на себя Красноярский край, а Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав участников долевого строительства готов принять решения по 18 проблемным объектам», — говорят чиновники.
Как рассказали DK.RU в краевом Минстрое, проблема будет решаться двумя путями: если проблемный дом находится в высокой степени готовности, его достроят и дольщики получат свои квартиры; в противном же случае они получат компенсацию.
Ее размер будет определяться по каждому долевому инвестору отдельно и будет зависеть от множества параметров, но главное правило, чтобы человек мог на эти деньги купить себе квартиру подобную той, за которую уже заплатил», — говорят в ведомстве.
По словам главы строительного министерства Сергея Козупицы, проблема обманутых дольщиков в Красноярском крае будет решена до конца 2023 года.
Автор: Евгений Волошинский
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