На решение проблемы обманутых дольщиков Красноярского края потратят 6 млрд рублей

Власти региона договорились с федеральным Фондом защиты прав дольщиков о совместной работе в этом направлении. Задачу собираются решить в горизонте двух лет.

Из бюджета Красноярского края и федеральной казны выделят 6 млрд рублей на решение проблемы обманутых дольщиков в регионе. Об этом рассказали в местном Министерстве строительства.

По данным ведомства, сейчас в крае зарегистрировано 68 проблемных домов, по которым в числе пострадавших числится 4 092 человека.

По 50-ти домам обязательства решить все вопросы взял на себя Красноярский край, а Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав участников долевого строительства готов принять решения по 18 проблемным объектам», — говорят чиновники.

Как рассказали DK.RU в краевом Минстрое, проблема будет решаться двумя путями: если проблемный дом находится в высокой степени готовности, его достроят и дольщики получат свои квартиры; в противном же случае они получат компенсацию.

Ее размер будет определяться по каждому долевому инвестору отдельно и будет зависеть от множества параметров, но главное правило, чтобы человек мог на эти деньги купить себе квартиру подобную той, за которую уже заплатил», — говорят в ведомстве.

По словам главы строительного министерства Сергея Козупицы, проблема обманутых дольщиков в Красноярском крае будет решена до конца 2023 года.