Наталья Михайлова: мы помогаем фермерам занять достойные позиции на отечественном рынке

Как строится поддержка сельского хозяйства и какие задачи с ее помощью сегодня помогают решать аграриям, ДК обсудил с директором Красноярского филиала Россельхозбанка Натальей Михайловой.

Сегодня обойти тему пандемии вряд ли получится, ведь она сказалась на всех отраслях экономики. Резонным ответом стала поддержка со стороны государства, в том числе и через банки. Расскажите, как в этом вопросе вел себя Россельхозбанк?

— Действительно, задача поддержать аграриев в период пандемии была для нас приоритетной, и мы многие наши продукты настроили под эти нужды. И весьма удачно, что подтверждается цифрами. К примеру, за год мы выдали субъектам АПК края кредитов на 3,3 млрд рублей, что на 15 % больше, чем годом ранее.

В целом же по итогу 2020 года портфель кредитов банка в сегменте АПК составил 3,7 млрд рублей, из которых 2,5 млрд — это малый и средний бизнес. Ему, кстати, в прошлом году было выдано займов почти на 2 млрд рублей, что на 24 % больше, чем в 2019-м.

Россельхозбанк работает в Красноярском крае и Хакасии уже много лет. Каков объем поддержки, оказанной за все это время?

— Если быть точным, то банк работает в означенных вами территориях уже 20 лет. И все это время он оказывает комплексную поддержку сельскому хозяйству. Например, за эти годы мы выдали 35,6 млрд рублей в виде кредитов фермерам. На нужды госпрограммы развития АПК с 2008 года (когда она стартовала) мы потратили почти 14 млрд рублей (а в целом по стране — свыше 8,6 трлн). И это далеко не все.

Банк также очень серьезно подошел к вопросу финансирования сезонных работ — посевной и уборочной.

— Ничего удивительного, ведь это два основополагающих момента агробизнеса. Хочу обратить внимание на то, что пандемия разразилась как раз в тот период, когда мы финансировали весенние полевые работы. Сказать попросту: если плохо посеять, то ничего не вырастет, а если не убрать — ничего не попадет на прилавки. То есть от бесперебойности финансирования аграриев зависело, что у нас будет на столе в конце года. И мы не могли позволить пандемии хоть как-то повлиять на нашу работу с аграриями. В целом по стране на проведение сезонных работ была потрачена почти треть всех средств, выделенных Россельхозбанком. И их абсолютный объем был на 20–30 % (по разным направлениям) больше, чем год назад.

Если говорить про Красноярский край и Хакасию, то мы обеспечили посевную кампанию 2020 года средствами в размере 2,3 млрд рублей — это на 65 % больше, чем за аналогичный период 2019-го. Причем немалая часть этих кредитов была выдана по льготным ставкам — не выше 5 % годовых. На эти деньги были закуплены семена, удобрения, наконец, топливо для техники. Результат: получен максимальный за четверть века урожай зерновых и зернобобовых, а по объему производства семян рапса Красноярский край второй год становится первым в России. Мы гордимся, что в достижении этого успеха есть наша доля. И она немалая.

Но финансирование сезонных работ — это ведь не все меры поддержки от Россельхозбанка?

— Конечно, не все. В 2020 году банк выдал 3 млрд рублей на антиковидную поддержку предпринимательства и сохранение занятости в пострадавших отраслях. Еще более 1 млрд рублей на льготных условиях получили члены Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), а начинающие фермеры и сельхозкооперативы — более 300 млн рублей.

2020 год дал мощный толчок такому явлению, как цифровизация бизнес-процессов. Коснулось ли это сельского хозяйства и продуктов Россельхозбанка?

— Цифровизация, можно сказать, стала основой выживания бизнеса в прошлом году, и, конечно, банк не мог пройти мимо этого тренда. Тем более что именно через нее будет развиваться бизнес (в том числе и аграрный) в будущем. Наша миссия — помочь фермерам занять еще более достойные позиции на отечественном рынке. И решения здесь должны быть не точечными, как бывало в прошлом, а охватывающими весь спектр актуальных задач.

Неслучайно именно в 2020 году мы запустили новый продукт — Своё Фермерство. По сути, это экосистема, в которой собраны все товары, услуги и сервисы агросектора. Она позволяет автоматизировать решение каждодневных задач, встающих перед аграриями, — от покупки кормов и семян до аренды сельхозтехники и поиска персонала. И все это без дополнительных затрат для сельхозпредпринимателей.

А фермеры заинтересованы в таком инструменте?

— При условии, что он прост и понятен в использовании. И мы это учитывали. К тому же спрашивали мнение аграриев, интересовались задачами, которые перед ними стоят. Своё Фермерство разработано путем прямых консультаций с аграриями. Когда мы создавали эту систему, то как раз ориентировались на малые формы бизнеса. Крупные агропредприятия в состоянии сами решить свои проблемы, а вот небольшим фермерским хозяйствам нужна помощь.

В итоге на платформе мы собрали самые актуальные для них услуги. Здесь и телеветеринария, и подбор семян под конкретные параметры (регион возделывания, направление и т. п.), и онлайн-бухгалтерия, и сервис коммуникации с банком, и даже маркетплейс, на котором можно выбрать, сравнить и купить необходимую продукцию. И этот список регулярно пополняется, а сама экосистема растет.

Одна из больных тем для малых предпринимателей от сельского хозяйства — это сбыт производимой ими продукции. У вас есть решения и для этого случая?

— Да, система Своё Родное, которая является частью экосистемы Своё Фермерство. Она доступна как в браузерной версии, так и в виде мобильного приложения. По сути, это интернет-магазин, в котором фермеры выставляют свою продукцию. Далее покупатель выбирает то, что хочет, связывается с продавцом и договаривается о поставке. И все это без лишних наценок и «плат за полку». Она бесплатная.

Сейчас на платформе зарегистрировано более 270 фермеров Красноярского края и Хакасии, и их число растет. Мы возлагаем очень большие надежды на этот проект: платформа облегчает сбыт фермерской продукции, сокращает издержки на доставку к местам торговли и экономит рабочее время, а значит, повышает экономическую и финансовую эффективность предприятий АПК, делая их сильнее и конкурентоспособнее.

К тому же в этой системе можно продавать агротуры, которые сегодня набирают популярность в западной части России. Мы полагаем, что и сибирским фермерам тоже будет чем удивить. В перспективе это направление может занять до 30 % в их доходах. В Европе, например, фермеры получают очень большую долю дохода именно от агротуризма.

О результатах, как мы понимаем, говорить пока рано: эти платформы стартовали лишь в конце прошлого года. А что показывает опыт применения аналогичных систем, например, за рубежом? Какие эффекты это дает на селе?

— Понимаете, в чем дело: проектируя экосистему Своё Фермерство, Россельхозбанк, естественно, тщательно изучал зарубежный опыт цифровизации сельского хозяйства (в том числе и лидерский). И оказалось, что задуманное (а теперь и реализованное) нами аналогов не имеет. Поэтому я бы не стала примерять их достижения на нашу систему. Но что безусловно, так это то, что цифровизация ускоряет развитие АПК и помогает в нем. И полагаю, что она будет все больше проникать в сельское хозяйство: сначала в жизнь крупных отраслевых компаний, а затем и малый бизнес подключится к игре на цифровом поле.