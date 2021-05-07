Рейтинг «ДК»: лидеры банковского рынка. Итоги 2020 года

В 2020 году правила игры на банковском рынке задала пандемия. Государственная поддержка бизнеса и населения изменила тренды развития банковских услуг.

Благодаря многочисленным программам господдержки бизнеса, а также снижению ставок по займам вслед за уменьшением ключевой ставки, рекордный рост показало корпоративное кредитование. Главным драйвером кредитования в сегменте физлиц стала ипотека с господдержкой. Вопреки исторически низким ставкам по вкладам объем привлеченных средств рос. Одновременно силу набрал и противоположный тренд — массовый интерес к инвестициям и фондовому рынку. Ключевым вектором развития банков в корона-год стала диджитализация. Именно этот тренд, уверены банкиры, определит и изменит рынок в среднесрочной перспективе.

Методика составления рейтинга

В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Красноярского края на 01.04.2021 г. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае. Участники рейтинга разделены на сегменты: федеральные банки, региональные банки.

Как проводился отбор участников

На первом этапе «ДК» получил экспертные комментарии по банковскому рынку региона и уточнил показатели для составления рэнкинга, проанализировал открытые аналитические источники по банковскому рынку. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг. На втором этапе «ДК» разослал банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Полученная от банков информация была проверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — кредитный портфель в КК на 01.01.2021 г., млрд рублей

Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных кредитов в КК за 2020 г., млрд рублей; объем выданных ипотечных кредитов в КК в 2020 г., млн рублей; кол-во открытых вкладов в КК за 2020 г., тыс. шт.; объем привлеченных средств в КК за 2020 г., млрд рублей; депозитный портфель в КК на 01.01.2021 г., млрд рублей; объем выданных кредитов МСБ в 2020 г., млрд рублей

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Тренды и прогнозы Жанна Романова, директор сети офисов Райффайзенбанка в Красноярском крае: Один из важных трендов — сформированные за прошлый год цифровые привычки. Согласно нашему исследованию, в острую фазу пандемии респонденты многое делали впервые: заказывали домой продукты из супермаркета, смотрели фильмы в онлайн-кинотеатре, работали удаленно. Более 60 % открыли для себя новые сервисы онлайн-банка. В итоге 71 % цифровые сервисы понравились настолько, что они готовы полностью отказаться от офлайн-форматов. Другая тенденция — свободное время и поиск большей доходности привели россиян на фондовый рынок. Это важный этап его развития, и он требует внимания: новые инвесторы сейчас — это бывшие вкладчики, и им нужно помочь получить позитивный опыт работы с биржевыми инструментами. При этом инвестиции цифровизируются быстрее всего. На начало 2021 года количество сделок, проведенных офлайн, не превышает 1 %. Сейчас это самый главный цифровой продукт, который доступен клиенту полностью онлайн, а сделки проходят с высокой скоростью. Банки и дальше продолжат развитие цифровых технологий, ведь это позволит лучше понимать своего клиента и предоставить сервис в момент возникновения потребности. Будут предоставляться глубокие качественные удаленные консультации, все каналы соединятся в один, клиенту не придется пересказывать свою историю разным сотрудникам.

Тренды и прогнозы

Павел Авдеев,

вице-президент — управляющий филиалом «Восточно-Сибирский» Газпромбанка:

Ключевым трендом по-прежнему остается цифровизация, в том числе и в сфере банковских услуг. Пандемия дала очень мощный толчок развитию интернет-сервисов и мобильных приложений. В результате за год коронавирусных ограничений цифровые сервисы вышли на качественно новый уровень: значительная часть продуктов и услуг стала доступна в дистанционном формате. На примере клиентов Газпромбанка можем отметить, что, несмотря на желание получать банковские услуги в личном общении в офисах банка, клиенты все чаще предпочитают пользоваться безвизитными сервисами. Что касается прогнозов, то, на мой взгляд, клиенты будут отдавать предпочтение банкам, которые предоставят им возможность выбирать наиболее удобный для них канал коммуникации. Безусловно, это банки, лидирующие в мобильном приложении и интернет-банкинге. Усилится конкуренция, что в конечном итоге сыграет только на руку клиентам.

Тренды и прогнозы Иван Фаркашев, начальник операционного офиса «Красноярский» банка «Левобережный»: Диджитализация стремительно проникает в жизнь, и пандемия коронавируса только ускорила этот процесс. Сегодня клиент может удаленно подать заявку на кредит, оформить вклад, зарегистрироваться как самозанятый и т. д. Скоро банки начнут тестировать цифровую ипотеку и все связанные с покупкой недвижимости сделки полностью совершать в режиме онлайн. Еще один тренд, также направленный на удобство и скорость обслуживания клиентов, — использование биометрических данных. На будущее рынка смотрю с оптимизмом: любой кризис — это новая возможность для бизнесменов и для банков. В 2020 году люди интенсивно диверсифицировали портфели, вкладываясь в недвижимость, автомобили и ценные бумаги, активно привлекали кредиты. Центробанк заявил о выпуске цифрового рубля. Вполне возможно, что новая форма денег затронет кредитные и депозитные ставки. Будет усиливаться тренд на диджитализацию. Точно сказать, как все это повлияет на банковский сектор, пока сложно. Предположу, что банки будут больше контролировать операции клиентов — этого требует ЦБ, а клиенты будут работать более прозрачно.

Тренды и прогнозы

Наталья Табаринцева,

управляющий банка ВТБ в Красноярском крае:

В 2020-м на фоне снижения ставок по депозитам клиенты банков все чаще делали выбор в пользу инструментов с большей потенциальной доходностью. Поэтому весь прошлый год мы наблюдали приток населения на рынок инвестпродуктов. Конкретный пример: в общем объеме привлеченных средств частных клиентов банка ВТБ в Красноярском крае и Хакасии инвестиционный портфель банка в регионе за год увеличился в два с половиной раза. Благодаря развитию технологий фондовый рынок стал для начинающих инвесторов более понятным и простым. Для того чтобы открыть инвестиционный или брокерский счет, сегодня достаточно скачать на телефон мобильное приложение, в котором клиента будет сопровождать робот-советник. Доступен большой объем информации по этой теме. Все это способствует развитию общей финансовой грамотности и росту спроса на инвестиции.

Тренды и прогнозы Наталья Потапова, управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае: Сегодня цифровизация во всех отраслях, и в банковском секторе в особенности — это уже не стратегия, которую надо внедрять и развивать, а норма жизни. Неслучайно этой теме было посвящено сразу несколько панельных дискуссий на Красноярском экономическом форуме. Пандемия и локдаун стали проверкой того, насколько эффективно работает цифровая инфраструктура банков. Очевидно, что игрокам, которые не уделяли этому достаточное внимание, придется ускорить модернизацию либо уйти. Уверена, что на финансовом рынке в самое ближайшее время не останется нецифровых игроков. Основными драйверами банковского сектора в 2021 году, на мой взгляд, будут ипотечное кредитование, а также дальнейший рост объемов переводов и безналичных платежей. Тренд на ускорение оборота денежных средств должен обернуться приходом системы быстрых платежей в сектор b2b. Отдельно отмечу выход физических лиц на рынок капитала. В прошлом году был взрывной интерес населения к фондовому рынку и различным инвестиционным продуктам. Происходящие изменения приближают нас к ситуации в странах с развитой экономикой, где ставки по депозитам давно близки к нулевым, а спрос на инвестиционные решения — высокий. В 2021-м и в следующих годах будет актуальна тема кибербезопасности. Чем дальше идет процесс цифровизации банковских продуктов, тем острее встает вопрос сохранности данных и их обработки. Защита информации потребует достаточно существенных инвестиций от банков в ближайшие годы.

Рейтинг подготовила

Наталья Повольнова