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«Счастливое детство»: интересно, вкусно, весело

«Счастливое детство»: интересно, вкусно, весело
Иллюстрация: из архива Татьяны Крыловой

Для семей своих воспитанников Татьяна Крылова уже человек-бренд. В сфере дошкольного образования это означает, что к малышам будет материнское отношение в самом его образцовом проявлении.

#СВОЕ ДЕЛО
Детский развивающий центр «Счастливое детство» для Татьяны Крыловой стал и успешным бизнесом, и пространством, где она смогла применить свой опыт и творческие идеи.
 
Она не только совладелец, но и главный идеолог, автор программы, по которой работает учреждение. В ее образовательной системе успешно сочетаются классические принципы педагогики и совершенно новые подходы. Помогает в этом опыт работы в дошкольном образовании, в том числе в должности заведующей муниципальным детским садом.
 
— И в семье, и на работе я придерживаюсь главного принципа воспитания: в детей нужно вкладывать. Не жалейте сил, средств, времени. Детство — период проб, экспериментов, познания себя. Давайте ребенку возможность понять самому, что ему ближе: танцы, спорт, рисование или что-то еще. Пусть выбор будет как можно шире. Примером такой площадки для творческих проб является наш детский сад. Увлечь малышей не так сложно, они по своей природе любознательны, — говорит Татьяна Ивановна.
 
Конечно, может оказаться так, что интересы ребенка не будут соответствовать вашим ожиданиям. Например, вы ждете успехов в фигурном катании, а малышу нравится петь. Татьяна Крылова уверена, что родителям нужно не настаивать и принуждать, а позволить ребенку заниматься тем, что действительно доставляет ему радость. Именно через игру, творчество, радость открытий формируется дальнейший интерес и к школьной учебе. Как раз в таком формате проходит подготовка к первому классу, где в процессе увлекательных занятий дети учатся чтению, письму, счету.
 
Но какой бы эффективной ни была образовательная программа, родители прежде всего оценивают уровень комфорта и атмосферу детского учреждения. Здесь Татьяне Крыловой тоже помогает богатый опыт.
 
— В муниципальной системе образования есть одно серьезное отличие от частной сферы: строгие требования и жесткий контроль. Но нередко они же могут создавать определенные сложности для руководителя. Мы ушли от перегибов, которые есть в системе, но при этом сами себе задаем высокие стандарты во всем: в содержании помещений, качестве образовательной программы, квалификации специалистов. Преимущество частной системы образования для меня в открытости всех процессов. Родитель в любое время может проверить, чем занимается ребенок, какие у него успехи и что давали сегодня на завтрак, как дети играли на прогулке. Нередко клиенты нас спрашивают, есть ли в группах видеонаблюдение. Онлайн-трансляции нет, но есть запись, которую мы в любой момент можем предоставить. Но, как правило, родителям видеонаблюдение важно не как возможность узнать, чем занимался ребенок, что его увлекло и чему он радовался, а как способ контроля. К сожалению, многие ждут от дошкольных учреждений какого-то подвоха, и мы стремимся развеять все родительские страхи, — рассказывает предприниматель.
 
С работой центра родители, которые еще только определяются с выбором сада, могут ознакомиться на страницах «Счастливого детства» в социальных сетях. Ярче слов о том, как живут малыши, говорят эмоции на их лицах.
 

Программа

Своим клиентам центр «Счастливое детство» предлагает новую программу мягкой адаптации к детскому саду «Мама + малыш». Для ребенка оторваться от мамы всегда стресс. Программа помогает детям привыкнуть к саду, воспитателям, коллективу. Знакомство происходит постепенно, такой плавный переход помогает малышу освоиться без слез и переживаний.

 

Автор: Петр Савельев
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