«Счастливое детство»: интересно, вкусно, весело

Для семей своих воспитанников Татьяна Крылова уже человек-бренд. В сфере дошкольного образования это означает, что к малышам будет материнское отношение в самом его образцовом проявлении.

Детский развивающий центр «Счастливое детство» для Татьяны Крыловой стал и успешным бизнесом, и пространством, где она смогла применить свой опыт и творческие идеи.

Она не только совладелец, но и главный идеолог, автор программы, по которой работает учреждение. В ее образовательной системе успешно сочетаются классические принципы педагогики и совершенно новые подходы. Помогает в этом опыт работы в дошкольном образовании, в том числе в должности заведующей муниципальным детским садом.

— И в семье, и на работе я придерживаюсь главного принципа воспитания: в детей нужно вкладывать. Не жалейте сил, средств, времени. Детство — период проб, экспериментов, познания себя. Давайте ребенку возможность понять самому, что ему ближе: танцы, спорт, рисование или что-то еще. Пусть выбор будет как можно шире. Примером такой площадки для творческих проб является наш детский сад. Увлечь малышей не так сложно, они по своей природе любознательны, — говорит Татьяна Ивановна.

Конечно, может оказаться так, что интересы ребенка не будут соответствовать вашим ожиданиям. Например, вы ждете успехов в фигурном катании, а малышу нравится петь. Татьяна Крылова уверена, что родителям нужно не настаивать и принуждать, а позволить ребенку заниматься тем, что действительно доставляет ему радость. Именно через игру, творчество, радость открытий формируется дальнейший интерес и к школьной учебе. Как раз в таком формате проходит подготовка к первому классу, где в процессе увлекательных занятий дети учатся чтению, письму, счету.

Но какой бы эффективной ни была образовательная программа, родители прежде всего оценивают уровень комфорта и атмосферу детского учреждения. Здесь Татьяне Крыловой тоже помогает богатый опыт.

— В муниципальной системе образования есть одно серьезное отличие от частной сферы: строгие требования и жесткий контроль. Но нередко они же могут создавать определенные сложности для руководителя. Мы ушли от перегибов, которые есть в системе, но при этом сами себе задаем высокие стандарты во всем: в содержании помещений, качестве образовательной программы, квалификации специалистов. Преимущество частной системы образования для меня в открытости всех процессов. Родитель в любое время может проверить, чем занимается ребенок, какие у него успехи и что давали сегодня на завтрак, как дети играли на прогулке. Нередко клиенты нас спрашивают, есть ли в группах видеонаблюдение. Онлайн-трансляции нет, но есть запись, которую мы в любой момент можем предоставить. Но, как правило, родителям видеонаблюдение важно не как возможность узнать, чем занимался ребенок, что его увлекло и чему он радовался, а как способ контроля. К сожалению, многие ждут от дошкольных учреждений какого-то подвоха, и мы стремимся развеять все родительские страхи, — рассказывает предприниматель.

С работой центра родители, которые еще только определяются с выбором сада, могут ознакомиться на страницах «Счастливого детства» в социальных сетях. Ярче слов о том, как живут малыши, говорят эмоции на их лицах.