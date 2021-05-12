Наталья Герасимова: современные формы школьного образования

Семейный центр «Астрея» прирастает школой. Его основатель Наталья Герасимова рассказала «Деловому кварталу» о принципах новой школы и ее образовательных возможностях.

Патефоны vs айфоны

— Ситуация такая, что 65 % детей, которые сейчас учатся в школах, ориентируются на профессии, которых в будущем не станет совсем или они очень сильно видоизменятся. И это самый главный вызов, к которому родители не готовы. Условно говоря, наше поколение живет в мире патефона, мы начали с патефонов и дошли до айфонов. У наших детей нет такого опыта, они сразу рождаются с умением обращаться с сенсорным экраном.

Система меняется, и надо признать, что мы, нынешние взрослые, за ней не успеваем. И точно не успевает государственная школа. Ее задача — дать всем доступное среднее образование, обеспечить определенный набор знаний. Но детям скучно в рамках школьной программы. Мы поколение, воспитанное, как дети войны — самостоятельные, целеустремленные. Наша задача была выжить в суровом мире, когда мама и папа на работе. У наших детей этой травмы уже нет, зато они живут в бешеном потоке информации, каждую секунду принимают огромное количество «входящих». У них запрос не на раннюю самостоятельность, не на достижение цели, а на поиск смыслов и пути реализации в этом мире.

Цели по SMART отмирают. Невозможно «просмартировать» будущее. Например, как мы могли «просмартировать» ковид? Это не просчитаешь никакой логикой. На первый план выходят все-таки мягкие навыки, умение коммуницировать, гибко реагировать, слушать себя и мир вокруг. Парадигма меняется. Теперь она звучит не «я поставил цель», а «цель меня нашла». Коронавирусный кризис это четко подчеркнул.

Гении с колыбели

— Ребенок рождается с великой идеей познать мир, он постоянно получает новый опыт, он должен узнать невероятно много, прежде чем сможет перевести свой опыт в образ, а потом с помощью взрослого научиться кодировать образы с помощью устной или письменной речи. Есть прекрасная книга «Ученый с колыбели», она о том, что, по сути, все дети рождаются гениями, и наша задача — не убить в них гениальность, не убить их мотивацию к познанию мира и созданию новых идей, а, наоборот ее поддержать.

Первыми реализовать эту идею решились финны, перестроив образование таким образом, что в приоритете оказались не академические знания, а субъектность, то есть понимание того, «что я делаю сам, почему и как я это делаю». Они поставили на первое место осознанность, причем в очень, казалось бы, бытовых мелочах. Например, в школьной столовой, когда ребенок несет свою тарелку на мойку, у него спрашивают: «У тебя осталась еда, потому что это невкусно или потому что ты не рассчитал силы?» И ребенок каждый раз задумывается: а как, а почему? И, например, накладывает себе порцию поменьше. Или наконец понимает, что картошку он любит, а свеклу нет. Финны тратят школьные годы на то, чтобы воспитать в ребенке осознанность. Но в итоге дети учатся с интересом, потому что хотят, а не потому что надо.

Мир как глобальный учебник

— Тренды в образовании таковы, что личностно-ориентированный подход выходит на первый план, дальше идет предметное и межпредметное образование. Я бы все-таки поставила межпредметное на вторую позицию, потому что это те самые проекты, которые сейчас так распространены и в государственной школе. Проекты, кроме получения знаний, как раз и помогают поддерживать мотивацию учиться и нарабатывать soft skills: как общаться, как строить команду, кого в нее брать, как распределять задачи…

Жесткие навыки по-прежнему имеют значение, они тоже востребованы. Условно говоря, если я хороший сварщик, то я хороший сварщик. Но когда нас несколько, работодатель оценивает не только то, что я умею, но и то, как я ориентируюсь в социуме: вдруг я источник постоянного жертвенного состояния и ною над каждой задачей?

Дети не хотят учиться по учебникам, они не хотят просто знать какие-либо факты, они хотят понимать, познавать мир. И в качестве такой познавательной площадки должна выступать не только школа, но и все вокруг. Город как образовательная среда — это на самом деле то, что было и в советской школе, один из наиболее эффективных принципов. Мы не просто поиграем в кубики, а потом попоем все вместе. Мы споем, например, в Музыкальном театре, а поплаваем в городском бассейне, а не в школьном. Мы получим не только знания и навыки, но и опыт среды.

По принципу проектной деятельности и освоения городских пространств строилась Школа космонавтики. Обратите внимание: ее выпускники более реализованы, более счастливы даже. Сколько знаю выходцев оттуда — все с горящими глазами.

Шагать вместе с ребенком

— И у детей, и у их родителей есть очевидный запрос на сопровождение. Это заметно даже по обращениям к репетиторам. Хороший репетитор всегда спрашивает, какую цель мы хотим достичь: сдать экзамен, освоить какую-то конкретную тему или что-то еще. Сопровождением занимаются тьюторы. Это не тренеры, они не занимаются отработкой навыков. Эти специалисты наблюдают за ребенком, предполагают его следующие зоны развития, шагают рядом в одном темпе с ним, но не навязываются, не ставят цели, а помогают определиться. Тьютор верит в то, что у ребенка однозначно есть крылья, и помогает ему их расправить. Это человек, который, например, может разделить задачу «подойти к учителю и спросить» на микропазлы, микродвижения или объемным мышлением дать ребенку такие метафоры, постоять рядом с ним, пока он делает свою пробу, дождаться, пока ему станет понятно, как это делать самостоятельно.

Это мелкая, почти незаметная работа, но она требует много сил и нейтральности. Современному ребенку нужна целая команда в поддержку. Нужен психолог, который будет убирать тревожность, нейропсихолог разберет на пазлы все сложное в учебной деятельности с самого начала, сенсорный специалист поможет чувствовать руку так, чтобы она никуда не слетала, логопед будет помогать зашифровывать и расшифровывать то, что думает и видит ребенок. Вот сколько специалистов нужно современному ребенку! При этом важно именно сопровождать, а не тянуть. Если натягивать, то обязательно что-нибудь порвется, например, учебная мотивация.

Хорошее, качественное образование обязательно учитывает особенности ребенка. Содержит вызов по реальным силам конкретного ребенка. Вообще, потребность в тьюторстве у ребенка такая же, как у нас, например, в персональном менеджере в банке. Тьютор — это представитель всего образовательного мира, он должен ориентироваться во внешней реальности и понимать внутренний мир ребенка.

Неравномерное развитие

— Когда ребенка ведут несколько специалистов, они скорее обнаружат и его слабые стороны, и его сильные качества. Условно говоря, если преподаватель музыки видит в ученике чувство ритма, а преподаватель чтения не видит, значит, надо искать. Если бы ритма не было, его бы не было нигде. При таком консилиуме видна неоднородность созревания, и становится понятно, в каком направлении двигаться дальше. Для классического школьного педагога неравномерность — это очень сложно, но альтернативная педагогика нормально работает в ситуации, когда дети по-разному осваивают программу, когда одним можно давать более простые задания, а другие все схватывают на лету. Обучение в такой группе и помогает детям развивать soft skills, строить связи, общаться.

Иногда кажется, что современные дети слишком «наглые» и самоуверенные. Они легко могут потребовать: «А можно, у нас будет больше наглядности и меньше устных историй?» Но это другое. Они заставляют педагогов расти, помогают им в этом, требуют показать владение предметом и умение его передавать.

Платформа развития

— Я называю наш новый проект офлайн-площадкой для частного образования. Современное образование вполне может быть в онлайне, но в коллективе будет его важная часть. Я очень хочу реализовать полноценный комплексный подход от нулевого класса до одиннадцатого. И делать это на основе проектной деятельности. Академические знания по предметам хорошо дает государственная школа. В перспективе планирую разработать такой подход и к средней школе, к 5–8-м классам. У нас отлично реализованы программы для началки, а в средней школе случается провал. Естественный стресс у ребенка от перехода на другую ступень усиливается тем, что изменились принципы образовательного подхода.

Сейчас мы набрали группу, 10 детей; вообще, планируем сделать два первых класса, один второй, один третий. Мы точно входим в режим образовательного года в 10 месяцев. Если раньше мы работали круглый год, то теперь все групповые и индивидуальные работы будут завязаны на год. Я хочу, чтобы родители понимали, что волшебство не происходит за три занятия, нужна системная работа.

Мы предлагаем три пакета. Первый — базовый, для тех, кто еще не готов включиться в «большую игру», в полноценное сопровождение. Это пакет «Знакомство», он стоит 17 700 рублей, оптимальный пакет с сопровождением — 29 700 рублей в месяц. Максимальный пакет, мы называем его «выгодным», стоит 52 тыс. рублей. Входной взнос — 46 тыс. рублей, он рассчитывается на все четыре года обучения, в эту сумму входят все расходные материалы, чтобы не дергать родителей по мелочам.

Аттестация пока на уровне «боль» семейников, но это только в первый раз. Хотите — бесплатно в соседней школе, хотите — на онлайн-платформах. Есть и платные варианты, и бесплатные. Очень просто сходить в министерство образования с заявлением. Чисто психологически важно настроиться и оценить разумно свои силы. Дальше все идет само по себе, ребенка сопровождает педагог.

Самое главное в нашей школе, на нашей офлайн-площадке — мы для тех, кто хочет развивать в своих детях интерес к познанию, уверенно владеть объемом знаний и растить детей в ином качестве жизни.

Частная школа «Астрея»

ул. Железнодорожников, 20 г

тел. +7 (391) 228-99-11